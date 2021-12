Quali ingressa na Telecom Infra Project

AUSTIN, Texas, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Quali, premiada provedora de soluções de automação de infraestrutura de ambientes como um serviço, anunciou hoje que está ingressando na Telecom Infra Project (TIP).

A TIP é uma comunidade com participantes diversificados que inclui centenas de empresas, desde provedores de serviços e parceiros de tecnologia até integradores de sistemas e outras partes interessadas da área de conectividade, que trabalham para desenvolver, testar e implementar soluções abertas, desagregadas e baseadas em padrões que oferecem conectividade de alta qualidade no mundo todo. Em sua essência, a TIP reúne o setor e leva testes iniciais de conceito, produtos e soluções a seus laboratórios comunitários e ambientes de testes para impulsionar sua validação e permitir sua implementação comercial.

A plataforma de automação de infraestrutura CloudShell da Quali está se tornando a solução preferida do Open Converged Wireless Project Group da TIP, oferecendo acesso a laboratório como um serviço (LaaS) aos laboratórios comunitários da TIP. Ao oferecer acesso sob demanda à infraestrutura certa para o usuário, a CloudShell acelera drasticamente o desenvolvimento de softwares, os testes e a certificação de infraestruturas físicas e virtuais para os grupos de projeto da TIP. Além disso, o descomissionamento automatizado de ambientes locais e híbridos permite que os grupos de projetos da TIP monitorem e gerenciem custos, garantindo, ao mesmo tempo, que a infraestrutura de cada laboratório seja aproveitada da forma mais eficiente.

"Os participantes da TIP estão preparando um novo futuro para o cenário das telecomunicações", disse Lior Koriat, CEO da Quali. "Eles estão possibilitando grandes inovações, oferecendo serviços de telecomunicações a comunidades negligenciadas e carentes em todo o mundo e resolvendo problemas críticos que têm perturbado a comunidade de tecnologia há anos. A comunidade TIP está inventando o futuro da conectividade em um ritmo acelerado, portanto, o acesso à infraestrutura laboratorial de forma oportuna e confiável é fundamental."

"Para que os testes e a validação da TIP avancem, precisamos ampliar os testes. A Quali nos ajudou a resolver alguns dos problemas complexos relacionados a laboratório como um serviço", disse Christophe Chevalier, copresidente do grupo de projetos de testes e integração da TIP. "Ampliar as atividades de testes e validação dentro da TIP significa superar o desafio de gerenciar infraestruturas complexas, distribuídas em todo o mundo. Quando não é possível realizar testes presenciais, como na pandemia da COVID, o CloudShell da Quali é um dos componentes que nos permitem implementar laboratório como um serviço para ampliar os testes e a validação dentro da TIP."

Sobre o Telecom Infra Project

A Telecom Infra Project (TIP) é uma comunidade global de empresas e organizações que estão impulsionando soluções em infraestrutura para promover a conectividade global. Metade da população mundial ainda não está conectada à internet, e para as pessoas que estão, a conectividade é muitas vezes insuficiente. Isso limita o acesso à variedade de benefícios de consumo e comerciais oferecidos pela internet, o que afeta o crescimento do PIB no mundo todo. No entanto, a falta de flexibilidade das soluções atuais - exacerbada por uma variedade limitada de provedores de tecnologia - torna difícil para as operadoras construírem e atualizarem as redes com eficiência. Fundada em 2016, a TIP é uma comunidade com diversos participantes que inclui centenas de empresas - desde prestadores de serviços e parceiros de tecnologia até integradores de sistemas e outras partes interessadas da área de conectividade. Estamos trabalhando juntos para desenvolver, testar e implementar soluções abertas, desagregadas e baseadas em padrões que ofereçam a conectividade de alta qualidade que o mundo necessita, agora e nas próximas décadas. Saiba mais: www.telecominfraproject.com

Sobre a Quali

Com sede em Austin, no Texas, a Quali oferece a plataforma líder em soluções de automação de infraestruturas de ambientes como um serviço, ajudando as empresas a se livrarem da complexidade das infraestruturas, para que possam operar com velocidade. As empresas e inovadores Global 2000 de todos os lugares contam com as premiadas plataformas CloudShell e Torque da Quali para criar soluções de automação de autoatendimento e sob demanda que aumentam a produtividade da engenharia, reduzem os custos dos serviços em nuvem e otimizem o aproveitamento das infraestruturas. Para mais informações, acesse quali.com.

