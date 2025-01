qbiq AI lève une série A de 16 millions de dollars sous l'égide d'Insight Partners pour répondre à la demande croissante de ses solutions architecturales automatisées

L'IA pour la planification architecturale permet aux utilisateurs de générer sans effort des plans d'implantation et des visualisations afin d'accélérer encore l'adoption au niveau mondial ; les utilisateurs génèrent plus de 400 millions de pieds carrés en un temps record.

TEL AVIV, Israël, 15 janvier, 2025 /PRNewswire/ -- qbiq, la plus grande et l'une des premières entreprises d'IA axées sur l'automatisation de la planification architecturale, annonce aujourd'hui la clôture d'une série A de 16 millions de dollars dirigée par l'investisseur mondial en logiciels Insight Partners. JLL Spark, 10D, Ocean Azul, Random Forest et M-Fund ont participé à ce tour de table.

Le logiciel de qbiq permet aux non-architectes et aux architectes de planifier, de visualiser et d'optimiser immédiatement n'importe quel espace. Avec une simple saisie des exigences - du nombre de sièges aux matériaux de finition - l'IA de qbiq génère un ensemble complet de conception comprenant des plans d'étage optimisés, des visualisations 3D, des programmes architecturaux, des estimations de quantité, des modèles Revit/CAD et plus encore. qbiq transforme les processus de conception complexes en solutions faciles à utiliser qui accélèrent sensiblement la prise de décision et les transactions pour les courtiers, les propriétaires, les locataires, les architectes, les entrepreneurs et les chaînes de travail collaboratif.

L'investissement permettra à qbiq de poursuivre sa mission de normalisation des capacités architecturales automatisées dans l'immobilier commercial, en rendant la planification architecturale plus rapide, plus accessible et plus efficace pour les non-concepteurs comme pour les concepteurs.

Une nouvelle ère de capacités architecturales automatisées

Depuis son lancement, les clients de qbiq ont créé plus de 400 millions de mètres carrés de schémas architecturaux et de visualisations en quelques heures, leur évitant ainsi des semaines, voire des mois de travail manuel, afin d'accélérer la prise de décision et de réduire les cycles de transaction. La base de clients a plus que décuplé et qbiq continue à enregistrer une demande croissante.

« Lors de notre lancement officiel en 2023, j'ai évoqué le fait d'atteindre 100 millions de pieds carrés livrés aux clients comme un indicateur de performance clé. Nombreux sont ceux qui considéraient que cet objectif n'était pas réaliste. En 2024, nous avions déjà quadruplé cet objectif et nous nous rapprochons maintenant à grands pas du milliard de pieds carrés », déclare Leeor Solnik, CEO et cofondateur de qbiq. « L'alliance avec Insight Partners est une étape importante pour qbiq, permettant d'accélérer notre expansion mondiale et ouvrant la voie à une véritable transformation de l'industrie. »

Liad Agmon, directeur général d'Insight Partners, a dirigé l'investissement dans qbiq et rejoindra le conseil d'administration de la société.

« Lorsque j'étais CEO, nous devions procéder à au moins un déménagement majeur par an dans l'ensemble de nos bureaux à travers le monde. Déterminer si un espace vacant serait optimal pour nos besoins était un processus fastidieux qui prenait souvent des semaines et nécessitait de nombreux échanges entre notre équipe, les propriétaires et nos architectes. J'ai été impressionné par l'élégance avec laquelle qbiq résout ce problème, ce qui permet à toutes les parties concernées de gagner du temps et de l'argent », déclare Agmon. « Avec qbiq, nous sommes témoins d'une solution qui change la donne et qui contribue à définir une nouvelle ère de planification architecturale automatisée ».

Mettre fin à une dépendance à l'égard des flux de travail architecturaux manuels, qui dure depuis des décennies

qbiq s'attaque à l'un des principaux problèmes de l'immobilier : l'inefficacité de la planification architecturale traditionnelle, qui entraîne des retards et des cycles de négociation prolongés.

Pendant des décennies, la création de plans d'aménagement a nécessité un travail lent et manuel à l'aide d'outils tels qu'AutoCAD, les architectes devant résoudre des problèmes de conception complexes ligne par ligne. Même après avoir réalisé une mise en page, il peut être difficile de l'interpréter, en particulier pour ceux qui n'ont pas suivi de formation en conception. La création de clarté à l'aide d'éléments visuels, tels que des visites et des images, est un processus coûteux qui dure des mois et qui n'est donc pas adapté à la plupart des transactions et des projets.

qbiq a créé l'une des premières plateformes d'IA architecturale qui permet aux courtiers, aux propriétaires, aux architectes, aux entrepreneurs généraux et aux locataires d'envisager facilement le plein potentiel de n'importe quel espace en quelques minutes, tout en tenant compte des exigences de base ou complexes. Des clients tels que Brookfield Properties, JLL, Skanska et IWG sont en mesure de créer facilement un large éventail de résultats architecturaux pour n'importe quel espace en quelques minutes. Ces résultats comprennent des programmes architecturaux, des schémas programmatiques ou conceptuels, des visites et des images rendues en haute résolution, des devis quantitatifs, des modèles CAD/Revit, etc.

