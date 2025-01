qbiq AI nimmt 16 Mio. US-Dollar in einer von Insight Partners geführten Serie-A-Finanzierungsrunde auf, um die boomende Nachfrage nach seinen automatisierten Architekturlösungen zu befriedigen

KI für Architekturplanung ermöglicht Anwendern, Grundrisspläne und Visualisierungen mühelos zu erstellen, um die weltweite Einführung weiter zu beschleunigen – Anwender erstellen mehr als 37 Millionen Quadratmeter in Rekordzeit

TEL AVIV, Israel, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- qbiq, das größte und eines der ersten KI-Unternehmen, das sich auf die Automatisierung der Architekturplanung konzentriert, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16 Mio. US-Dollar unter der Führung des globalen Softwareinvestors Insight Partners bekannt. An der Runde beteiligten sich JLL Spark, 10D, Ocean Azul, Random Forest und M-Fund.

Die Software von qbiq ermöglicht Architekten und Nicht-Architekten, jeden beliebigen Raum sofort zu planen, zu visualisieren und zu optimieren. Mit einer einfachen Eingabe der Anforderungen – von der Anzahl der Sitzplätze bis zu den Oberflächenmaterialien – generiert die KI von qbiq ein komplettes Designpaket mit optimierten Grundrissen, 3D-Visualisierungen, architektonischen Programmen, Mengenangaben, Revit/CAD-Modellen und vielem mehr. qbiq verwandelt komplexe Designprozesse in einfach zu bedienende Lösungen, die die Entscheidungsfindung und Transaktionen für Makler, Vermieter, Mieter, Architekten, Bauunternehmen und Co-Working-Ketten dramatisch beschleunigen können.

Mit dieser Investition wird qbiq seine Mission verwirklichen, automatisierte Architekturfunktionen in gewerblichen Immobilien zu standardisieren und die Architekturplanung für Nicht-Designer und Designer gleichermaßen schneller, zugänglicher und effizienter zu gestalten.

Eine neue Ära der automatisierten architektonischen Möglichkeiten

Seit der Markteinführung haben die Kunden von qbiq Grundrisse und Visualisierungen mit mehr als 37 Millionen Quadratmetern in wenigen Stunden erstellt und damit wochen- oder sogar monatelange manuelle Arbeit ersetzt, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und Geschäftszyklen zu verkürzen. Der Kundenstamm hat sich mehr als verzehnfacht, und qbiq verzeichnet weiterhin eine steigende Nachfrage.

„Als wir im Jahr 2023 offiziell an den Start gingen, habe ich das Erreichen von 100 Millionen Quadratfuß (rund 9 Millionen Quadratmeter), die an Kunden geliefert werden, als KPI ins Gespräch gebracht. Dies wurde von vielen als unrealistisch angesehen. Bis 2024 haben wir dieses Ziel bereits vervierfacht und steuern nun auf die 1-Milliarde-Quadratfuß-Marke zu", erklärt Leeor Solnik, CEO und Mitbegründer von qbiq. „Der Zusammenschluss mit Insight Partners ist ein großer Meilenstein für qbiq, der unsere globale Expansion beschleunigt und uns den Weg zu einer echten Transformation der Branche ebnet."

Liad Agmon, Managing Director bei Insight Partners, leitete die Investition in qbiq und wird dem Board of Directors des Unternehmens beitreten.

„Während meiner Zeit als CEO hatten wir mindestens einen großen Umzug pro Jahr zwischen unseren weltweiten Niederlassungen. Es war ein mühsamer und langwieriger Prozess um herauszufinden, ob ein leerstehender Raum optimal für unsere Bedürfnisse geeignet war. Dieser Prozess dauerte oft Wochen und erforderte wiederholte Abstimmungen zwischen unserem Team, den Vermietern und unseren Architekten. Ich war beeindruckt, wie elegant qbiq dieses Problem löst und allen Beteiligten wertvolle Zeit und Geld spart", so Agmon. „Mit qbiq erleben wir einen bahnbrechenden Wandel, der eine neue Ära der automatisierten Architekturplanung einläutet."

Überwindung der jahrzehntelangen Abhängigkeit von manuellen Architekturabläufen

qbiq adressiert eines der größten Probleme der Immobilienbranche: die Ineffizienz der herkömmlichen Architekturplanung, die zu Verzögerungen und längeren Geschäftszyklen führt.

Jahrzehntelang war die Erstellung von Layouts eine langsame, manuelle Arbeit mit Tools wie AutoCAD, bei der Architekten komplexe Designprobleme Zeile für Zeile lösten. Auch nach Fertigstellung eines Layouts kann die Interpretation eine Herausforderung sein – vor allem für diejenigen, die keine Designerfahrung mitbringen. Die Schaffung von Klarheit durch visuelle Darstellungen, wie gerenderte Touren und Bilder, ist ein kostspieliger, monatelanger Prozess, der für die meisten Geschäfte und Projekte nicht praktikabel ist.

qbiq hat eine der ersten architektonischen KI-Plattformen geschaffen, die es Maklern, Vermietern, Architekten, Bauunternehmen und Mietern ermöglicht, sich innerhalb von wenigen Minuten das Potenzial jedes Raumes vorzustellen und dabei grundlegende oder komplexe Anforderungen zu berücksichtigen. Kunden wie Brookfield Properties, JLL, Skanska und IWG sind in der Lage, innerhalb von Minuten eine breite Palette von architektonischen Ergebnissen für jeden Raum zu erstellen. Zu diesen Ergebnissen gehören architektonische Programme, programmatische oder konzeptionelle Entwürfe, hochauflösende gerenderte Rundgänge und Bilder, Mengenangaben, CAD/Revit-Modelle und vieles mehr.

Informationen zu qbiq

qbiq nutzt generative KI, um die Architekturplanung in jedem Maßstab zu automatisieren und zu demokratisieren. Mit qbiq treffen Mieter fundierte Entscheidungen, Makler schließen Geschäfte und Projekte schneller ab, Vermieter erhöhen ihren ROI durch reduzierte Leerstände aufgrund kürzerer Geschäftszyklen und Architekten können ihre Planungskapazität erhöhen. Gegründet wurde qbiq im Jahr 2019 von Leeor Solnik, Elad Kaminer, Noam Diamantstein und Roey Granot. qbiq hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv und unterhält Büros in New York und Miami. Bis heute hat qbiq rund 37 Millionen Quadratmeter an Plänen geliefert und damit Immobilientransaktionen für Hunderte von Kunden weltweit verändert.

Weitere Informationen finden Sie unter qbiq.ai.

Informationen zu Insight Partners

Insight Partners ist ein globaler Software-Investor, der Partnerschaften mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Startup- und ScaleUp-Unternehmen eingeht, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Zum 30. Juni 2024 verwaltet das Unternehmen ein aufsichtsrechtliches Vermögen von mehr als 80 Mrd. US-Dollar. Insight Partners hat weltweit in mehr als 800 Unternehmen investiert und über 55 Portfoliounternehmen an die Börse gebracht. Insight hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Büros in London, Tel Aviv und der Bay Area. Insight widmet sich dem Ziel, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir bieten ihnen maßgeschneiderte, praktische Software-Expertise auf ihrem Wachstumsweg – von der ersten Investition bis zum Börsengang. Weitere Informationen über Insight und alle seine Beteiligungen finden Sie unter insightpartners.com. Folgen Sie uns auf X @insightpartners.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2594921/qbiq__Logo.jpg