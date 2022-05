Quantinuum presenta InQuanto para explorar problemas químicos en los ordenadores cuánticos actuales

-Quantinuum presenta InQuanto para explorar problemas químicos de relevancia industrial en los ordenadores cuánticos actuales

InQuanto, una plataforma de software de química computacional de última generación, se ha creado para los químicos computacionales que buscan ampliar los límites de lo que es posible utilizando los ordenadores cuánticos actuales.

CAMBRIDGE, Inglaterra y BROOMFIELD, Colo., 26 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la compañía global de computación cuántica, ha anunciado hoy el lanzamiento de InQuanto, una plataforma de software de química computacional de última generación que facilita a los químicos computacionales la experimentación con una amplia gama de algoritmos cuánticos en los ordenadores cuánticos actuales.

InQuanto está disponible por primera vez como plataforma independiente para organizaciones comerciales, reuniendo las últimas herramientas de computación cuántica en una sola aplicación. El equipo de química cuántica de Quantinuum la ha desarrollado e implantado para apoyar las colaboraciones con socios como BMW, Honeywell, JSR, Nippon Steel Corporation, y TotalEnergies para explorar casos de uso de la computación cuántica específicos de su industria. Lo han utilizado para comprender el potencial de la computación cuántica para mejorar la precisión de complejas simulaciones moleculares y de materiales en sus campos.

InQuanto permite a los usuarios combinar los algoritmos cuánticos más recientes, las subrutinas avanzadas y las técnicas de mitigación de ruido específicas de la química para aprovechar al máximo los ordenadores cuánticos actuales. La plataforma también ayuda a los químicos computacionales a descomponer los sistemas más grandes de relevancia industrial en fragmentos más pequeños que puedan funcionar en las máquinas cuánticas de pequeña escala actuales. Utiliza el conjunto de herramientas de código abierto TKET de Quantinuum para reducir los requisitos computacionales de las simulaciones de estructuras electrónicas y maximizar el rendimiento en la más amplia gama de dispositivos y simuladores cuánticos.

"La computación cuántica ofrece una vía para el desarrollo rápido y rentable de nuevas moléculas y materiales que podrían desvelar respuestas novedosas a algunos de los mayores retos a los que nos enfrentamos", dijo Patrick Moorhead, consejero delegado y analista jefe de Moor Insights and Strategy. "La forma de garantizar el progreso es empezar a crear prototipos ahora, utilizando casos de uso del mundo real, para que los métodos se adapten a la solución de las necesidades reales de la industria. InQuanto está construido para permitir exactamente esto".

BMW y Quantinuum han trabajado juntos utilizando la plataforma InQuanto para simular las reacciones de los electrodos en las pilas de combustible de hidrógeno, con el objetivo de lograr la máxima fidelidad en las máquinas actuales. La colaboración se ha centrado en el modelado de la reacción de reducción del oxígeno. Ha proporcionado información sobre cómo los ordenadores cuánticos podrían ayudar en el diseño futuro de catalizadores y electrodos eficientes.

Elvira Shishenina, Quantum Computing Lead de BMW Group New Technologies and Innovation, dijo, "El camino hacia los futuros avances en la modelización de materiales mediante ordenadores cuánticos depende de un profundo conocimiento tanto de la tecnología como de nuestras aplicaciones. La unión de los conocimientos sobre pilas de combustible y las simulaciones de computación cuántica altamente predictivas podría mejorar el desarrollo de nuevos materiales hacia la creación de prototipos de física cero".

Gracias a las colaboraciones de investigación y desarrollo (I+D) de Quantinuum con socios de todo el mundo, la tecnología ahora disponible a través de InQuanto ha permitido alcanzar una serie de primicias: exploró por primera vez la cuantificación de las interacciones fármaco-proteína utilizando los dispositivos cuánticos emergentes de hoy en día (enlace); en una colaboración con Nippon Steel Corporation, demostró sus capacidades en la simulación de materiales como los cristales de hierro para el desarrollo del acero (enlace); y en un artículo publicado con TotalEnergies, se utilizó para modelar marcos metal-orgánicos para la captura de carbono (enlace).

Ilyas Khan, consejero delegado de Quantinuum dijo, "Estamos muy entusiasmados con la noticia de hoy. InQuanto es un ejemplo perfecto de un producto desarrollado con el apoyo activo de los líderes de todos los sectores profundamente implicados en la química cuántica. Hemos creado un producto dedicado a la computación cuántica para los químicos computacionales que buscan el puente entre la computación clásica, que conocen bien, y las técnicas cuánticas, que son tan prometedoras."

