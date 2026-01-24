QCY stellt die MeloBuds N20 vor: Hochwertige Hybrid-NC-Funk-Ohrhörer für einen verbesserten Alltag.

DONGGUAN, China, 25. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Audiolandschaft wird weiterhin durch eine Welle herausragender Innovationen bereichert. In diesem Zusammenhang präsentiert QCY, eine führende Marke, die sich durch kontinuierliche Audioinnovationen auszeichnet, stolz ihre kabellosen Hybrid-Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung – MeloBuds N20. Die MeloBuds N20 vereinen eine außergewöhnliche Klangqualität, leistungsstarke hybride Geräuschunterdrückung und bis zu 40 Stunden immersives Hörvergnügen. Sie wurden entwickelt, um zu überraschen und zu begeistern und den Arbeitsweg sowie alltägliche Momente zu intelligenteren, komfortableren und angenehm ruhigen Erlebnissen zu machen.

QCY Melobuds N20

Maßgeschneiderter Klang, erstklassiges Hörerlebnis

Das Herzstück des Klangerlebnisses ist ein dynamischer 13-mm-Treiber, der präzise entwickelt wurde, um einen satten, vollmundigen Klang mit bemerkenswerter Tiefe und Klarheit zu liefern. Von resonanten Bässen bis hin zu detaillierten Mitten und Höhen wird jede Note ausgewogen und kraftvoll wiedergegeben, sodass die Musik mit natürlicher Wärme und eindringlicher Präsenz zum Leben erweckt wird. Ganz gleich, ob Sie Musik, Podcasts oder Anrufe hören, der großflächige Treiber sorgt für ein ausdrucksstarkes und einnehmendes Klangbild und verwandelt das alltägliche Hören in ein wirklich raffiniertes Klangerlebnis.

Immersive ANC für pure Konzentration

Die fortschrittliche ANC-Technologie wurde für Klarheit in jeder Umgebung entwickelt und passt sich intelligent an Ihre Umgebung an. Mit bis zu 50 dB ANC, mehreren präzise abgestimmten Modi und anpassbaren Steuerungsebenen bietet es eine beeindruckende Geräuschkulisse, wo immer Sie sie brauchen – ob in Innenräumen, auf dem täglichen Weg zur Arbeit, in einem überfüllten Raum oder bei starkem Wind. Jedes Detail wurde entwickelt, um Ablenkungen zu vermeiden, damit Ihr Klang rein, ausgewogen und mühelos präsent bleibt.

Leistung für den ganzen Tag

Entwickelt für ganztägigen Musikgenuss, bietet es bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung und bis zu 40 Stunden mit dem Ladecase (ANC ausgeschaltet). Tauchen Sie von morgens bis abends ohne Unterbrechung in die Musik ein. Das kabellose Laden ist mühelos und sorgt im Alltag für mehr Ordnung und Komfort.

Immer verbunden, immer synchronisiert

Die Ohrhörer wurden für ein flüssiges Hörerlebnis entwickelt und unterstützen die Verbindung mit zwei Geräten, sodass Sie nahtlos und ohne Unterbrechung zwischen zwei Geräten wechseln können. Von Musik bis zu Anrufen, von der Arbeit bis zur Unterhaltung - Ihr Sound bleibt perfekt auf Ihren Rhythmus abgestimmt.

Bei Spielen und Videos sorgt der 0,068-Sekunden-Low-Latency-Modus für eine präzise Audiosynchronisation, damit jedes Detail rechtzeitig ankommt. Klar, flüssig und mitreißend – der Klang lässt Sie in jedem Moment voll und ganz dabei sein.

Für dauerhafte Alltagstauglichkeit entwickelt

Mit einer Wasserdichtigkeit gemäß IPX4 sind die Ohrhörer so konstruiert, dass sie Schweiß, leichtem Regen und alltäglicher Beanspruchung standhalten und sich somit für das Training und den mobilen Einsatz eignen.

Verfügbarkeit und Preise

QCY hat die MeloBuds N20 im Januar offiziell angekündigt. Die MeloBuds N20 sind in Weiß und Schwarz erhältlich und kosten $ 29,99. Weitere Informationen finden Sie auf der Website QCY.

Informationen zu QCY

QCY ist eine führende Audiomarke, die im Jahr 2009 gegründet wurde. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der drahtlosen Audiotechnologie verfügt QCY über mehr als 200 Forschungs- und Entwicklungsingenieure und betreibt ein umfassendes Ökosystem, das Produktion, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und ein Audio-Testlabor umfasst. Die Vertriebskanäle der Marke erstrecken sich über den gesamten Globus. Weitere Informationen über QCY und seine Marken und Produkte finden Sie unter qcy.com.

PR-Kontakt

Violet, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, QCY

[email protected]

Rice, Marketingleiter, QCY

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2867821/QCY_Melobuds_N20.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg