QUANTRON et Ford Trucks signent une lettre d'intention pour le développement conjoint de véhicules à H2 équipés de la technologie Quantron Inside

La société de technologies propres Quantron AG et Ford Trucks, marque mondiale de l'industrie des véhicules utilitaires lourds, ont signé une lettre d'intention.

La technologie innovante Quantron Inside sera évaluée en vue de son intégration dans les véhicules de Ford Trucks pour permettre des solutions de transport sans émissions. Cette étroite collaboration technique vise à accélérer l'introduction sur le marché de camions à pile à combustible à H 2 basés sur un FORD F-Max.

AUGSBOURG, Allemagne, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Quantron AG, spécialiste du transport durable de passagers et de marchandises, et Ford Trucks, marque mondiale de l'industrie des véhicules utilitaires lourds, ont signé conjointement une lettre d'intention. Dans le cadre de cette coopération stratégique, l'autonomie effective de la technologie Quantron Inside, l'essieu électronique innovant, la batterie haute puissance personnalisée, l'intégration de la pile à combustible et du réservoir, la gestion inégalée de l'énergie et l'aérodynamique optimisée pour une efficacité maximale seront évalués en vue de leur intégration dans les véhicules de Ford Trucks, ce qui permettra de proposer des solutions de transport sans émissions. La collaboration se concentre sur les poids lourds alimentés par des piles à hydrogène.

QUANTRON and Ford Trucks collaboration: Güven Özyurt, CEO Ford Otosan and Andreas Haller, Founder and Executive Chairman Quantron AG

Grâce à la première phase de collaboration avec Ford Trucks, QUANTRON garantit une adaptation transparente des camions avancés de Ford qui seront construits en conformité avec les nouvelles réglementations en matière de sécurité dès le premier trimestre 2024.

L'opportunité de collaboration entre Ford Trucks et QUANTRON peut être définie comme une vaste expérience dans l'intégration de solutions de transmission zéro émissions dans les véhicules commerciaux. QUANTRON a déjà livré plus de 200 véhicules, tous zéro émissions. Si la majorité d'entre eux sont des véhicules électriques à batterie, QUANTRON a également acquis une expertise dans le domaine des véhicules électriques à pile à combustible.

Michael Perschke, PDG de Quantron AG, a déclaré : « Ce partenariat avec un constructeur automobile de renom comme Ford Trucks renforce la position de QUANTRON en tant que leader de l'innovation dans le domaine des solutions de transport durable et en tant que partenaire des équipementiers de véhicules commerciaux reconnus. »

Rene Wollmann, directeur technique de Quantron AG, a ajouté : « Nos partenaires souhaitent accélérer la mise au point de camions alimentés par des piles à combustible tout en concentrant leurs propres ressources sur d'autres domaines. Nous sommes une référence dans le segment des véhicules légers FCEV jusqu'à 7,5 tonnes, et dans le segment des poids lourds FCEV jusqu'à 44 tonnes, alors que nous fournissons notre technologie et nos composants Quantron Inside, uniques et sans compromis. Notre étroite collaboration technique contribuera à accélérer davantage l'introduction généralisée sur le marché des véhicules utilitaires électriques à pile à combustible. »

Emrah Duman, responsable de Ford Trucks, a commenté : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de QUANTRON en tant que partenaire expérimenté dans nos efforts pour proposer à nos clients un poids lourd électrique à pile à combustible. Cette collaboration promet de produire une valeur substantielle dans les temps à venir. Ford Trucks s'engage à investir dans des technologies innovantes qui façonneront l'avenir de l'industrie des véhicules utilitaires lourds tout en respectant nos objectifs de développement durable. Nous nous concentrons en premier lieu sur l'électrification, suivie de près par les progrès de la technologie de l'hydrogène. Grâce à un ensemble diversifié de talents et de capacités technologiques prometteurs, nos efforts progressent rapidement et avec succès.»

Ce partenariat renforce la position de QUANTRON en tant que pionnier de la mobilité durable et souligne l'engagement des deux entreprises en faveur d'un avenir plus respectueux de l'environnement dans le secteur des transports.

Ford Trucks s'est ainsi engagé à réduire à zéro les émissions de ses véhicules utilitaires lourds d'ici 2040 afin d'atténuer les effets du changement climatique.

QUANTRON sera en mesure de diversifier davantage sa gamme de solutions de mobilité respectueuses de l'environnement grâce aux véhicules développés conjointement, répondant ainsi à la demande croissante.

Collaboration entre QUANTRON et Ford Trucks : Güven Özyurt, PDG de Ford Otosan et Andreas Haller, fondateur et président exécutif de Quantron AG

Signature de la lettre d'intention : Güven Özyurt, PDG de Ford Otosan et Andreas Haller, fondateur et président exécutif de Quantron AG

De gauche à droite : Michael Perschke (PDG de Quantron AG), Güven Özyurt (PDG de Ford Otosan), Andreas Haller (fondateur et président exécutif de Quantron AG) et Emrah Duman (responsable du secteur d'activité de Ford Trucks).

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plateforme et un spécialiste du transport durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller GmbH, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, elle offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de crédit-bail, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATION réalisera la production et la distribution d'hydrogène durable et d'électricité en tant que plateforme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Clean Transportation Alliance constitue également un pilier pour la fourniture de véhicules dotés de l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net

À propos de Ford Trucks :

Seule marque commerciale lourde de Ford, Ford Trucks produit une gamme de véhicules comprenant des tracteurs, des camions de construction et des camions de distribution de plus de 16 tonnes. Notre F-MAX, récompensé par le prix « International Truck of the Year (IToY) 2019 » (camion international de l'année), a été acclamé par la critique et fait l'objet d'une forte demande au niveau mondial. La qualité, la durabilité et l'efficacité éprouvées des véhicules utilitaires Ford étayent la stratégie internationale de Ford Trucks en matière de produits, qui repose sur la promesse du meilleur coût total de possession. Chez Ford Trucks, nous combinons plus d'un demi-siècle d'expérience en matière de conception et de production avec une expertise dans le développement de produits spécifiques au marché, pour concevoir les principaux composants de nos véhicules, y compris les tout nouveaux moteurs. Nous sommes actuellement présents en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la CEI, et nous continuons à développer notre réseau international sur trois continents. Des centaines de milliers de camions dans le monde entier partent chaque jour avec la confiance que Ford leur apporte. Pour en savoir plus sur Ford Trucks et ses produits dans le monde entier, veuillez consulter le site www.fordtrucksglobal.com .

