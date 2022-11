Qianhai lance un programme international de prestation de services pour créer un moteur central de services modernes dans la GBA

SHENZHEN, Chine, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La conférence mondiale de promotion des investissements de Qianhai 2022 a débuté à Shenzhen, en Chine, le 8 novembre. Lors de la conférence, le programme international de prestation de services de Qianhai (QGSP) a été lancé ; il permettra de fournir des incitations pour soutenir le secteur tertiaire. Selon l'Autorité de Qianhai, il fournira un fonds de soutien industriel d'une valeur d'au moins un milliard de yuans et un espace industriel de plus de 200 000 kilomètres carrés chaque année. D'ici 2025, il comptera plus de 300 prestataires de services modernes dans le monde et atteindra une valeur ajoutée de plus de 100 milliards de yuans dans le secteur tertiaire moderne.

Alors que l'optimisation de l'environnement commercial de Qianhai se poursuit, de plus en plus d'entreprises ont été témoins de l'amélioration et ont considéré que la région était une destination professionnelle idéale. « Le nombre de sociétés de capital-investissement qui ouvrent de nouveaux bureaux à Qianhai a fortement augmenté. Nous avons donc pu communiquer avec nos clients et nos partenaires plus fréquemment, plus aisément et plus efficacement qu'avant, a déclaré un représentant de SC Ventures dans une interview. Nous observons que de nombreuses startups de Hong Kong, de Macao et de l'étranger ont été attirées par Qianhai, notamment pour ses conditions de vie et de travail idéales, ses excellentes conditions scientifiques et d'innovation technologique, et ses conditions de marché équitables. Cela nous permet de nous rapprocher de davantage de startups remarquables. »

Qianhai a mis en place un véritable système judiciaire professionnel à plusieurs niveaux pour résoudre les litiges commerciaux, financiers, de propriété intellectuelle et dans d'autres domaines importants. Un nouveau processus de médiation a également été exploré, combinant une médiation commerciale internationale et une vérification du droit étranger. Le centre international de médiation commerciale de Shenzhen Qianhai et le Benchmark Chambers International & Benchmark International Mediation Center ont été créés spécifiquement à cet effet.

Pour répondre aux entreprises en demande urgente de profils talentueux, Qianhai a mis en place le Pôle international de talent et le centre de service de talent à guichet unique, permettant à des professionnels qualifiés de Hong Kong et de Macao de s'inscrire pour exercer à Qianhai dans 16 domaines, notamment l'ingénierie de construction et la fiscalité. En outre, Qianhai offre des services intégrés pour les talents internationaux, qui couvrent 451 postes, notamment les services gouvernementaux, les services aux entreprises, etc. Elle offre également des services personnalisés pour six types de professions, parmi lesquelles les grands scientifiques et techniciens.

En approfondissant les réformes visant à simplifier l'investissement et le commerce, en accélérant les innovations en matière de financement et de légalisation et en développant des programmes pilotes de gestion des talents, Qianhai est devenue un terrain fertile pour les investissements et les entreprises.

Le représentant de SC Ventures a ajouté : « Qianhai offre des politiques exceptionnelles pour soutenir les entreprises du QFLP dans des domaines tels que l'établissement d'entreprises, l'accès aux marchés, la portée des investissements, le règlement des devises et le dédouanement efficace. Par conséquent, avec l'aide des services compétents de Qianhai, tout s'est bien passé pour mettre sur pied une société de gestion dans le cadre du QFLP. »

Owen Wang, vice-président des opérations de LF Logistics qui travaille dans le domaine de la logistique à Qianhai depuis des années, a déclaré : « Grâce au soutien des douanes et de l'Autorité de Qianhai, LF Logistics a vu son chiffre d'affaires doubler presque chaque année après avoir rejoint la zone de libre-échange de Qianhai en 2015. »

Liu Guilin, directeur général adjoint de l'Autorité de Qianhai, a précisé que Qianhai continuera à promouvoir l'attraction des talents et des investissements à l'avenir afin d'encourager les professionnels et les experts du monde entier à y établir des entreprises. Qianhai offrira donc un soutien global pour le développement des talents et jouera un rôle actif dans la création d'importantes possibilités de croissance commerciale.

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone