Q-Days 2023 : première mondiale du poids lourd QUANTRON QHM FCEV AERO à hydrogène électrique

L'un des points forts des Q-Days de cette année est le poids lourd QUANTRON QHM FCEV AERO à hydrogène électrique, dont le design extérieur de la cabine du conducteur a été spécialement développée et dont les composants aérodynamiques ont été optimisés afin d'améliorer davantage l'efficacité et l'autonomie du transport longue distance.

Le nouveau poids lourd à hydrogène a une autonomie réelle de 700 km sans limitation de la charge utile et en utilisant une remorque standard. En tant que variante scandinave, des portées allant jusqu'à 1 500 km sont possibles sur la plateforme.

QUANTRON présente ses projets de mise en place d'une infrastructure nationale de ravitaillement et de recharge en hydrogène dans le cadre du réseau de partenaires de la Clean Transportation Alliance initié par QUANTRON.

initié par QUANTRON. Création d'une co-entreprise avec Goldstone Technologies Limited pour développer une plateforme de transaction numérique pour Quantron-as-a-Service (QaaS).

Présentation en avant-première du camion à pile à combustible QUANTRON US Class 8 lors de l'ACT Expo en Californie le 2 mai 2023.

AUGSBURG, Allemagne, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Pour la deuxième fois, Quantron AG, une entreprise de technologies propres et spécialiste du transport durable de passagers et de marchandises, organise les Q-Days du 21 au 28 avril 2023 sous la devise « #Readytodeliver » (« Prêt pour la livraison »). Lors de cet événement interne, l'entreprise présentera son portefeuille de solutions de transport sans émissions, leader sur le marché. En plus des véhicules zéro émission, ce portefeuille comprend une gamme de services numériques et physiques, d'énergie propre et d'infrastructures correspondantes, regroupés dans l'offre unique Quantron-as-a-Service (QaaS).

QUANTRON QHM FCEV AERO hydrogen-electric heavy-duty truck

Plus de 360 clients, investisseurs, partenaires, spécialistes et journalistes des médias technologiques de toute l'Europe, des États-Unis, du Royaume d'Arabie saoudite et de Chine sont attendus à cet événement.

Florian Herrmann, chef de la chancellerie de l'État de Bavière et ministre des affaires fédérales et des médias, a déjà assisté à la journée du 21 avril et a eu l'occasion de tester le nouveau camion en avant-première. Il s'est montré enthousiaste et a déclaré : « QUANTRON est une star bavaroise qui apporte une mobilité durable et innovante à la route, électrique ou à l'hydrogène. Nous sommes fiers de cet esprit pionnier exemplaire qui offre des solutions pour la transformation écologique et économique. La technologie des piles à combustible est un élément fondamental sur la voie d'un avenir neutre en CO 2 pour la Bavière. La Bavière investit plus de 700 millions d'euros dans les technologies de l'hydrogène, qui joueront un rôle central sur la voie de la neutralité carbone en 2040, en particulier dans le secteur des transports. »

À cette occasion, QUANTRON a annoncé qu'une banque d'investissement américaine guidera le cycle de financement B de QUANTRON, qui devrait permettre de lever 100 à 200 millions d'euros.

Première mondiale du QUANTRON QHM FCEV AERO à hydrogène électrique

Le lancement du véhicule électrique à hydrogène QUANTRON QHM FCEV AERO aux Q-Days 2023 est une grande première. Une efficacité maximale et une amélioration de l'autonomie de 10 % sont assurées par le système de gestion Q-ENERGY spécialement développé et une optimisation aérodynamique d'environ 20 % a été obtenue grâce à une étroite coopération entre l'équipe de conception et de R&D de QUANTRON sous la devise « la forme suit la fonction » pour faciliter une performance maximale. Le système de piles à combustible de 2 x 120 KW est fourni par Ballard Power, un investisseur de QUANTRON.

Le camion est conçu pour un transport sur de longues distances et est équipé d'un réservoir d'une capacité d'environ 54 kg d'hydrogène, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie d'environ 700 km. La particularité est que le réservoir d'hydrogène est entièrement intégré dans la structure du châssis, à l'intérieur de l'empattement de 3900 mm, en conformité avec toutes les exigences légales et sans aucun compromis en ce qui concerne les dimensions et la facilité d'utilisation. Des remorques standard peuvent être utilisées sans restriction. QUANTRON est le seul fournisseur qui propose actuellement un tracteur de camion équipé d'une technologie de pile à combustible sans aucune restriction d'utilisation (ou « sac à dos »). Le QHM FCEV est également proposé dans une version à autonomie étendue pour une utilisation en Norvège, avec une autonomie allant jusqu'à 1 500 km et une capacité de réservoir allant jusqu'à 116 kg.

Une autre première mondiale en perspective : le premier camion QUANTRON US Class 8 pour le marché américain

Les visiteurs des Q-Days auront également un aperçu du salon ACT Expo à Anaheim, en Californie, où le premier camion QUANTRON US Class 8 fonctionnant à l'hydrogène sera présenté en tant que prototype le 2 mai 2023, avec une capacité de réservoir de 100 kg, la meilleure de sa catégorie.

