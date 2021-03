Qingdao se esforça para ser um centro líder mundial para a Internet industrial

Articulando o objetivo, o governo da cidade anunciou um plano mestre, juntamente com um plano de implementação no ano passado para a construção de uma nova infraestrutura, popularização de novos modos, desenvolvimento integrado de novas tecnologias e incubação de novos setores, com ênfase nos esforços para a introdução de diversas plataformas de inovação e empresas líderes. Guiada pela política de abertura, a cidade está buscando uma fusão profunda com o sistema industrial global para promover a realização do objetivo. Com base na demanda por digitalização, a cidade construiu 15.000 estações de base 5G, classificando-se em primeiro lugar na avaliação nacional de redes móveis.

No ano passado, as empresas em Qingdao agilizaram a aplicação da tecnologia de Internet, colocando uma "base digital" mais forte para o desenvolvimento da Internet industrial. De acordo com dados oficiais, no ano de 2020, a digitalização das instalações de fabricação da cidade atingiu 53,4%, a popularização das ferramentas digitais de P&D e design foi de 87,4% e o controle numérico dos principais procedimentos de trabalho foi de 54,6%; o custo operacional real das empresas reduziu em 27% em média, enquanto o ciclo de P&D do produto teve uma redução de 26% em média. Após a crescente aplicação de tecnologias de Internet em setores industriais, as empresas estão entusiasmadas em experimentar várias novas tecnologias, contando com elas para melhorar sua competitividade em aspectos como cadeias de suprimentos, manufatura, marketing e serviços.

Em 2020, a Qingdao lançou 1.300 cenários de aplicação em 63 subcategorias dentro de 12 categorias para oferecer um quadro holístico da demanda por tecnologias avançadas que podem "capacitar o desenvolvimento industrial "em diferentes setores e áreas. Desse total, a demanda por aplicações inteligentes e software inteligente foi de 40,5% e 18,7%. Além disso, a cidade melhorou as plataformas de serviço público, confiando na aplicação da Internet industrial para fazer uma análise de big data da demanda de cada empresa e facilitar a correspondência precisa de fornecimento e demanda off-line.

Ao mesmo tempo, a cidade acelerou a construção de plataformas especializadas e de serviços públicos desde 2020 para melhor atender à demanda de empresas e aumentar o papel dos dados na criação de valor e na alocação como um fator de produção essencial. A COSMOPlat, uma plataforma global líder de Internet industrial, associou-se a cerca de 700.000 empresas e atendeu a mais de 60.000 empresas.

Em 2021, a Qingdao dará pleno desempenho à sua vantagem de pioneira no campo da Internet industrial para impulsionar continuamente mudanças fundamentais nos modos de produção e formas de negócios no setor de manufatura, com o objetivo de se transformar de um "campo de testes" para uma "zona de águas profundas" para o desenvolvimento da Internet industrial.

