Quala en Boasso Global nemen MTC-tankreiniging en depotdiensten voor ISO-tankcontainers in Botlek en Moerdijk over

TAMPA, Fla., 2 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Quala en Boasso Global, een toonaangevende leverancier van reiniging, onderhoud, opslag en transport voor de tanktrailer- en ISO-tankcontainerindustrie, hebben vandaag aangekondigd dat zij de overname van Mainport Tankcleaning B.V., Mainport Tankcontainer Services Botlek B.V. en Mainport Tankcontainer Services Moerdijk B.V. (gezamenlijk "MTC" genoemd) van Matrans Holding B.V., met hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland, hebben afgerond. MTC is een toonaangevend bedrijf op het gebied van tankreiniging en depotdiensten voor ISO-tankcontainers.

With a location in Botlek and Moerdijk, MTC offers a one-stop solution for tank containers with a focus on quick and efficient throughput - making them an ideal addition to the Quala and Boasso Global network in Europe.

"We zijn erg enthousiast over de overname van MTC, die nog een sterk bedrijf toevoegt voor Quala en Boasso Global in het kritisch belangrijke Europese havengebied van Rotterdam," zegt Scott Harrison, directeur van Quala en Boasso Global. "We zijn ook blij dat Eric van Halewijn, directeur van MTC, bij Quala en Boasso Global blijft om niet alleen een soepele overgang te garanderen, maar ook om kracht toe te voegen aan ons getalenteerde operationele team in Europa. MTC heeft een succesvolle staat van dienst in de exploitatie en groei van een complex depot in de tankcontainerindustrie en we kijken ernaar uit om van hun diepgaande ervaring te leren."

MTC in Botlek biedt een veelheid aan diensten voor ISO-tankcontainers, zoals schoonmaken, opslag, reparatie & onderhoud, verwarming en testen in de haven van Rotterdam en omliggende gebieden. De locatie in Moerdijk biedt reparatie & onderhoud en testen van ISO-tankcontainers.

"We zijn verheugd om deel uit te maken van de Quala en Boasso Global familie en kijken ernaar uit om onze klanten en medewerkers meer mogelijkheden te bieden door deze overname", zegt Eric van Halewijn. "Door ons aan te sluiten bij het uitgebreide internationale netwerk van tankcontainerdepots van Quala en Boasso Global, kunnen we onze klanten wereldwijd ongeëvenaarde servicemogelijkheden bieden."

Quala en Boasso Global werd geadviseerd door Houthoff als juridisch adviseur. Financiële en andere voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt.

Over Quala en Boasso Global

Quala and Boasso Global is een toonaangevende leverancier van reinigings-, onderhouds-, opslag- en transportdiensten voor de tankoplegger- en ISO-tankcontainerindustrie wereldwijd. Quala and Boasso Global werkt via een groeiend netwerk van meer dan 160 ultramoderne faciliteiten die strategisch gelegen zijn bij belangrijke productie- en transportknooppunten in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Quala and Boasso Global, met het hoofdkantoor in Tampa, Florida, blijft toegewijd en toegewijd om hun brede klantenbestand (waaronder verladers en 's werelds toonaangevende exploitanten van bulkvloeistoffen) te voorzien van ultieme service van wereldklasse en een snelle en consistente doorlooptijd voor al hun tanktrailer- en ISO-tankcontainerservices.

Over MTC

MTC, dat in 1990 werd opgericht, is een gerenommeerde en gewaardeerde leverancier van tankcontaineroplossingen, die voortdurend superieure reinigings-, verwarmings-, opslag- en reparatieoplossingen biedt binnen de tankcontainerindustrie. Met een vestiging in Botlek en Moerdijk biedt MTC een one-stop-oplossing voor tankcontainers met een focus op snelle en efficiënte doorvoer. MTC's sterke toewijding aan veiligheid en klanttevredenheid, samen met hun unieke en toegankelijke locatie, garandeert gemak voor al uw tankcontainerbehoeften.

