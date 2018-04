QIVOS a développé avec succès deux nouveaux e-shops Links of London en Grèce et aux États-Unis

L'agence de technologie marketing QIVOS annonce le développement réussi de deux nouveaux e-shops Links of London en Grèce et aux États-Unis, un projet qui renforce davantage sa collaboration avec FF Group. L'achèvement de ce projet s'intègre avec les services de mise en œuvre numérique et d'e-commerce offerts par QIVOS, avec des lancements similaires qui suivront dans un avenir proche.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/679524/Links_of_London_e_shops.jpg )



Ces tout nouveaux e-shops ont été créés dans le cadre de la coopération de QIVOS avec FF Group et ont été entièrement conçus et développés par l'équipe expérimentée de QIVOS. Dans le même temps, ce projet est le résultat du partenariat stratégique de QIVOS avec Salesforce, la plateforme de CRM numéro un au monde, et en particulier avec la division Commerce Cloud de Salesforce. Cette plateforme cloud a servi de base à la création du projet et en combinaison avec l'expertise de QIVOS, les nouveaux e-shops Links of London ont été développés, offrant une expérience numérique unique aux utilisateurs à la fois en Grèce et aux États-Unis.

QIVOS est sur le point d'achever des projets similaires sur d'autres marchés, avec la croissance et le renforcement continus de ses services revêtant une importance capitale. L'équipe de QIVOS est déjà en train de traiter ces nouveaux projets en se concentrant fortement sur la prestation de services de qualité supérieure et le développement d'un environnement numérique convivial pour les consommateurs d'aujourd'hui.

Occupant le poste de directrice de l'exploitation chez QIVOS, Mme Fani Charmpi, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers du développement de ces deux nouveaux projets au nom de Links of London. Ces deux nouveaux e-shops pour la Grèce et les États-Unis reflètent le savoir-faire technique de QIVOS et son expertise en matière de création d'e-shops offrant une expérience d'achat numérique nouvelle et moderne aux utilisateurs, ainsi qu'une forte valeur ajoutée à nos clients. »

À propos de QIVOS :

QIVOS est une agence de technologie marketing, membre de FF Group. Fondée en 2004, son siège est basé à Athènes. La société opère avec succès dans huit pays et son personnel est composé de plus de 70 employés possédant des compétences et connaissances de haut niveau. Suivant une approche axée sur le client, QIVOS met en œuvre des projets de récompenses et fidélisation, proposant des services de gestion de la fidélisation innovants et efficaces qui contribuent activement à accroître les ventes et à maintenir une base de données de clients pour chaque entreprise. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.qivos.com

Coordonnées :

QIVOS, Chris Papandropoulos, e-mail : cpapandropoulos@qivos.com, +30-210-6083485

SOURCE QIVOS