Qblox collabore avec HPE pour faire progresser l'informatique hybride classique-quantique

Qblox rejoint l'écosystème élargi de HPE dédié au calcul haute performance, ouvrant la voie à une intégration évolutive des processeurs quantiques

BOSTON, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Qblox, l'un des principaux fournisseurs d'électronique de contrôle quantique évolutive, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec HPE, afin de faire progresser l'informatique hybride classique-quantique. Dans le cadre de cette collaboration, les systèmes de contrôle de Qblox constituent un pilier central de la stratégie de HPE visant à intégrer les technologies quantiques aux infrastructures de calcul haute performance (CHP) et d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle.

Les systèmes quantiques nécessitent une électronique de contrôle évolutive et déterministe pour fonctionner de manière fiable dans des environnements informatiques hybrides classique-quantique. À mesure que ces architectures passent de systèmes de laboratoire isolés à une intégration au sein des infrastructures CHP et d'IA, la couche de contrôle quantique devient une interface essentielle reliant les processeurs quantiques aux systèmes de calcul haute performance classiques. Le matériel de contrôle modulaire de Qblox est conçu pour satisfaire à ces exigences sur plusieurs types de qubits, soutenant ainsi le développement d'environnements hybrides classique-quantique adaptés à la prochaine génération de charges de travail scientifiques et industrielles.

« HPE apporte à notre partenariat une infrastructure de calcul haute performance et native pour l'IA sans équivalent sur le marché, ainsi qu'une vision claire de l'avenir du secteur », a déclaré Niels Bultink, PDG de Qblox. « Notre volonté de mettre au point des couches de contrôle capables d'associer des processeurs quantiques à des environnements de supercalcul nous conduit à nouer des collaborations qui contribuent à repousser les limites de ce que le secteur est capable de réaliser. »

Dans le cadre de cette collaboration, Qblox travaillera avec HPE pour soutenir le développement de bancs d'essai intégrés destinés à la conception conjointe d'algorithmes hybrides, à l'interopérabilité logicielle et à l'évaluation des performances au niveau du système. Ces travaux visent à perfectionner les flux de calcul s'exécutant sur les systèmes CHP et les environnements d'usines d'IA, ouvrant la voie à des technologies quantiques évolutives pour des applications scientifiques et industrielles.

« HPE s'engage à assurer la convergence des technologies de supercalcul, d'intelligence artificielle et d'informatique quantique, afin de favoriser de nouvelles découvertes scientifiques et l'innovation industrielle », a déclaré Masoud Mohseni, Directeur de HPE Quantum et technologue émérite senior chez HPE Labs. « La collaboration avec Qblox a pour objet d'associer le calcul haute performance (CHP) classique, qui offre une couche de contrôle essentielle, évolutive et de haute précision, aux processeurs servant de passerelle vers l'informatique quantique. » « Les architectures hybrides classique-quantique favorisent l'interopérabilité et les performances à grande échelle, accélérant ainsi la mise en place d'applications quantiques concrètes et utilisables dans la vie quotidienne. »

À mesure que l'informatique quantique s'émancipe des configurations de laboratoire isolées pour s'intégrer aux systèmes CHP et d'IA, le contrôle quantique évolutif devient un élément essentiel de l'architecture. En collaboration avec HPE, Qblox permet le développement d'environnements de calcul hybrides classique-quantique adaptés aux futures applications scientifiques et industrielles de grande envergure.

À propos de Qblox

Qblox accélère la révolution quantique en tant que leader mondial du contrôle quantique évolutif. La société fournit le moteur de contrôle indispensable qui permet aux chercheurs et aux ingénieurs de développer des systèmes hautement performants, robustes et évolutifs. Reconnu par les leaders industriels et universitaires du monde entier, Qblox établit la norme en matière de contrôle quantique et constitue l'essence même d'une nouvelle ère de l'informatique.

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