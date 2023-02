Quantinuum estabelece recorde da indústria para desempenho de hardware com novo marco de volume quântico

Os clientes são os primeiros a beneficiar-se com a ampliação de sua liderança em desempenho de computação quântica de sistema completo

BROOMFIELD, Colo., 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A /Quantinuum, a maior empresa independente de computação quântica integrada do mundo, anunciou hoje que seus processadores quânticos de geração H1 estabeleceram dois recordes de desempenho em rápida sucessão, com seu H1-1 atingindo um volume quântico (QV) de 16.384 (2 14) e, em seguida, 32.768 (2 15). As conquistas representam um ponto alto para a indústria de computação quântica, com base no amplamente reconhecido benchmark QV, que foi originalmente desenvolvido pela IBM para refletir a capacidade geral de um computador quântico.

"O volume quântico é crucial para o desenvolvimento e pesquisa contínuos necessários para criar computadores quânticos maiores e melhores necessários para obter uma vantagem quântica", disse Paul Smith-Goodson, analista da Moor Insights and Strategy. "A Quantinuum priorizou o aumento de seu volume quântico desde o início, o que não apenas beneficiou seus aplicativos atuais, mas também se estabeleceu como referência na obtenção de vantagem quântica".

Isso marca a oitava vez em menos de três anos que o H-Series da Quantinuum, baseado na tecnologia de dispositivo acoplado de carga quântica, estabeleceu uma referência do setor e cumpre um compromisso público feito em março de 2020 de aumentar o desempenho dos processadores quânticos H-Series, Alimentado pela Honeywell, por uma ordem de grandeza a cada ano, durante cinco anos.

"Este é um marco notável para a computação quântica e alinha-se com a tecnologia que vimos da Quantinuum", disse Marco Pistoia, Ph.D., engenheiro distinto e diretor da Global Technology Applied Research, JPMorgan Chase. "Como evidenciado em nossa pesquisa, produzimos algoritmos inovadores em seus computadores quânticos nos últimos anos, o que nos permitiu na JPMorgan Chase estar na vanguarda da computação quântica. Esperamos continuar a fazer mais avanços em computação quântica juntos".

Para fornecer mais detalhes sobre as melhorias tecnológicas subjacentes que levaram à nova referência, a Quantinuum revelou detalhes das recentes melhorias de desempenho na série H, incluindo reduções no ruído de fase dos lasers do dispositivo, redução do erro de porta de dois qubits e erro de memória, e melhorias nos elementos do processo de calibração. Os cientistas da Quantinuum também compartilharam percepções sobre como as melhorias que resultaram na nova referência reduzem o tempo necessário para que os algoritmos funcionem, melhorem a capacidade de executar códigos de correção de erros quânticos e gerem melhores resultados para os cientistas e pesquisadores que utilizam o hardware da série H.

"Estamos exatamente onde esperamos estar em nosso roteiro", disse Tony Uttley, presidente e COO da Quantinuum. "A nossa equipe de hardware continua a oferecer melhorias técnicas em todos os sentidos, e nossa abordagem de atualizar continuamente nossos computadores quânticos significa que isso é sentido imediatamente pelos nossos clientes".

Um número QV de cinco dígitos é muito positivo para correção de erro quântico (QEC) em tempo real devido às baixas taxas de erro, número de qubits e circuitos muito longos. O QEC é um ingrediente crítico para a computação quântica em grande escala e quanto mais cedo puder ser explorado no hardware atual, mais rápido poderá ser demonstrado em grande escala.

"Com a tecnologia melhorando rapidamente, fazemos tudo o que podemos para ajudar nossos clientes e a comunidade a entender como estamos alcançando um progresso tão rápido", disse Jenni Strabley, diretor sênior de gestão de ofertas da Quantinuum. "É por isso que publicamos os dados por trás dos resultados anunciados hoje. O nosso objetivo é acelerar a computação quântica, e isso é algo que só podemos alcançar como setor".

Mais detalhes sobre os testes de Volume quântico: https://quantum-journal.org/papers/q-2022-05-09-707/

Repositório GitHub da Quantinuum para dados de volume quântico: https://github.com/CQCL/quantinuum-hardware-quantum-volume

Repositório GitHub da Quantinuum para especificações de hardware: https://github.com/CQCL/quantinuum-hardware-specifications

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é a maior empresa de computação quântica independente e integrada do mundo, formada pela combinação do hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions e do middleware e aplicativos líderes de classe da Cambridge Quantum. Liderada pela ciência e orientada para a empresa, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicativos em química, segurança cibernética, finanças e otimização. Seu foco é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mais prementes do mundo, em áreas como energia, logística, mudanças climáticas e saúde. A empresa emprega mais de 480 pessoas, incluindo 350 cientistas, em nove locais nos EUA, Europa e Japão.

FONTE Quantinuum

SOURCE Quantinuum