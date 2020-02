Retrouvez Qingdao en ligne

Il y a quelques jours, le plus grand porte-conteneurs au monde a quitté le port de Qingdao avec près de dix mille conteneurs de marchandises exportées. L'excellent environnement commercial de la ville l'aide à attirer de plus en plus d'investissements de la part d'entreprises nationales et étrangères. À l'issue d'une conférence téléphonique organisée le premier jour du Nouvel An chinois, la tenue d'un projet de conditionnement de puces haut de gamme à Qingdao a été confirmée. Un fabricant de conteneurs de premier plan mondial prévoit d'agrandir son usine dans la ville. Des équipementiers aéronautiques des États-Unis ont envoyé des e-mails pour obtenir des renseignements sur l'environnement d'investissement de la ville. Japan Asia Investment Co Ltd a indiqué dans une lettre mentionnant les salutations d'usage pour les fêtes la récente confirmation du plan de travail dans le cadre d'un projet de coopération alimentaire entre la Chine et le Japon. Une société singapourienne et un opérateur d'entrepôts de douane de type B basé à Qingdao ont conclu un accord en vue de créer une société de commerce électronique transfrontalière. Une délégation commerciale de Qingdao prévoit de se rendre en Russie pour échanger avec les départements commerciaux de 14 oblasts sur de potentielles collaborations.

À cause de l'épidémie, nous préférons actuellement utiliser les e-mails et les appels téléphoniques traditionnels et vidéo pour rester en contact avec les investisseurs et faire avancer les projets en cours de discussions et de négociations. Pour toute nouvelle intention, suggestion ou projet d'investissement à Qingdao, nous donnerons notre réponse la plus rapide après des discussions approfondies. Si une rencontre en personne est vraiment nécessaire, nous prendrons les mesures requises pour éviter tout impact et risque pouvant être causés par l'épidémie.

Qingdao, une métropole internationale ouverte, moderne, dynamique et tendance, est toujours désireuse de travailler avec ses amis nationaux et étrangers pour atteindre un développement commun et partager ses avantages pour un avenir meilleur. Nous sommes disponibles en ligne 24h/24 et 7j/7 pour vous servir !

Ligne téléphonique (pour les anglophones) au département du commerce de Qingdao : +86-19853220207

E-mail : invest@qd.shandong.cn

Site Web : http://www.qingdaochina.org

Facebook : https://www.facebook.com/qingdaocity

Twitter : https://twitter.com/loveqingdao

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1086538/Qingdao_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1086537/Qingdao_2020_Pic1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1086547/Qingdao_2020_Pic2.jpg

Contact : Mme Zhu Yiling

Tél. : +86-532-85911619

Related Links

http://www.qingdaochina.org/



SOURCE Stadt Qingdao