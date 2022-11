Qianhai lança Programa de Provedores de Serviços Globais para criar um mecanismo central de serviços modernos na Área da Grande Baía

SHENZHEN, China, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Conferência Global de Promoção de Investimentos de Qianhai de 2022 teve início em Shenzhen, na China, em 8 de novembro. Na conferência, foi lançado o Programa de Provedores de Serviços Globais (QGSP), pelo qual serão oferecidos diversos incentivos para apoiar os setores de serviços. De acordo com a Autoridade de Qianhai, o programa produzirá um fundo de apoio industrial de pelo menos um bilhão de yuans e um espaço industrial de mais de 200 mil quilômetros quadrados todos os anos. Até 2025, o programa terá mais de 300 provedores de serviços modernos em todo o mundo e atingirá um valor agregado de mais de 100 bilhões de yuans no setor de serviços modernos.

Como o ambiente de negócios de Qianhai continua a otimizar, cada vez mais empresas notam as melhorias e consideraram a área como um destino de negócios ideal. "O número de empresas de capital privado que abriram novos escritórios em Qianhai aumentou acentuadamente. Como resultado, conseguimos nos comunicar com nossos clientes e parceiros com mais frequência, praticidade e eficiência do que nunca", disse um representante da SC Ventures em entrevista. "Notamos que muitas equipes de startups de Hong Kong, Macau e do exterior têm sido atraídas para Qianhai, principalmente por suas condições perfeitas de escritórios e de vida, excelentes condições para inovação científica e tecnológica e oportunidades de mercado justas. Isso nos dá a oportunidade de nos aproximarmos de mais equipes de startups de ato nível."

Qianhai promoveu um sistema judicial profissional completo e de vários níveis para resolver litígios em negócios, finanças, propriedade intelectual e outras áreas importantes. Ela também vem explorando um processo de mediação inovador que combina mediação comercial internacional com comprovação de legislações estrangeiras. O Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center e o Benchmark Chambers International & Benchmark International Mediation Center foram criados especificamente para esse fim.

Para satisfazer a demanda urgente das empresas por talentos, Qianhai desenvolveu o Centro Internacional de Talentos e o Centro Internacional Unificado de Serviços e permitiu o registro de profissionais qualificados de Hong Kong e Macau em 16 categorias, como engenharia de construção e tributação, para atuar em Qianhai. Além disso, Qianhai oferece serviços integrados para talentos internacionais, que envolvem 451 itens, incluindo serviços governamentais, serviços comerciais etc. Também oferece serviços personalizados para seis tipos de ocupações de talentos, como cientistas e tecnólogos líderes.

Ao aprofundar as reformas para simplificação dos investimentos e do comércio, aceleração das inovações em finanças e legalização e desenvolvimento de programas-piloto em gestão de talentos, Qianhai tornou-se um terreno fértil para investimentos e empreendimentos comerciais.

O representante da SC Ventures acrescentou: "Qianhai oferece políticas excepcionais para apoiar empresas da QFLP em áreas como abertura de empresas, acesso ao mercado, escopo de investimento, liquidação de câmbio e desembaraço aduaneiro eficiente. Portanto, com a ajuda dos departamentos competentes de Qianhai, tudo deu certo para a abertura de uma empresa de gestão da QFLP."

Owen Wang, vice-presidente de operações da LF Logistics, que atua na área de logística em Qianhai há anos, afirmou: "Graças ao apoio da Alfândega e da Autoridade de Qianhai, a LF Logistics tem dobrado seu faturamento quase todos os anos desde que ingressou na Zona de Livre Comércio de Qianhai em 2015."

Liu Guilin, vice-diretor geral da Autoridade de Qianhai, ressaltou que Qianhai continuará a promover a atração de talentos e investimentos no futuro para incentivar profissionais e especialistas de todo o mundo a estabelecer empresas no local. Como resultado, Qianhai oferecerá todo o suporte para o desenvolvimento de talentos e criará ativamente grandes oportunidades para o crescimento comercial.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

