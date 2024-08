QSA Global, Inc. und Niowave, Inc. vereinbaren Zusammenarbeit zur Verbesserung der Radiumreinigung, Erhöhung der Radiumverfügbarkeit und Ac-225-Produktion

BURLINGTON, Massachusetts und LANSING, Mich., 12. August 2024 /PRNewswire/ -- QSA Global, Inc. (QSA) und Niowave, Inc. (Niowave) freuen sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben, um Niowaves innovative Radium-226 (Ra-226)-Verarbeitungstechnologie an QSA zu übertragen und gemeinsam einen skalierbaren Radium-Reinigungsprozess zu entwickeln. Diese strategische Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der radiopharmazeutischen Technologie dar und verbessert die Versorgungskette für kritische Radioisotope wie Actinium-225 (Ac-225).

Seit 2017 ist Niowave führend in der Verarbeitung von Ra-226-Altlasten und der aktiven Produktion von Ac-225. Im Rahmen der Partnerschaft verfügt QSA nun über eine Lizenz zur Nutzung der hochmodernen Technologie von Niowave zur Verarbeitung von Ra-226-Quellen. Die Partnerschaft umfasst zwei Komponenten: die Entwicklung eines skalierbaren Ra-226-Reinigungsverfahrens und die Lieferung von Radium an Niowave, um die Ac-225-Produktion zu steigern. Das neu gereinigte Ra-226 wird an Niowave geliefert, wodurch die Ac-225-Produktionskapazität auf mehr als 5-10 Ci pro Jahr erhöht wird, wobei deren Linearbeschleunigertechnologie zum Einsatz kommt.

QSA und Niowave werden gemeinsam ein skaliertes Radium-Reinigungsverfahren entwickeln, um die ständig steigende Nachfrage nach Ac-225 zu decken. QSA wird Anfang 2025 mit der mehrjährigen Lieferung von gereinigtem Ra-226 an Niowave beginnen und diese Lieferung ab 2026 auf Dritte ausweiten. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit die Verfügbarkeit von hochreinem Ra-226 für das Radioisotopen-Ökosystem erheblich steigern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen wird, dass Niowave und andere Ac-225-Hersteller die wachsende Nachfrage nach Ac-225 decken können.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Niowave und die Nutzung ihrer fortschrittlichen Ra-226-Verarbeitungstechnologie", sagte Jake Bourn, VP/GM bei QSA. „Diese Partnerschaft erweitert und beschleunigt nicht nur unsere Möglichkeiten zur Verarbeitung von Ra-226, sondern trägt auch dazu bei, die steigende Nachfrage nach Ac-225 zu befriedigen, das für die Weiterentwicklung von Krebstherapien entscheidend ist. Gemeinsam sind wir bestrebt, Innovationen voranzutreiben und den wachsenden Anforderungen der Gesundheitsbranche gerecht zu werden."

Mike Zamiara, CEO von Niowave, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit QSA ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Niowave zur Maximierung der Ac-225-Kapazität. Durch die Kombination unseres Fachwissens mit dem von QSA können wir unsere Produktionskapazitäten verbessern, unsere Partner besser unterstützen und eine stabile Versorgung mit Ac-225 sicherstellen. Wir schätzen die umfassende Branchenkenntnis von QSA und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um Innovationen im Bereich der Radioisotope voranzutreiben."

Diese Zusammenarbeit ist ein Zeichen für das Engagement beider Unternehmen, die Lieferkette für Radiopharmazeutika zu erneuern und zu verbessern, was letztlich den Patienten zugute kommt und die Nuklearmedizin voranbringt.

Über QSA Global, Inc.

QSA Global, Inc. ist ein führender Anbieter von hochwertigen Radioisotopenprodukten und -dienstleistungen. Mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation bedient QSA eine Vielzahl von Branchen, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie und den Umweltsektor.

Über Niowave, Inc.

Niowave, Inc. ist ein Pionier in der Herstellung von medizinischen Isotopen. Mit Hilfe fortschrittlicher Beschleunigertechnologie stellt Niowave kritische Isotope für die Krebsbehandlung und andere medizinische Anwendungen her, um die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und das Gesundheitswesen voranzubringen.

