Qingdao espera por você on-line

Há alguns dias, o maior navio de containeres deixou o Porto de Qingdao com cerca de dez mil containeres de mercadorias exportadas. O excelente ambiente comercial da cidade está ajudando a atrair cada vez mais investimentos de empresas locais e internacionais. Após um telefonema no primeiro dia do Ano Novo Chinês, um projeto de alta qualidade de embalagem de chips foi confirmado para ser realizado em Qingdao. Uma fabricante líder mundial de containeres está fazendo planos para expandir sua fábrica na cidade. Empresas de aviônica dos Estados Unidos enviaram e-mails questionando sobre o ambiente de investimentos na cidade. A Japan Asia Investment Co Ltd revelou em uma carta de congratulações pelo festival que confirmou recentemente o plano de trabalho para um projeto de cooperação de alimentos entre a China e o Japão. Uma empresa de Singapura e uma operadora de depósito alfandegário do tipo B, baseada em Qingdao, entraram em um acordo para estabelecer uma empresa de comércio eletrônico internacional. Uma delegação de negócios de Qingdao planeja visitar a Rússia para fazer trocas com os departamentos de comércio de 14 províncias (oblasts) com potenciais de colaboração.