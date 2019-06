Qualcomm e ZTE promovem jogos via 5G em nuvem em redes ativas

XANGAI, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), a principal provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e tecnologia do consumidor para a Internet Móvel, anunciou hoje uma demonstração conjunta com a Qualcomm Incorporated, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated de jogos em nuvem alimentos por 5G em uma rede 5G ativa. A demonstração - que utiliza soluções para jogos em nuvem da Tencent Instant Play em smartphones 5G da OnePlus, Vivo, Xiaomi e ZTE - visa a demonstrar que as experiências de jogos móveis com qualidade de console são possíveis de serem atingidas em redes 5G ativas e mostram a oportunidade de crescimento para o ecossistema de jogos em nuvem. As demonstrações usarão a rede 5G ativa da China Telecom, a infraestrutura de sistema comercial 5G NR da ZTE e smartphones comerciais 5G destacando a principal Plataforma Móvel Qualcomm® Snapdragon™ 855 com o Modem Snapdragon X50 5G com o transceptor RF integrado e soluções RF Front-End (RFFE) da Qualcomm Technologies.

As soluções de jogos em nuvem proporcionadas pela Tencent Instant Play alavancam as capacidades em nuvem para renderização e processamento utilizando, ao mesmo tempo, a rede 5G de alta velocidade para enviar comandos dos usuários à nuvem que devolvem por streaming os quadros renderizados aos dispositivos locais. Isso permite aos usuários o acesso instantâneo a jogos graficamente exigentes via smartphones 5G sem a necessidade de baixar e instalar nos dispositivos, entregando uma experiência suave de "jogos sob demanda". Todos os smartphones 5G premium baseados na Plataforma Móvel Snapdragon 855 incluem os recursos Qualcomm® Snapdragon™ Elite Gaming - proporcionando os jogadores móveis uma vantagem competitiva tanto para experiências de jogo no dispositivo quanto na nuvem.

"Nós acreditamos que os jogos em nuvem sejam uma das tendências principais do futuro do setor de entretenimento. Espera-se que a chegada do 5G estabeleça uma nova revolução nos jogos em nuvem. A alta velocidade e a baixa latência do 5G fazem dele uma malha de conectividade ideal para jogos em nuvem, que pode comportar qualidade de imagens aprimoradas, proporcionar experiências interativas mais fluentes e reduzir efetivamente o custo por usuário de serviços trazendo, com isso, experiências de jogos de alta qualidade a uma gama mais ampla de usuários", declarou Jian Wang, diretor de operações da Tencent Instant Play. "Nós continuaremos a trabalhar na experiência jogos aprimorados com base em vários cenários de jogos e permaneceremos focados na experiência inovadora e em conteúdo de alta qualidade."

"O 5G está aqui. Como líder global em soluções 5G de ponta a ponta, a ZTE tem trabalhado de perto com operadores e setores verticais na exploração de novos modelos de negócios em 5G e casos de uso para atingir um desempenho de rede elevado nesses cenários", declarou Yanmin Bai, vice-presidente e gerente geral de produtos TDD & 5G da ZTE. "O poder desses esforços cooperativos é exibido com sucesso quando a empresa e a Qualcomm Technologies se unem com múltiplas OEMs em aplicações 5G. Nós continuaremos trabalhando com nossos parceiros para contribuir com nossa parte ao ecossistema 5G e acelerar a maturidade do setor."

"A era de 5G da China começou oficialmente, e foi acelerada em relação ao calendário original, graças ao trabalho de todo o ecossistema móvel. Com a disponibilidade de redes comerciais 5G, a China está pronta para ter uma implementação de 5G rápida e em larga escala, e ainda este ano, os consumidores chineses terão acesso a numerosos casos de uso e experiências aprimoradas, tais como jogos em nuvem, alimentos por 5G e pela Plataforma Móvel Snapdragon 855", declarou Pomp Sheng, vice-presidente de vendas da Qualcomm Communication Technologies (Shenzhen), Co. Ltd. "A Qualcomm Technologies está comprometida em partilhar oportunidades com parceiros chineses, e estamos animados em fazer parte dessa cooperação extensiva com operadores, OEMs e provedores de conteúdo para facilitar a experiência móvel de usuário aprimorada por meios de inovações em 5G."

A Tencent Instant Play é uma plataforma de jogos que proporciona experiência de jogos premium inovadoras para jogadores, desenvolvida pela Tencent com serviços em nuvem e tecnologias de vídeo interativas.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público.

Qualcomm inventa tecnologias inovadoras que transformam a maneira como o mundo se conecta, utiliza a computação e como se comunica.

Qualcomm e Snapdragon são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e em outros países.

