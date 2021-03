Qingdao aspire à devenir une plaque tournante mondiale pour l'Internet industriel

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement de la ville a annoncé l'année dernière un plan directeur ainsi qu'un plan de mise en œuvre pour la construction de nouvelles infrastructures, la vulgarisation de nouveaux modes, le développement intégré de nouvelles technologies et l'incubation de nouvelles industries, en mettant l'accent sur les efforts visant à introduire diverses plateformes d'innovation et des entreprises de pointe. Guidée par la politique d'ouverture, la ville est en quête d'une fusion profonde avec le système industriel mondial pour favoriser la réalisation de cet objectif. En se basant sur la demande en numérisation, la ville a construit 15 000 stations de base 5G et arrive désormais en première position dans l'évaluation nationale des réseaux mobiles.

L'année dernière, les entreprises de Qingdao ont accéléré l'application des technologies de l'Internet, jetant ainsi des « bases numériques » plus solides pour le développement de l'Internet industriel. Selon les chiffres officiels, en 2020, la numérisation des installations de fabrication de la ville a atteint 53,4 %, la vulgarisation des outils numériques de R&D et de conception 87,4 % et le contrôle numérique des principales procédures de travail 54,6 % ; les coûts d'exploitation réels des entreprises ont diminué de 27 % en moyenne, tandis que le cycle de R&D des produits a été raccourci de 26 % en moyenne. Suite à l'application croissante des technologies Internet dans les secteurs industriels, les entreprises sont prêtes à essayer diverses nouvelles technologies et misent sur elles pour améliorer leur compétitivité dans des secteurs tels que les chaînes d'approvisionnement, la fabrication, le marketing et les services.

En 2020, Qingdao a publié 1 300 scénarios d'application dans 63 sous-catégories réparties en 12 catégories afin de donner une image globale de la demande de technologies de pointe qui peuvent « stimuler le développement industriel » dans différents secteurs et domaines. La demande d'applications intelligentes et de logiciels intelligents représentait 40,5 % et 18,7 % de ce chiffre. De plus, la ville a amélioré les plateformes de service public en s'appuyant sur l'application des technologies de l'Internet industriel pour faire une analyse de big data de la demande de chaque entreprise et faciliter une adéquation précise de l'offre et de la demande hors ligne.

Parallèlement, la ville a accéléré la construction de plateformes spécialisées et de services publics depuis 2020 pour mieux satisfaire la demande des entreprises et renforcer le rôle des données dans la création et l'affectation de valeur en tant que facteur de production essentiel. COSMOPlat, une plateforme Internet industriel de premier plan au niveau mondial, s'est connectée à environ 700 000 entreprises et a servi plus de 60 000 entreprises.

En 2021, Qingdao tirera pleinement parti de son avantage de pionnier dans le domaine de l'Internet industriel pour impulser en permanence des évolutions fondamentales des modes de production et des formes d'entreprises dans le secteur manufacturier, afin de devenir un « terrain d'essai » en une « zone d'eau profonde » pour le développement de l'Internet industriel.

