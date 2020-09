Qianhai bereikte het afgelopen decennium verbazingwekkende ontwikkeling

Qianhai rapporteerde een jaarlijkse groei van 89,2 procent in de toegevoegde waarde van de in de vrijhandelszone geregistreerde ondernemingen over het afgelopen decennium. De vrijhandelszone stond vorig jaar bovenaan de landelijke ranglijst naar BBP per vierkante kilometer, op 15,26 miljard yuan ($ 2,2 miljard). Qianhai's daadwerkelijk gebruikte buitenlandse investeringen bereikte $ 4,1 miljard in 2019, goed voor een tweede plaats in de ranglijst van vrijhandelszones en -gebieden, na de vrijhandelszone in Shanghai. Dat is goed voor 53,3% van Shenzhen's totaal, 20,5% van dat van Guangdong en 3% van het nationaal totaal.

Volgens Tian Fu, Lid van de Vaste Commissie van het Shenzhen Gemeentelijk Comité van de CPC en directeur van de Chinese (Guangdong) Autoriteit voor de vrijhandelszonde Qianhai en het Shekou-gebied, heeft Qianhai doorbraken beleefd in zes zeer belangrijke gebieden: de samenwerking tussen Shenzhen en Hongkong, institutionele innovatie, ontwikkeling van de moderne service-industrie, regionale collaboratieve samenwerking en openstelling, stedenbouw en Partijbouw.

In juni had Qianhai ongeveer 11.700 in Hongkong gevestigde ondernemingen, met een totaal geregistreerd kapitaal van 1,31 biljoen yuan. Qianhai heeft $ 20,3 miljard aan kapitaal uit Hongkong gebruikt, wat goed is voor 89,9 procent van het totaal aan buitenlands vermogen dat is gebruikt door de vrijhandelszone.

Volgens officiële statistieken zijn door de jaren heen meer dan 200 door Hongkong gefinancierde startups geïncubeerd op de Qianhai Shenzhen-Hongkong Jongeren Innovatie en Entrepreneur Hub (E-hub). Zeven van de elf gezamenlijke advocatenkantoren in Guangdong-Hongkong-Macao zijn gevestigd in Qianhai, waar in de rechtbank Hongkongse wetten gelden in handelsgeschillen waarin zakenmensen uit de speciale administratieve regio zijn betrokken.

De Chief Executive van Hongkong Carrie Lam zei in een felicitatievideo, gericht aan de Qianhai-viering, dat zij hoopt dat de samenwerking tussen Shenzhen en Hongkong wordt versterkt en dat tegelijkertijd de kansen worden benut die de constructie van de Greater Bay Area van Guangdong-Hong Kong-Macau met zich meebrengt.

In de afgelopen 10 jaar realiseerde Qianhai 573 institutionele innovaties in uiteenlopende gebieden, zoals handels- en investeringsbevordering, het openstellen van de financiële markt en fintech-innovatie maar ook het opzetten van een rechtstatelijke omgeving. Momenteel zijn 58 van de institutionele innovaties landelijk gestimuleerd, 69 in de provincie Guangdong en 165 zijn gedupliceerd voor gebruik in Shenzhen.

In Qianhai is ook een hoogwaardige moderne service-industrie, die financiering, geavanceerde technologie en reële economie integreert opgebouwd. De vrijhandelszone heeft nu een aantal van dit nieuwe type financiële instituties, zoals WeBank, de eerste private online-bank in het land, en 11 andere eenhoornbedrijven, zoals YH Global.

Op het vlak van regionale collaboratieve samenwerking en openstelling, heeft Qianhai vorig jaar de Nationale Vrijhandelszone Innovatie Alliantie geïnitieerd, voor het delen van prestaties in institutionele innovaties en de versterking van communicatie tussen 47 vrijhandelszones- en gebieden in het land. Bedrijven uit Qianhai hebben ook geïnvesteerd in 58.700 dochterbedrijven op het vaste land. De Internationale Cruisethuishaven van Taizi Bay verzorgt nu cruisereizen naar 169 internationale bestemmingen, goed voor een nummer 1-positie op de ranglijst voor vrijhandelszones in het hele land.

Qianhai zag de laatste 10 jaar ook enorm grote veranderingen in haar infrastructuur. Het heeft nu 179 kantoorgebouwen in gebruik en de bouw van 27 andere wolkenkrabbers is voltooid. In totaal 59 wegen zijn opengesteld voor verkeer.

Wang Jinxia, vicedirecteur van de Qianhai-autoriteit, vertelde op een persconferentie dat Qianhai zal doorgaan met het versterken van de samenwerking tussen Shenzhen en Hongkong en dat het op zoek gaat naar innovatievere maatregelen voor groei van de economische ontwikkeling.

Auteur: Chang Zhipeng

