Qblox arbeitet mit HPE zusammen, um das hybride klassische und Quantencomputing voranzutreiben

Qblox wird Teil des erweiterten Hochleistungsrechner-Ökosystems von HPE, um eine skalierbare Integration von Quantenprozessoren zu ermöglichen

BOSTON, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Qblox, ein führender Anbieter von skalierbarer Quanten-Steuerelektronik, gab heute eine Zusammenarbeit mit HPE bekannt, um das hybride klassische und Quantencomputing voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind die Qblox-Steuerungssysteme ein zentraler Faktor für die Bemühungen von HPE, Quantentechnologien in großem Maßstab in die Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Infrastruktur zu integrieren.

Quantensysteme erfordern eine skalierbare, deterministische Steuerelektronik, um in hybriden klassischen und quantenbasierten Rechenumgebungen zuverlässig zu funktionieren. Da diese Architekturen sich von isolierten Laborsystemen hin zur Integration in HPC- und KI-Infrastrukturen entwickeln, wird die Quantensteuerungsschicht zu einer entscheidenden Schnittstelle, die Quantenprozessoren mit klassischen HPC-Systemen verbindet. Die modulare Steuerungshardware von Qblox wurde entwickelt, um diesen Anforderungen über verschiedene Qubit-Modalitäten hinweg gerecht zu werden, und unterstützt die Entwicklung hybrider klassisch-quantenbasierter Umgebungen, die für die nächste Generation wissenschaftlicher und industrieller Anwendungsfälle konzipiert sind.

„HPE bringt eine beispiellose KI-native und leistungsstarke Recheninfrastruktur sowie eine klare Vision für die Zukunft der Branche in unsere Partnerschaft ein", sagt Niels Bultink, CEO von Qblox. „Unser Engagement für die Entwicklung von Steuerungsebenen, die Quantenprozessoren mit Supercomputing-Umgebungen verbinden können, führt zu Kooperationen, die dazu beitragen, die Grenzen dessen, was die Branche leisten kann, weiter zu verschieben."

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Qblox gemeinsam mit HPE die Entwicklung integrierter Testumgebungen für das Co-Design hybrider Algorithmen, die Software-Interoperabilität und Leistungsbenchmarks auf Systemebene vorantreiben. Die Arbeit zielt darauf ab, Rechenworkflows weiterzuentwickeln, die auf HPC-Systemen und in KI-Fabrikumgebungen ausgeführt werden, und damit den Weg für skalierbare Quantentechnologien für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen zu ebnen.

„HPE hat es sich zum Ziel gesetzt, die Konvergenz von Supercomputing-, KI- und Quantencomputing-Technologien voranzutreiben, um neue wissenschaftliche Entdeckungen und industrielle Innovationen zu ermöglichen", sagt Masoud Mohseni, Director of HPE Quantum und Senior Distinguished Technologist bei HPE Labs. „Die Zusammenarbeit mit Qblox zielt darauf ab, klassisches HPC, das eine entscheidende Ebene skalierbarer, hochpräziser Steuerung bietet, mit Quantencomputing-Brückenprozessoren zu verbinden. Hybride klassische und quantenbasierte Architekturen fördern die Interoperabilität und Leistung im großen Maßstab und beschleunigen damit den Weg hin zu praktischen, realitätsnahen Quantenanwendungen."

Da sich die Quantencomputertechnik von isolierten Laboraufbauten hin zur Integration in HPC- und KI-Systeme entwickelt, wird eine skalierbare Quantensteuerung für die Architektur immer wichtiger. In Zusammenarbeit mit HPE ermöglicht Qblox die Entwicklung hybrider Umgebungen für klassisches und Quantencomputing, die speziell auf zukünftige groß angelegte wissenschaftliche und industrielle Anwendungen zugeschnitten sind.

Informationen zu Qblox

Qblox treibt die Quantenrevolution als weltweit führender Anbieter skalierbarer Quantensteuerung voran. Das Unternehmen stellt die unverzichtbare Steuerungsengine bereit, die es Forschenden und Ingenieurinnen und Ingenieuren ermöglicht, leistungsstarke, robuste und skalierbare Systeme zu entwickeln. Qblox genießt das Vertrauen führender Vertreter aus Industrie und Wissenschaft weltweit, setzt Maßstäbe im Bereich der Quantensteuerung und liefert das Rückgrat für eine neue Ära der Datenverarbeitung.

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