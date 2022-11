QNAP lance le TVS-hx74, un NAS ZFS (2.5GbE), équipé de processeurs Intel Core multithread de 12ème génération pour les applications de virtualisation

TAIPEI, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc, un innovateur de premier plan dans le domaine de l'informatique, de la mise en réseau et des solutions de stockage, a présenté la série de NAS QuTS hero TVS-hx74 hautes performances, y compris les modèles TVS-h474 à 4 baies, TVS-h674 à 6 baies et TVS-h874 à 8 baies qui intègrent des processeurs Intel® Core™ multicore/multithread de 12e génération. Basé sur ZFS Système d'exploitation QuTS hero, le TVS-hx74 garantit l'intégrité des données et prend en charge la déduplication et la compression des données en ligne, les instantanés quasi illimités et SnapSync en temps réel. Doté d'une capacité d'extension PCIe Gen 4 (jusqu'à deux fois la vitesse de transmission de la Gen 3), d'une mise en cache SSD M.2 NVMe et d'une connectivité 2.5GbE, le TVS-hx74, très fiable, relève des défis professionnels exigeants en matière de stockage, de sauvegarde, de virtualisation et de serveurs d'applications.

QNAP TVS-hx74 ZFS NAS with 12th Gen Intel Core processors optimized for virtualization

« Le TVS-hx74 de QNAP est le NAS ZFS d'entrée de gamme idéal avec une fiabilité supérieure pour les PME », a déclaré Meiji Chang, Directeur général de QNAP, ajoutant : « Les processeurs multicœurs et l'extensibilité polyvalente répondent également aux demandes multitâches des environnements informatiques d'entreprise et fournissent des ressources informatiques abondantes pour les applications de virtualisation. »

« Nous sommes ravis de voir que QNAP utilise la solution de pointe d'Intel dans sa dernière série de NAS. Les processeurs Intel Core multicore/multithread de 12e génération offriront d'excellentes performances de calcul pour accélérer les applications de virtualisation et les demandes graphiques des PME », a déclaré Jason Ziller, directeur général de la division Connectivité client chez Intel Corporation.

Le TVS-hx74 adopte les processeurs Intel® Core™ et Pentium® Gold de 12e génération, prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 à double canal et dispose de deux ports 2.5GbE qui offrent une bande passante accrue et une tolérance aux pannes grâce au Port Trunking. Avec ses emplacements PCIe M.2 2280 intégrés, le TVS-hx74 permet d'utiliser des SSD PCIe NVMe pour augmenter les performances IOPS lors de la configuration de la mise en cache des SSD. Des emplacements PCIe Gen 4 haut débit sont inclus pour étendre les fonctionnalités de base des NAS, comme l'ajout d'adaptateurs réseau 10/25GbE, de cartes QM2 pour ajouter des SSD M.2 et des ports 2.5GbE/10GbE, de cartes graphiques d'entrée de gamme pour permettre le passage du GPU aux machines virtuelles, et de cartes d'extension de stockage pour connecter les boîtiers d'extension QNAP. La sortie HDMI permet aux utilisateurs d'afficher directement les contenus multimédias ou de machines virtuelles qui sont stockés ou en cours d'exécution sur le TVS-hx74.

Le centre d'applications inclus fournit diverses applications à installer à la demande pour étendre encore le potentiel d'applications du TVS-hx74, comme l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs (prend en charge LXD, Docker® et Kata Containers), la facilitation de la sauvegarde de VMware®/Hyper-V, la rationalisation des sauvegardes locales/à distance/cloud, la simplification de la sauvegarde de Google™ Workspace et de Microsoft 365®, et bien plus encore.

Pour plus d'informations et pour voir la gamme complète de NAS QNAP, consulter le site suivant : www.qnap.com. Les clients intéressés à en faire l'achat peuvent demander un devis ici.

Contacts pour les médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931998/QNAP_TVS_hx74_ZFS_NAS_Intel.jpg

SOURCE QNAP Systems, Inc.