Qianhai a connu un développement fulgurant au cours de la dernière décennie

Qianhai a fait état d'une croissance annuelle de 89,2 pour cent de la valeur ajoutée des entreprises enregistrées dans la zone de libre-échange au cours de la dernière décennie. L'année dernière, la zone de libre-échange a été classée première dans le pays en termes de PIB par kilomètre carré, avec 15,26 milliards de yuans (2,2 milliards de dollars). L'investissement étranger réel utilisé par Qianhai a atteint 4,1 milliards de dollars en 2019, ce qui la place au deuxième rang des zones de libre-échange du pays, après la zone de libre-échange de Shanghai. Ce montant représente 53,3 pour cent du total de Shenzhen, 20,5 pour cent du Guangdong et 3 pour cent du total national.

Selon Tian Fu, membre de l'organe permanent du comité municipal du PCC de Shenzhen et directeur de l'autorité chinoise (Guangdong) de la zone pilote de libre-échange de Qianhai et de Shekou, Qianhai a fait des percées dans six domaines majeurs : la coopération Shenzhen-Hong Kong, l'innovation institutionnelle, le développement du secteur des services modernes, l'innovation et l'ouverture régionales en collaboration, la construction urbaine et la construction du Parti.

Au mois de juin, Qianhai comptait environ 11 700 entreprises financées par Hong Kong, avec un capital social total de 1 310 milliards de yuans. Qianhai a utilisé 20,3 milliards de dollars de fonds de Hong Kong, ce qui représente 89,9 pour cent du total des capitaux étrangers utilisés par la zone de libre-échange.

Les statistiques officielles montrent que plus de 200 start-ups financées par Hong Kong ont été incubées dans la plateforme d'entrepreneuriat jeune et d'innovation (E-hub) de Qianhai Shenzhen-Hong Kong au fil des ans. Sept des onze cabinets d'avocats conjoints de Guangdong-Hong Kong-Macao sont basés à Qianhai, où les lois de Hong Kong sont applicables aux litiges commerciaux impliquant des dirigeants d'entreprise de la région administrative spéciale auprès du tribunal de Qianhai.

Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, a déclaré dans une vidéo de félicitations pour Qianhai qu'elle espérait que la coopération Shenzhen-Hong Kong serait renforcée par les opportunités qu'offre la construction de la zone de la Grand Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Au cours des dix dernières années, Qianhai a réalisé 573 innovations institutionnelles dans des domaines variés tels que la facilitation du commerce et des investissements, l'ouverture du marché financier et l'innovation des technologies financières, ainsi que la construction d'un environnement d'État de droit. Actuellement, 58 de ces innovations institutionnelles ont été promues à l'échelle nationale, 69 dans la province du Guangdong et 165 ont été reproduites pour être utilisées à Shenzhen.

Un système de services modernes haut de gamme intégrant la finance, la technologie de pointe et l'économie réelle a également été mis en place à Qianhai. La zone de libre-échange compte désormais un certain nombre d'institutions financières d'un nouveau type, comme WeBank, la première banque privée du pays qui n'est accessible que par Internet, et 11 autres entreprises licornes comme YH Global.

En termes d'innovation et d'ouverture collaboratives régionales, Qianhai a lancé l'année dernière l'Alliance nationale pour l'innovation dans les zones de libre-échange afin de partager les réalisations en matière d'innovation institutionnelle et de renforcer les communications entre les 47 zones de libre-échange du pays. Les entreprises de Qianhai ont également investi dans 58 700 filiales en Chine continentale. Le port d'attache international pour bateaux de croisières de Taizi Bay propose désormais des croisières vers 169 destinations internationales, ce qui le place au premier rang des zones de libre-échange du pays.

Qianhai a également connu d'énormes changements dans ses infrastructures au cours de la dernière décennie. Elle compte aujourd'hui 179 immeubles de bureaux en service et 27 gratte-ciel ont été construits. Au total, 59 routes ont été ouvertes à la circulation.

Wang Jinxia, directeur adjoint de l'autorité de Qianhai, a déclaré lors de la conférence de presse que Qianhai continuera à renforcer la coopération Shenzhen-Hong Kong et à explorer des mesures plus innovantes pour stimuler le développement économique.

