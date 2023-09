Qn-SOLAR ist seit drei Jahren führend bei Innovationen in der vorgelagerten Solarproduktion

XINYI, China, 25. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 19. September 2023 feierte die Zhongqing-Gruppe (Qn-SOLAR) ihr dreijähriges Bestehen mit einer bedeutenden Veranstaltung in Xinyi, Jiangsu, anlässlich des ersten Jahres der Produktion von hocheffizienten N-Typ TOPCon-Solarzellen.

Lokale Regierungsbeamte, die für die Aufsicht über die Qn-Solarproduktionsanlagen zuständig sind, sowie Führungskräfte der sieben großen Qn-SOLAR-Produktionsstandorte, der Niederlassungen in Übersee und mehr als 300 Teilnehmer kamen zusammen.

Zhongqing Group (Qn-SOLAR) third anniversary event.

Jack Ren, Gründer und Vorsitzender von Qn-SOLAR, sprach über die dreijährige Reise des Unternehmens. Er wies darauf hin, dass sich Qn-SOLAR an den nationalen und branchenspezifischen Trends orientiert und den Schwerpunkt auf eine umweltfreundliche Entwicklung legt. Das Unternehmen hat sich von einem Photovoltaik-Hersteller zu einem führenden Unternehmen im Bereich der intelligenten Energieversorgung in China entwickelt. Ren hat sich vier Hauptziele gesetzt:

Engagement für nationale Strategien;

eine stärkere Konzentration auf ihre primären Geschäftsbereiche;

Förderung der einheimischen Produktion und des Engagements auf dem lokalen Markt; und

Förderung des Wohlbefindens aller Stakeholder, von den Kunden bis hin zu den Mitarbeitern.

Der rasante Fortschritt von Qn-SOLAR stärkt die grundlegenden Aspekte der Entwicklung und des Wachstums des Unternehmens

Im Jahr 2021 wurde die Anlage in Xinyi in nur 121 Tagen von der Vertragsunterzeichnung über die Einrichtung des Standorts bis hin zum Aufbau der Produktionslinie fertiggestellt.

Im Jahr 2022 konnte die Anlage in Dangyang in weniger als 150 Tagen vom ersten Spatenstich an die Produktionskapazität erreichen.

Im Jahr 2023 konnte die Anlage in Baotou in nur 50 Tagen vom Baubeginn zur offiziellen Produktion übergehen.

Auch die Anlage in Dongzhi, die im Jahr 2023 in nur 70 Tagen vom Baubeginn in die offizielle Produktion überging, ist ein Beispiel dafür.

Der Bau der Anlagen in Chizhou, Huaibei und im Nordwesten schreitet stetig voran… Meilensteine werden kontinuierlich erreicht.

In den letzten drei Jahren hat sich Qn-SOLAR in der Solarindustrie kontinuierlich weiterentwickelt. Um seine Marktposition und Reichweite zu verbessern, hat Qn-SOLAR 7 strategische Solarproduktionszentren im ganzen Land eingerichtet, die eine Produktionskapazität von 83 GW für hocheffiziente Solarzellen und 39 GW für Hochleistungsmodule anstreben. Sie haben effizient ein umfassendes Produktionsnetz aufgebaut, das von Xinyi in Jiangsu bis Baotou in der Inneren Mongolei und von Dangyang in Hubei bis Dongzhi in Anhui reicht.

Einführung neuer Produkte in unserem kontinuierlichen Streben nach Innovation

Im Zuge der Welle der N-Typ-Technologie stehen Unternehmen wie Qn-SOLAR an der Spitze des industriellen Fortschritts und bringen immer wieder innovative Solarprodukte auf den Markt.

Auf der Veranstaltung stellte Qn-SOLAR seine Pioneer-Serie vor, wobei das rechteckige TOPCon-Modul vom Typ Pioneer No. 3 N im Mittelpunkt stand. Mit der einzigartigen M10R-Multi-Main-Gate-TOPCon-Zelle von Qn-SOLAR, Niedertemperatur-Löten, präzisem zerstörungsfreiem Schneiden und dichter Verkapselung setzt das Modul neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Leistung. Es ist mit den Industrienormen kompatibel und gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Das Modul erreicht eine Spitzenleistung von 615 W und einen Wirkungsgrad von 22,8%, wobei das primäre Angebot bei 605 W liegt, was die Kosteneffizienz verbessert.

Von dieser neuen Position aus wird Qn-SOLAR seine Markenstrategie weiter verfeinern und ein erstklassiges Qualitäts- und Servicesystem einsetzen, um den Kunden überragende Solarlösungen und Produkterfahrungen zu bieten.

Im Oktober wird Qn-SOLAR an vier internationalen Messen teilnehmen:

ExpoSolar Colombia (4.-6. Okt.);

Zero Emission Mediterranean in Rom (12.-14. Okt.);

Smart Energy Forum in der Tschechischen Republik (17.-18. Okt.) und

Solar Solutions Kortrijk in Belgien (25.-26. Okt.).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219605/1.jpg