Partenariats stratégiques : Clean Transportation Alliance

QUANTRON présentera également ses projets pour les années à venir lors des Q-Days 2023. L'un de ses objectifs est l'expansion cohérente et systématique du réseau de partenaires de la Clean Transportation Alliance. Ce réseau unique de partenaires facilitera la gamme de services Quantron-as-a-Service (QaaS). QaaS est un service à 360° qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité. Outre les véhicules sans émissions et la technologie elle-même (QUANTRON INSIDE), cela inclut des solutions numériques et physiques telles que l'assurance, la gestion de flotte, l'après-vente et l'assistance routière (QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS) ainsi que l'infrastructure énergétique correspondante (QUANTRON ENERGY & POWER STATIONS).

Norwegian Hydrogen AS et Westgass Hydrogen AS, deux producteurs et fournisseurs d'hydrogène vert et de stations-service à hydrogène en Scandinavie, ont récemment rejoint la Clean Transportation Alliance.

Michael Perschke, PDG de Quantron AG, a déclaré : « Nous sommes très heureux que notre Clean Transportation Alliance continue à se développer et, avec elle, l'offre Quantron-as-a-Service. Les discussions confirment notre leadership technologique dans le domaine des camions équipés de piles à combustible en termes de performances, de charge utile et d'autonomie et, surtout, d'aptitude à fonctionner au quotidien avec des remorques standard. De plus, nous proposons désormais l'approvisionnement sécurisé d'hydrogène vert avec différents partenaires. Cela permet aux entreprises de logistique et de transport d'effectuer leur transition technologique vers une solution longue distance sans CO 2 sans restreindre la planification de leurs véhicules et de leurs itinéraires. »

Présentation de la première phase de développement de la plateforme numérique qui constituera l'épine dorsale de Quantron-as-a-Service à l'avenir

Afin d'étendre l'offre numérique de QaaS, QUANTRON a signé un accord avec Goldstone Technologies Limited (GTL) pour établir une co-entreprise. La plateforme numérique sera développée conjointement, ce qui permettra d'orchestrer efficacement les processus de transaction en arrière-plan. Les clients de QaaS seront également en mesure d'utiliser l'interface utilisateur de la plateforme pour enregistrer les paramètres de performance de leurs véhicules, tels que la consommation d'hydrogène, les kilomètres parcourus ou les émissions de CO 2 . La co-entreprise sera lancée avec des succursales à Augsbourg et à Hyderabad (Inde). Une autre succursale aux États-Unis devrait suivre en 2023.

Un début d'événement encourageant

Andreas Haller, fondateur et PDG de Quantron AG, est très satisfait du début des Q-Days 2023 : « Depuis l'année dernière, QUANTRON s'est développé à l'international avec de nouvelles succursales en Suisse, aux États-Unis et un importateur général pour l'Espagne. Avec Petromin, nous avons pu obtenir un engagement contractuel avec un partenaire commercial fiable en Arabie saoudite. Les Q-Days sont une bonne occasion pour nous de montrer nos progrès à nos clients et partenaires de manière claire et, surtout, tangible. Jusqu'à présent, les réactions de nos visiteurs ont été extrêmement positives, surtout après avoir testé notre gamme de produits. »

Des photos originales sont disponibles en basse et haute résolution ici : Communiqués de presse de Quantron AG ( https://www.quantron.net/en/q-news/press-releases/ )

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plateformes et un spécialiste de la mobilité durable pour les passagers et les marchandises, en particulier pour les camions, les autobus et les camionnettes équipés de groupes motopropulseurs entièrement électriques et de la technologie des piles à combustible H2. En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller KG, l'entreprise basée à Augsbourg/Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules commerciaux avec le tout dernier savoir-faire en matière d'e-mobilité, et se positionne à l'échelle mondiale en tant que partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui inclut toutes les facettes de la chaîne de valeur ajoutée de la mobilité : QUANTRON INSIDE comprend une large gamme de nouveaux véhicules ainsi que des conversions de véhicules existants et d'occasion du diesel à la batterie et à l'hydrogène électrique grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. Avec un réseau européen de 700 partenaires de service, QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des solutions après-vente numériques et physiques ainsi qu'une gamme de services pour l'entretien, les réparations et les pièces détachées, la télématique et les solutions in-cloud pour le diagnostic à distance et la gestion de flotte. Les clients reçoivent des conseils individuels sur, entre autres, des solutions de recharge et de réservoir sur mesure, des offres de location, de financement et de leasing. Des formations et des ateliers sont également proposés dans le cadre de la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATIONS réalisera la production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plateforme. À cette fin, Quantron AG s'est associé à un certain nombre de partenaires mondiaux solides. Dans le même temps, cette Clean Transportation Alliance est également un élément important pour fournir aux véhicules l'infrastructure de recharge verte et de réservoir d'hydrogène nécessaire.

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la FIABILITÉ, l'ÉNERGIE et le COURAGE. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises.

Retrouvez Quantron AG sur les réseaux sociaux LinkedIn et YouTube . De plus amples informations sont disponibles sur www.quantron.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061427/QUANTRON_QHM_FCEV_AERO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867778/Quantron_Logo.jpg

SOURCE Quantron AG