Quala et Boasso Global acquièrent les activités de nettoyage de citernes et de services de dépôt de conteneurs-citernes ISO de MTC à Botlek et Moerdijk

TAMPA, Fla., 2 août 2023 /PRNewswire/ -- Quala et Boasso Global, l'un des principaux fournisseurs de services de nettoyage, d'entretien, de stockage et de transport pour l'industrie des remorques-citernes et des conteneurs-citernes ISO, ont annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Mainport Tankcleaning B.V., Mainport Tankcontainer Services Botlek B.V. et Mainport Tankcontainer Services Moerdijk B.V. (collectivement appelés " MTC ") auprès de Matrans Holding B.V., dont le siège social se trouve à Rotterdam, aux Pays-Bas. MTC est une entreprise leader dans le domaine des services de nettoyage de citernes et de dépôt de conteneurs-citernes ISO.

With a location in Botlek and Moerdijk, MTC offers a one-stop solution for tank containers with a focus on quick and efficient throughput - making them an ideal addition to the Quala and Boasso Global network in Europe.

"Nous sommes très heureux de l'acquisition de MTC, qui ajoute une autre activité opérationnelle solide pour Quala et Boasso Global dans la zone portuaire européenne de Rotterdam, d'une importance cruciale", a déclaré Scott Harrison, directeur général de Quala et Boasso Global. "Nous sommes également ravis qu'Eric van Halewijn, directeur général de MTC, reste avec Quala et Boasso Global pour assurer une transition en douceur, mais aussi pour renforcer notre talentueuse équipe d'exploitation en Europe. MTC a fait ses preuves dans l'exploitation et la croissance d'un dépôt complexe dans le secteur des conteneurs-citernes, et nous sommes impatients de profiter de sa grande expérience pour l'avenir.

MTC à Botlek offre une multitude de services de conteneurs-citernes ISO tels que le nettoyage, le stockage, la réparation et l'entretien, le chauffage et les essais dans le port de Rotterdam et les zones environnantes. Le site de Moerdijk propose des services de réparation et d'entretien de conteneurs- citernes ISO, ainsi que des essais.

"Nous sommes ravis de faire partie de la famille Quala et Boasso Global et nous sommes impatients d'offrir à nos clients et à nos employés de nouvelles opportunités grâce à cette acquisition", a déclaré Eric van Halewijn. "En rejoignant le vaste réseau international de dépôts de conteneurs-citernes de Quala et Boasso Global, nous serons en mesure d'offrir à nos clients des options de service global inégalées dans le monde entier".

Quala et Boasso Global ont été conseillées par Houthoff en tant que conseillers juridiques. Les conditions financières et autres de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Quala et Boasso Global

Quala and Boasso Global est l'un des principaux fournisseurs de services de nettoyage, d'entretien, de stockage et de transport pour l'industrie des remorques-citernes et des conteneurs-citernes ISO dans le monde entier. Quala et Boasso Global opèrent à travers un réseau croissant de plus de 160 installations de pointe stratégiquement situées près des principaux centres de fabrication et de transport à travers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Quala et Boasso Global, dont le siège social se trouve à Tampa, en Floride, se consacre et s'engage à fournir à sa vaste clientèle (y compris les expéditeurs et les principaux opérateurs de liquides en vrac du monde) un service ultime de classe mondiale et un délai d'exécution rapide et constant pour tous leurs besoins en matière de services de remorques-citernes et de conteneurs- citernes ISO.

À propos de MTC

Établi en 1990, MTC est un fournisseur réputé et estimé de solutions pour les conteneurs-citernes, offrant des solutions supérieures de nettoyage, de chauffage, de stockage et de réparation au sein de l'industrie des conteneurs-citernes. Avec des sites à Botlek et Moerdijk, MTC offre une solution unique pour les conteneurs-citernes en mettant l'accent sur la rapidité et l'efficacité du traitement. L'engagement fort de MTC en matière de sécurité et de satisfaction de la clientèle, ainsi que son emplacement unique et accessible, garantissent la commodité pour tous vos besoins en matière de conteneurs-citernes.

