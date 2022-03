Quali anuncia suporte aprimorado para Helm para melhorar governança de contêineres ao mesmo tempo em que acelera implementação

A plataforma de automação de infraestrutura da Quali aumenta o valor e ajuda as empresas a obterem escala em DevOps, simplificando a implementação e a gestão dos Helm Charts

AUSTIN, Texas, 15 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Quali, provedora líder de soluções de automação de infraestrutura de Ambientes como um serviço , anunciou hoje que sua plataforma Torque agora suporta integração contínua com o Helm. Os Helm Charts permitem que os engenheiros definam suas aplicações para Kubernetes com todos os microsserviços e componentes de rede necessários, atuando basicamente como um gerente de pacotes para Kubernetes.

"Muitas organizações de TI estão tendo dificuldades para gerenciar a complexidade, os custos e a responsabilidade pela infraestrutura de contêiner", disse Edan Evantal, CTO da Quali. "Nosso objetivo é ajudar as empresas a obterem maior valor e controle usando o Helm para agregar velocidade e confiabilidade aos processos de desenvolvimento e de teste. Ao mesmo tempo, permitimos que eles mantenham a governança e reduzam o atrito reutilizando os Helm Charts comprovados e existentes, para que possam inovar mais rapidamente, ao mesmo tempo em que atenuam os riscos de negócios associados à escala."

Com suporte nativo para Helm Charts na Torque, os clientes agora podem:

Proteger e ampliar seu investimento existente no Helm com ambientes de aplicação completos

Obter maior controle e responsabilidade sobre Helm Charts novos e existentes em um ou mais planos de ambiente

Agregar valor na adoção e uso de dimensionamento de contêineres, tornando os Helm Charts facilmente reutilizáveis e combinando componentes de infraestrutura fora de contêineres em ambientes gerenciáveis

Oferecer maior controle sobre o uso do Helm, visualizando e relatando o uso do Helm como parte de um plano e vinculando o uso da estratégia de contêineres a um resultado, sem inibir os recursos do Helm

Otimizar melhor os recursos, oferecendo às pessoas a capacidade de usar contêineres, independentemente do nível de habilidade delas. Isso permite que os desenvolvedores mais qualificados criem Helm Charts e ampliem os ambientes para incluir elementos além do contêiner, ao mesmo tempo em que se beneficiam da governança e do controle inerentes à Torque

Criar contêineres sob demanda com recursos de autoatendimento que removem a exigência de criar e gerenciar gráficos

A Torque foi adotada por empresas líderes para acelerar o desenvolvimento de software e os pipelines de implementação, ao mesmo tempo em que oferece gerenciamento e governança sem atrito. Com a Torque, as organizações podem definir ambientes de aplicação completos, incluindo infraestrutura, dados, serviços e ferramentas de aplicação em planos reutilizáveis unificados para dar suporte à implementação automatizada da infraestrutura necessária em pipelines de entrega de software e ambientes de QA/Test.

A Torque também suporta mandados de segurança com controles de acesso de autoatendimento que permitem que equipes DevOps centralizadas definam quais elementos de ambientes os usuários finais podem configurar livremente e quais não podem ser alterados, proporcionando flexibilidade e governança. A Torque consegue isso por meio de recursos integrados, incluindo marcação automática, marcação personalizada e controles de acesso baseados em função (RBAC).