Rei Sakuma, investigador principal de la Materials Informatics Initiative de JSR Corporation, dijo, "JSR ha establecido una estrecha colaboración con Quantinuum desde el principio. Participamos en las pruebas beta de InQuanto (antes EUMEN) y lo hemos utilizado principalmente para la investigación y el desarrollo de nuevos materiales y la predicción de propiedades. InQuanto es muy fácil de usar, incluso para investigadores e ingenieros sin conocimientos profundos de computación cuántica. En el futuro, nos gustaría utilizar InQuanto no sólo en la investigación y el desarrollo, sino también en centros de fabricación reales, partiendo de la premisa de seguir mejorando el rendimiento de los ordenadores cuánticos".

En otro proyecto, Quantinuum, junto con Honeywell, aplicó InQuanto para investigar la aplicabilidad de la computación cuántica al diseño de nuevos refrigerantes. Estos compuestos complejos, ampliamente utilizados en muchas industrias, se eligen por propiedades como su baja toxicidad, su baja inflamabilidad y su estabilidad, así como por su bajo potencial de calentamiento global (GWP) y su nulo potencial de agotamiento de la capa de ozono. Encontrar nuevos refrigerantes respetuosos con el medio ambiente es un reto fundamental para futuras soluciones sostenibles. La colaboración modelizó una reacción entre el gas metano, un refrigerante simple, y un radical atmosférico simple utilizando las capacidades incorporadas en InQuanto.

Gavin Towler, responsable tecnológico de Honeywell PMT, dijo, "Honeywell se inclina por comprender cómo utilizar las capacidades de la computación cuántica para nuestro negocio. Herramientas como InQuanto desempeñarán un valioso papel en la invención y el descubrimiento de nuevos productos químicos con un mejor rendimiento medioambiental".

Quantinuum también se está asociando con Mitsui & Co. y aprovechando su alcance industrial global para acelerar la oferta de InQuanto a los clientes industriales e investigadores de Japón y de la región de Asia-Pacífico en general.

Simon Toda, director general de Digital Technology Strategy Dept., Integrated Digital Strategy Div. de Mitsui & Co., dijo, " Estamos muy contentos de trabajar con Quantinuum, pionero mundial de la computación cuántica. Creemos que la plataforma InQuanto aportará una gran innovación a las actividades de investigación y desarrollo de la industria química. Con nuestros amplios activos empresariales y nuestra posición única en la industria y la región, estamos apoyando a nuestros clientes para que creen un valor nuevo e innovador junto con Quantinuum."

Presentación de InQuanto en los Medios: https://medium.com/cambridge-quantum-computing/introduction-to-the-inquanto-computational-chemistry-platform-for-quantum-computers-4fced08d66cc

Para saber más sobre cómo se puede trabajar con Quantinuum para poner en marcha su exploración de casos de uso con la plataforma InQuanto, póngase en contacto con Quantinuum en [email protected]. Para más información sobre InQuanto, visite: https://www.quantinuum.com/products/inquanto. La licencia de InQuanto puede incluir el acceso al sistema Quantinuum modelo H1, impulsado por Honeywell, hardware de computación cuántica basado en trampas de iones.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una de las mayores empresas de computación cuántica integrada del mundo, formada por la combinación del hardware líder en el mundo de Honeywell Quantum Solutions y el middleware y las aplicaciones líderes en su clase de Cambridge Quantum.

Quantinuum emplea a más de 400 personas, incluidos 300 científicos, en ocho centros de Estados Unidos, Europa y Japón.

Dirigida por la ciencia e impulsada por la empresa, Quantinuum acelera la computación cuántica y el desarrollo de aplicaciones en química, ciberseguridad, finanzas y optimización. El objetivo de Quantinuum es crear soluciones cuánticas escalables y comerciales para resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo en campos como la energía, la logística, el cambio climático y la salud.

El kit de herramientas de código abierto para desarrolladores TKET de Quantinuum proporciona acceso a los principales simuladores y hardware cuánticos del mundo y mejora el rendimiento de todos los productos de Quantinuum, como la plataforma de generación de claves de ciberseguridad Quantum Origin, el paquete de química computacional cuántica y ciencia de los materiales InQuanto; y λambeq, el kit de herramientas de procesamiento de lenguaje natural y lingüística computacional de Quantinuum.

La generación H1 de ordenadores cuánticos de Quantinuum, con tecnología de Honeywell, es una de las más avanzadas del mundo y fue la primera en superar la prueba de referencia de volumen cuántico 4096 estándar del sector. En marzo de 2020, Quantinuum (como Honeywell Quantum Solutions) se comprometió a aumentar el volumen cuántico de sus ordenadores cuánticos comerciales de la serie H en un orden de magnitud cada año durante los cinco años siguientes.

La marca comercial Honeywell se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no ofrece ninguna representación ni garantía con respecto a este producto. Este producto es producido por Quantinuum.

SOURCE Quantinuum