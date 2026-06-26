Qblox colabora con HPE para impulsar la computación híbrida clásica-cuántica

Qblox se une al ecosistema ampliado de computación de alto rendimiento de HPE para permitir la integración escalable de procesadores cuánticos.

BOSTON, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Qblox, proveedor líder de electrónica de control cuántico escalable, anunció hoy una colaboración con HPE para impulsar la computación híbrida clásica-cuántica. Mediante esta colaboración, los sistemas de control de Qblox se convierten en un elemento clave para la integración a gran escala de las tecnologías cuánticas con la infraestructura de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA).

Los sistemas cuánticos requieren electrónica de control escalable y determinista para operar de forma fiable en entornos de computación híbrida clásica-cuántica. A medida que estas arquitecturas evolucionan desde sistemas de laboratorio aislados hasta su integración con infraestructuras de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA), la capa de control cuántico se convierte en una interfaz fundamental que conecta los procesadores cuánticos con los sistemas HPC clásicos. El hardware de control modular Qblox está diseñado para satisfacer estas demandas en múltiples modalidades de cúbits, lo que permite el desarrollo de entornos híbridos clásico-cuánticos preparados para la próxima generación de cargas de trabajo científicas e industriales.

"HPE aporta a nuestra alianza una infraestructura de computación de alto rendimiento y nativa de IA sin precedentes, así como una visión decidida del futuro del sector", declaró Niels Bultink, consejero delegado de Qblox. "Nuestro compromiso con la creación de capas de control que conecten los procesadores cuánticos con entornos de supercomputación nos impulsa a colaborar para ampliar los límites de lo que el sector puede lograr".

Mediante esta colaboración, Qblox trabajará con HPE para apoyar el desarrollo de plataformas de prueba integradas para el codiseño de algoritmos híbridos, la interoperabilidad del software y la evaluación comparativa del rendimiento a nivel de sistema. El objetivo es impulsar los flujos de trabajo computacionales que se ejecutan en sistemas HPC y entornos de producción de IA, allanando el camino para tecnologías cuánticas escalables en aplicaciones científicas e industriales.

"HPE está comprometida con el avance de la convergencia de las tecnologías de supercomputación, IA y computación cuántica para impulsar nuevos descubrimientos científicos e innovación industrial", declaró Masoud Mohseni, director de HPE Quantum y tecnólogo sénior distinguido de HPE Labs. "La colaboración con Qblox busca fusionar la computación de alto rendimiento clásica, que proporciona una capa fundamental de control escalable y de alta precisión, con los procesadores de computación cuántica. Las arquitecturas híbridas clásico-cuánticas permiten la interoperabilidad y el rendimiento a gran escala, acelerando el camino hacia aplicaciones cuánticas prácticas y reales".

A medida que la computación cuántica evoluciona desde configuraciones de laboratorio aisladas hasta su integración con sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA), el control cuántico escalable se vuelve esencial para la arquitectura. En colaboración con HPE, Qblox impulsa el desarrollo de entornos de computación híbrida clásica-cuántica diseñados para futuras aplicaciones científicas e industriales a gran escala.

Acerca de Qblox

Qblox impulsa la revolución cuántica como líder mundial en control cuántico escalable. La compañía proporciona el motor de control esencial que permite a investigadores e ingenieros construir sistemas de alto rendimiento, robustos y escalables. Con la confianza de líderes industriales y académicos de todo el mundo, Qblox establece el estándar para el control cuántico y constituye la base de una nueva era de la computación.

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