L'Institut Polytechnique de Paris est classé 12ème au niveau mondial pour l'employabilité des diplômés.

LONDRES, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analystes mondiaux de l'enseignement supérieur, ont publié aujourd'hui leur analyse approfondie dans la relation entre le choix de l'université et les résultats professionnels des diplômés. Le résultat est le QS Graduate Employability Rankings 2022 : une liste indépendante des meilleures institutions du monde pour les étudiants orientés vers la carrière. L'Institut Polytechnique de Paris a été désigné comme l'université française numéro un pour l'employabilité des diplômés : elle débute en 12ème position.

La performance compétitive de l'Institut Polytechnique de Paris au niveau mondial peut être attribuée à :

Le meilleur taux d'emploi des diplômés au monde, ajusté en fonction du lieu . En d'autres termes, lorsque QS tient compte des conditions économiques locales, aucune université n'a un meilleur bilan que l'Institut Polytechnique de Paris en matière d'emploi de ses diplômés.

monde, ajusté en fonction du lieu En d'autres termes, lorsque QS tient compte des conditions économiques locales, aucune université n'a un meilleur bilan que l'Institut Polytechnique de en matière d'emploi de ses diplômés. Son score de 98,3/100 pour l'indicateur de réputation des employeurs de QS, qui se fonde sur les réponses à une enquête menée auprès de plus de 50 000 employeurs concernant la qualité des diplômés.

de QS, qui se fonde sur les réponses à une enquête menée auprès de plus de 50 000 employeurs concernant la qualité des diplômés. Le meilleur score de la France pour l'indicateur Alumni Outcomes de QS, qui mesure le nombre de chefs d'entreprise, de philanthropes, de créateurs, de personnes très fortunées et d'entrepreneurs ayant réussi dans une université. Son score de 81,9/100 est le 54e meilleur au monde.

pour l'indicateur de QS, qui mesure le nombre de chefs d'entreprise, de philanthropes, de créateurs, de personnes très fortunées et d'entrepreneurs ayant réussi dans une université. Son score de 81,9/100 est le 54e meilleur au monde. Son travail pour créer des liens solides avec l'industrie en matière de recherche et de stages, qui lui vaut d'obtenir un score de 91,7/100 (45e au niveau mondial) pour l'indicateur de QS sur les partenariats avec les employeurs - un résultat qui est également le meilleur au niveau national.

L'Université PSL se classe également dans le top 100 français, à la 72e place. Son score de réputation auprès des employeurs est le plus élevé de France - 98,4/100, 14e au niveau mondial - ce qui démontre l'excellente perception de ses diplômés par les employeurs du monde entier.

Au total, QS classe 11 universités françaises parmi les 550 entrants du classement. Parmi ces 11 :

Quatre d'entre elles se classent parmi les 200 premiers.

Trois ont amélioré leur position depuis l'itération précédente.

Quatre ont baissé de grade.

Quatre sont des nouvelles entrées cette année.

Le classement QS de l'employabilité des diplômés offre un examen comparatif plus granulaire du travail accompli par les universités pour cultiver des voies propices à un emploi de qualité. Les universités sont évaluées en fonction des partenariats avec les employeurs (y compris les stages), du nombre de leaders sectoriels parmi leurs anciens étudiants, de la fréquence de la présence des employeurs sur le campus et du taux d'emploi des diplômés ajusté au lieu.

Au niveau mondial, les établissements américains sont en tête, le Massachusetts Institute of Technology obtenant la médaille d'or mondiale pour l'employabilité des diplômés. L'université chinoise Tsinghua est la mieux classée d'Asie, au 6e rang. Elle est rejointe dans le top 10 par l'université de Hong Kong (10e).

Ben Sowter, directeur de la recherche chez QS, a déclaré : "Les étudiants étant de plus en plus conscients de la compétitivité du marché mondial de l'emploi des diplômés et du coût financier toujours plus élevé de leur investissement dans les études, il est devenu crucial que des données indépendantes de ce type soient mises à leur disposition, afin de les aider à prendre des décisions fondées sur des preuves concernant leur avenir éducatif."

Sowter poursuit : "Si les universités françaises obtiennent d'excellents résultats lorsque les employeurs sont interrogés sur la qualité des diplômés, ces résultats pourraient être encore améliorés si les universités du pays offraient à leurs étudiants talentueux davantage d'occasions de rencontrer des employeurs potentiels sur le campus. Les universités françaises figurant dans le classement QS de cette année sur l'employabilité des diplômés ont tendance à sous-performer dans notre mesure des connexions entre employeurs et étudiants, seul l'Institut Polytechnique de Paris obtenant un score parmi les 100 premiers pour cette mesure."

Classement mondial des universités QS : Employabilité des diplômés 2022 (candidats français) 2022 2020 QSWUR Institution 12 - 49= Institut Polytechnique de Paris 72 71 44 Université PSL 101-110 141-150 72 Université de la Sorbonne 181-190 201-250 245 Ecole des Ponts ParisTech 201-250 191-200 521-530 Université de Montpellier 251-300 - N/A IMT Atlantique 251-300 301-500 531-540 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 301-500 251-300 290= Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 501+ 301-500 501-510 Université d'Aix-Marseille 501+ - N/A École Centrale de Nantes 501+ - N/A Grenoble INP, Institut de technologie de Grenoble QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/.

Vous trouverez plus de détails sur la méthode utilisée par QS pour établir le QS Graduate Employability Rankings sur le site https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

Related Links

http://www.qs.com/



SOURCE QS Quacquarelli Symonds