Quais os benefícios do ácido hialurônico e como incluí-lo na rotina de skincare facial?

"O ácido hialurônico é um importante componente da matriz extracelular da pele que promove hidratação e viço. Ao longo dos anos, juntamente com fatores intrínsecos (tipo de pele e genética) e fatores extrínsecos (sol, tabagismo), a concentração de ácido hialurônico na pele vai reduzindo. O que pode acarretar ressecamento e envelhecimento precoce da pele. Por isso, costumo indicar dermocosméticos hidratantes que tenham ácido hialurônico de baixo peso molecular em sua composição, pois isso permite a penetração mais profunda do produto na pele*", esclarece a dermatologista Dra. Paola Costa (CRM SP 129.024).

Mas, pode usar ácido hialurônico todo dia?

Segundo a dermatologista, os dermocosméticos com ácido hialurônico podem ser aplicados todos os dias pela manhã e à noite. Mas, atenção: seu uso pela manhã não substitui a aplicação de filtro solar.

Cetaphil® Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico tem textura leve e pode ser aplicado pela manhã, inclusive antes da maquiagem. Sua composição promove uma hidratação em 15 minutos¹ e prolongada por 24 horas², auxiliando no rejuvenescimento da pele³. Para quem não dispensa tratamentos estéticos não invasivos, o uso dessa loção é ideal no pós-procedimento**.

Já o Cetaphil® Creme Hidratante Facial Noturno, hidrata, nutre e suaviza a pele ao longo da noite para promover uma aparência mais saudável e radiante pela manhã4. Indicado para todos os tipos de pele, sua composição conta com um complexo de extratos vegetais*** que além de promover ação reparadora noturna, com antioxidantes e calmantes, estimula a reconstrução da pele.

Ambos os produtos possuem ácido hialurônico Hyacare® 50 que penetra nas camadas mais profundas da pele, quando comparado a produtos com ácido hialurônico de alto peso molecular.

E todo mundo pode usar ácido hialurônico?

"Sim. Não há restrições para o uso, mas é necessário sempre consultar um dermatologista para orientar sobre a formulação ideal para cada tipo de pele. Quanto à idade, não existem restrições para o uso do ácido hialurônico. Afinal, o seu poder hidratante traz benefícios para todas as fases da vida", orienta a Dra. Paola.

Mas, todos os tipos de pele podem fazer uso de ácido hialurônico?

A dermatologista explica que todos os tipos de pele podem fazer uso, mas é necessário seguir a recomendação do dermatologista sobre o produto ideal para a especificidade de cada pele. "Há um receio, por exemplo, de que fórmulas hidratantes deixem a pele pegajosa e mais oleosa. Para evitar essa condição, é importante a avaliação de um dermatologista e optar por loções e cremes hidratantes que tenham uma textura mais leve. Ressalto que todas as peles precisam ser hidratadas, inclusive as oleosas", explica a Dra. Paola.

Em alguns casos, pode ser necessária a aplicação de um ácido hialurônico injetável!

Uma das opções são os SkinboostersTM da linha Restylane® que podem ser aplicados não só no rosto, como no pescoço, colo e nas mãos, suavizando linhas finas, proporcionando hidratação, elasticidade, suavidade e luminosidade. Sua composição promove uma melhora na qualidade geral da pele, diminuindo a rugosidade e trazendo maciez. É um procedimento pouco invasivo, cujo cuidado após a aplicação é simples e pode ser complementado com dermocosméticos que tenham ácido hialurônico em sua composição, para manter a qualidade da pele.

