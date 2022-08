QLM annonce un financement de série A de 12 millions de livres sterling et une collaboration stratégique avec Schlumberger pour faire progresser la détection des émissions de gaz à effet de serre

Une caméra à technologie quantique surveille et quantifie les émissions de méthane et l'efficacité des torchères

CARDIFF, Royaume-Uni, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- QLM Technology Ltd., une entreprise de technologie photonique basée au Royaume-Uni, dont le siège social se situe à Cardiff et dont les activités sont à Bristol et à San Francisco, a annoncé la clôture de son financement de série A et la signature d'un accord de collaboration avec Schlumberger. Avec le soutien d'Innovate UK, QLM a développé un nouveau type de caméra LiDAR basée sur la technologie quantique qui peut voir et quantifier avec précision les émissions de gaz à effet de serre. L'imageur de gaz permet aux clients de surveiller, détecter et localiser avec précision les sources d'émission de gaz à effet de serre (GES) et de les quantifier pour une réparation rapide. Une version connexe du produit permet de quantifier à distance l'efficacité des torchères. La technologie LiDAR de QLM est intrinsèquement évolutive pour un faible coût et un volume élevé, permettant un déploiement à grande échelle.

« Cette technologie est unique en son genre sur le marché de la surveillance des émissions, car elle permet de réduire le plus possible les émissions de GES au coût de propriété le plus bas », a déclaré Murray Reed, directeur général de QLM. « Le financement et la relation stratégique avec notre nouvel investisseur principal, Schlumberger, ainsi que le soutien accru des investisseurs initiaux et nouveaux nous permettront de développer notre fabrication, ce qui nous permettra de réduire considérablement les coûts, alors que nous lançons notre solution dans les différentes industries et marchés à forte production de GES. »

Grâce à cette collaboration stratégique, la technologie de QLM fera partie de la nouvelle offre commerciale de Schlumberger End-to-end Emissions Solutions (SEES) pour l'industrie pétrolière et gazière. L'offre de surveillance du méthane de SEES est basée sur des investissements antérieurs dans des capteurs montés sur satellite, avion et drone, ainsi que sur des capteurs supplémentaires développés en interne. La technologie LiDAR différenciée de QLM complète ces moniteurs mobiles en fournissant des mesures précises et sensibles lorsqu'une surveillance continue est nécessaire. La capacité de quantifier l'efficacité des torchères assurera une efficacité optimale pour celles-ci, qui ne peuvent pas encore être éliminées.

« SEES sélectionne ses partenaires à la suite d'une évaluation technique rigoureuse afin d'identifier les technologies innovantes qui complètent nos solutions de mesure existantes », a déclaré Kahina Abdeli-Galinier, directrice des activités liées aux émissions chez Schlumberger. « La technologie QLM LiDAR unique permettra aux opérateurs de surveiller continuellement leurs installations pour détecter les émissions de méthane, et la technologie se différencie par sa capacité à détecter même les émissions de petite taille, à quantifier les taux d'émission avec précision, à fournir des informations exploitables en localisant précisément la source d'émission et à s'adapter aux installations en amont, en milieu et en aval de toutes tailles. »

Au-delà de la surveillance des émissions pour le marché du pétrole et du gaz, la solution QLM convient bien au suivi et à la réduction des émissions de méthane dans d'autres applications, comme la production de biogaz, les sites d'enfouissement, les usines de traitement des eaux usées et les mines de charbon.

En plus de l'investissement principal de Schlumberger, les investisseurs existants Green Angel Syndicate, Enterprise100 Syndicate, Development Bank of Wales, Newable Ventures, et plusieurs investisseurs privés ont participé à cette ronde de financement, ainsi que le nouvel investisseur Quantum Exponential.

Pour en savoir plus sur QLM, rendez-vous sur le site : https://qlmtec.com/

Contact pour les médias :

Aaron Van Pelt

Directeur commercial

[email protected]

SOURCE QLM Technology Ltd.