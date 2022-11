QNAP startet 2,5 GbE-fähiges ZFS NAS TVS-hx74, mit Multi-Thread-Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation für Virtualisierungsanwendungen

TAIPEH, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., ein führender innovativer Anbieter von Computer-, Vernetzungs- und Speicherlösungen hat die Hochleistungsreihe TVS-hx74 QuTS hero NAS eingeführt, die das 4-Bucht-Modell TVS-h474, das 6-Bucht-Modell TVS-h674 und das 8-Bucht-Modell TVS-h874, in denen sich Intel®-Core™-Multi-Core/Multi-Thread-Prozessoren der12. Generation befinden, umfasst. Unter Verwendung des ZFS-basierten Betriebssystems QuTS hero gewährleistet das TVS-hx74 die Integrität der Daten und unterstützt Inline-Daten-Deduplikation und -Komprimierung, nahezu unbegrenzte Schnappschüsse und Echtzeit-SnapSync. Mit PCIe Gen 4 (bis zu der doppelten Übertragungsgeschwindigkeit der 3. Gen.), M.2 NVMe SSD-caching und 2,5 GbE-Konnektivität bewältigt das zuverlässige TVS-hx74 anspruchsvolle geschäftliche Herausforderungen in den Bereichen Speicher, Backup, Virtualisierung und Anwendungsserver.

QNAP TVS-hx74 ZFS NAS with 12th Gen Intel Core processors optimized for virtualization

„Das TVS-hx74 von QNAP ist das ideale Einsteiger-ZFS-NAS mit überlegener Zuverlässigkeit für kleine und mittlere Unternehmen", sagte Meiji Chang, Geschäftsführer von QNAP, und fügte hinzu: „Die Multi-Core-Prozessoren und die vielseitige Erweiterbarkeit erfüllen auch die Multitasking-Anforderungen in IT-Umgebungen für Unternehmen und bieten reichlich Rechenressourcen für Virtualisierungsanwendungen."

„Wir freuen uns, dass QNAP die hochmoderne Lösung von Intel in seiner neuesten NAS-Reihe einsetzt. Die Multi-Core/Multi-Thread-Prozessoren der 12. Generation von Intel bieten eine hervorragende Rechenleistung für die Beschleunigung von SMB-Virtualisierungsanwendungen und Grafikanforderungen", so Jason Ziller, General Manager, Client Connectivity Division bei der Intel Corporation.

Das TVS-hx74 enthält das Intel® Core™ der 12. Generation und Pentium®-Gold-Prozessoren, unterstützt bis zu 64 GB DDR4-Doppelkanalspeicher und verfügt über zwei 2,5-GbE-Anschlüsse, die eine erhöhte Bandbreite und Fehlertoleranz dank der Verwendung von Port-Trunking bieten. Mit den eingebauten M.2 2280 PCIe-Steckplätzen ermöglicht das TVS-hx74 die Verwendung von NVMe PCIe-SSDs zur Steigerung der IOPS-Leistung bei der Konfiguration des SSD-Caching. Hochgeschwindigkeits-PCIe-Steckplätze der 4. Gen. sind für die Erweiterung der Core-NAS-Funktionalität enthalten, zum Beispiel für das Hinzufügen von 10/25-GbE-Netzwerkadaptern, QM2-Karten zum Hinzufügen von M.2-SSDs und 2,5-GbE/10-GbE-Anschlüssen, Einsteiger-Grafikkarten für die Weiterleitung von GPU an virtuelle Maschinen und Speichererweiterungskarten für den Anschluss von QNAP-Erweiterungsgehäusen. Der HDMI-Ausgang ermöglicht es Nutzern, Multimedia- oder VM-Inhalte, die auf TVS-hx74 gespeichert sind oder laufen, direkt anzuzeigen.

Das inklusive App-Center bietet verschiedene Install-on-Demand-Apps zur weitergehenden Erweiterung des Anwendungspotenzials des TVS-hx74, wie etwa zum Hosten virtueller Maschinen und Container (unterstützt LXD-, Docker® - und Kata-Container), das Unterstützen von VMware®/Hyper-V-VM-Backups, die Optimierung von lokalen/Fern-/Cloud-Backups, die Vereinfachung des Google™-Workspace- und Microsoft-365®-Backups und vieles mehr.

Weitere Informationen und das vollständige QNAP-NAS-Angebot finden Sie auf www.qnap.com. Kunden, die an einem Kauf interessiert sind, können hier ein Angebot anfordern.

