QSA Global, Inc. et Niowave, Inc. établissent une collaboration pour améliorer la purification du radium, augmenter la disponibilité du radium et la production d'Ac-225

BURLINGTON, Mass. et LANSING, Mich., 12 août 2024 /PRNewswire/ -- QSA Global, Inc. (QSA) et Niowave, Inc. (Niowave) ont le plaisir d'annoncer un partenariat pour transférer la technologie innovante de traitement du radium 226 (Ra-226) de Niowave à QSA et codévelopper un processus de purification du radium évolutif. Ce partenariat stratégique marque une avancée significative dans le domaine de la technologie radiopharmaceutique, en améliorant la chaîne d'approvisionnement en radioisotopes critiques, dont l'actinium-225 (Ac-225).

Depuis 2017, Niowave est à l'avant-garde du traitement des anciens Ra-226 et de la production active d'Ac-225. Selon les termes de ce partenariat, QSA dispose désormais d'une licence pour exploiter la technologie de pointe de Niowave afin de traiter les sources de Ra-226. Ce partenariat comporte deux volets : la mise au point d'un procédé de purification du Ra-226 modulable et la livraison de radium à Niowave pour permettre une production accrue d'Ac-225. Le Ra-226 nouvellement purifié sera fourni à Niowave, ce qui permettra d'augmenter la capacité de production d'Ac-225 à plus de 5-10 Ci par an en utilisant leur technologie d'accélérateur linéaire.

QSA et Niowave développeront conjointement un procédé de purification du radium à l'échelle pour répondre à la demande sans cesse croissante d'Ac-225. QSA commencera la fourniture pluriannuelle de Ra-226 purifié à Niowave au début de 2025 et étendra cette fourniture à des tiers en 2026. Cette collaboration devrait accroître considérablement la disponibilité de Ra-226 de haute pureté pour l'écosystème des radio-isotopes et améliorer la probabilité que Niowave et d'autres fabricants d'Ac-225 puissent répondre à la demande croissante d'Ac-225.

« Nous sommes ravis de nous associer à Niowave et de tirer parti de leur technologie avancée de traitement du Ra-226 », a déclaré Jake Bourn, vice-président et directeur général de QSA. « Ce partenariat permet non seulement d'étendre et d'accélérer nos capacités de traitement du Ra-226, mais aussi de répondre à la demande croissante d'Ac-225, qui est essentiel pour faire progresser les traitements contre le cancer. Ensemble, nous nous engageons à stimuler l'innovation et à répondre aux besoins croissants du secteur des soins de santé. »

Mike Zamiara, PDG de Niowave, a ajouté : « Notre partenariat avec QSA représente une étape importante dans le parcours de Niowave visant à maximiser la capacité de l'Ac-225. En combinant notre expertise avec celle de QSA, nous pouvons améliorer nos capacités de production, mieux soutenir nos partenaires et assurer un approvisionnement stable en Ac-225. Nous apprécions la connaissance approfondie de l'industrie de QSA et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour stimuler l'innovation dans le domaine des radio-isotopes. »

Cette collaboration témoigne de l'engagement des deux entreprises à innover et à améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits radiopharmaceutiques, pour le plus grand bien des patients et des progrès de la médecine nucléaire.

À propos de QSA Global, Inc.

QSA Global, Inc. est un fournisseur de premier plan de produits et de services de radioisotopes de haute qualité. En mettant l'accent sur la sécurité, la fiabilité et l'innovation, QSA dessert un large éventail d'industries, y compris les secteurs de la santé, de l'industrie et de l'environnement.

À propos de Niowave, Inc.

Niowave, Inc. est un pionnier dans la production d'isotopes médicaux. Grâce à une technologie d'accélérateur avancée, Niowave produit des isotopes critiques pour le traitement du cancer et d'autres applications médicales destinées à améliorer les résultats pour les patients et à faire progresser les soins de santé.

