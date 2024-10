QNB unifie sa marque pour renforcer sa présence mondiale

DOHA, Qatar, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe QNB, une institution financière de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé un mouvement stratégique important visant à unifier sa marque en Égypte et en Turquie. QNB Alahli en Égypte et QNB Finansbank en Turquie opéreront sous le nom unique de « QNB ».

Cette décision reflète l'engagement du groupe à renforcer sa présence mondiale et à offrir à ses clients une expérience bancaire sans faille. En unifiant la marque, QNB vise à rationaliser ses opérations et à renforcer la collaboration entre ses filiales, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur bancaire.

M. Abdullah Mubarak Al Khalifa, directeur général du groupe QNB, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler notre identité de marque unifiée en Égypte et en Turquie. Cette étape stratégique souligne notre engagement à rendre notre marque plus forte et mieux organisée, en l'ancrant dans l'esprit de nos clients dans le monde entier. En consolidant nos opérations sous la bannière de QNB, nous sommes mieux positionnés pour stimuler l'innovation, étendre notre portée et offrir une plus grande valeur à nos actionnaires. »

Avec ce changement de marque, QNB se réjouit de poursuivre son succès et sa croissance dans les années à venir, en maintenant ses valeurs fondamentales d'intégrité, d'excellence et d'orientation vers le client.

Le groupe QNB est actuellement la marque bancaire la plus précieuse au Moyen-Orient et en Afrique, avec une valeur de 8,4 milliards de dollars. Par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés associées, le groupe est présent dans 28 pays sur trois continents et propose une gamme complète de produits et de services avancés. Le nombre total d'employés s'élève à 31 000 personnes travaillant sur environ 900 sites, avec un réseau de guichets automatiques de plus de 5 000 machines.

