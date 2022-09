QUANTRON présente des premières mondiales lors du salon IAA Transportation : la société dévoile des camions à hydrogène et des camions électriques avec la plus longue autonomie, basés sur de nouvelles plateformes

Première présentation mondiale du tracteur lourd QUANTRON QHM FCEV , un véhicule destiné au transport lourd longue distance avec une autonomie allant jusqu'à 1 500 km

, un véhicule destiné au transport lourd longue distance avec une autonomie Intégration de caractéristiques technologiques clés avec les partenaires de la plateforme : dernière technologie de pile à combustible de Ballard Power et essieu électrique intégré d'Allison Transmission

et essieu électrique intégré d'Allison Transmission Présentation du camion QUANTRON QHM BEV , un concept de véhicule proche de la phase de production, basé sur une plateforme entièrement électrique et doté d'une autonomie allant jusqu'à 350 km

, un concept de véhicule proche de la phase de production, basé sur une et doté d'une autonomie Autres produits présentés par la société à l'IAA Transportation

le transporteur à hydrogène de 4,2 à 7,2 tonnes QUANTRON QLI FCEV , adapté aussi bien aux trajets allant jusqu'à 500 km qu'aux applications du dernier kilomètre, et le transporteur entièrement électrique de 3,5 à 7,2 tonnes QUANTRON QLI BEV , destiné au dernier kilomètre

, adapté aussi bien aux trajets allant jusqu'à 500 km qu'aux applications du dernier kilomètre, et le transporteur entièrement électrique de 3,5 à 7,2 tonnes , destiné au dernier kilomètre le bus entièrement électrique QUANTRON CIZARIS 12 EV à plancher surbaissé, avec une autonomie allant jusqu'à 370 km (selon SORT 2)

AUGSBOURG, Allemagne, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sous la devise « People and Goods on the move » (Personnes et marchandises en mouvement), l'IAA Transportation de cette année, qui se tiendra du 20 au 25 septembre 2022 à Hanovre, se concentrera sur la transition durable à des moteurs alternatifs dans les domaines de la logistique et du transport. En tant que partenaire technologique et plateforme partenaire des équipementiers, Quantron AG est l'un des pionniers de l'industrie. La société propose des solutions pour convertir les véhicules fonctionnant au diesel en véhicules électriques à pile et à hydrogène, en plus de vendre ses propres véhicules à zéro émission. Au salon des transports et des véhicules utilitaires de cette année, QUANTRON présente un certain nombre de véhicules utilitaires à zéro émission basés sur les plateformes d'hydrogène et de pile électrique conçues par la société elle-même. Ces véhicules comptent actuellement parmi ceux ayant la plus grande autonomie.

QUANTRON QHM FCEV Retrofit with aero package QUANTRON QHM FCEV - optionally available aero package QUANTRON QHM FCEV - Interior In the QUANTRON QHM FCEV, all components are integrated within the frame structure QUANTRON portfolio QUANTRON QHM FCEV

Première mondiale du camion à hydrogène à l'IAA : la plateforme QUANTRON QHM FCEV

Dans le cadre d'un partenariat stratégique, QUANTRON a mis au point un camion lourd électrique à pile à combustible en collaboration avec l'un des plus grands experts mondiaux de l'hydrogène, Ballard Power Systems. Le QUANTRON QHM FCEV se distingue par ses composants à la fine pointe de la technologie, notamment la nouvelle pile à combustible FCmove™-XD 120 kW de Ballard, ainsi que l'essieu électrique intégré eGen Power® 130D d'Allison Transmission, un leader mondial des systèmes d'entraînement. En outre, QUANTRON propose en option, pour tous les camions QHM FCEV, un pack aérodynamique conçu pour augmenter de 10 % l'autonomie des véhicules.

En tant que tracteur lourd destiné au transport longue distance, le QUANTRON QHM FCEV 44-1000 présente un ensemble de points de vente uniques :

Une autonomie de près de 700 km selon la charge et les exigences topographiques ;

L' intégration de tous les composants dans la structure du cadre , pour une compatibilité maximale avec une utilisation quotidienne, conformément aux exigences légales et sans aucun compromis dans les dimensions ;

, pour une compatibilité maximale avec une utilisation quotidienne, conformément aux exigences légales et sans aucun compromis dans les dimensions ; L'application de la directive ISO sur les combinaisons tracteur-remorque, afin d'assurer l'interchangeabilité des semi-remorques et des tracteurs à l'échelle nationale et internationale ;

Une cabine de conduite adaptée aux longues distances ;

Un réservoir d'hydrogène d'environ 54 kg, entièrement intégré dans le châssis ;

Une consommation d'H2 optimisée grâce au système de gestion intelligent Q-ENERGY conçu spécialement à cet effet ;

conçu spécialement à cet effet ; Une efficacité maximale dans l'interaction entre l'essieu électrique, la pile à combustible, la pile haute tension et les consommateurs auxiliaires 24V et haute tension ;

dans l'interaction entre l'essieu électrique, la pile à combustible, la pile haute tension et les consommateurs auxiliaires 24V et haute tension ; Disponible à la commande dès aujourd'hui ; livraison prévue au deuxième trimestre de 2023.

Aussi présenté lors du salon, un semi-remorque conçu sur la même base destiné au marché norvégien :

Les modèles QUANTRON QHM FCEV 60-2000 et QUANTRON QHM FCEV 44-2000 se distinguent de la concurrence par leur capacité de réservoir exceptionnelle allant jusqu'à 116 kg, qui est entièrement intégrée dans le châssis et positionnée derrière la cabine. Cette caractéristique permet aux véhicules de couvrir une distance allant jusqu'à 1 500 km avec un seul ravitaillement du réservoir d'H2.

Désignée QUANTRON QHM FCEV 27-1000, cette configuration sera également disponible sous forme de train routier pour le transport de charges lourdes sur de longues distances.

Nouvelle plateforme de camion électrique : QUANTRON QHM BEV

Dans une autre première mondiale, QUANTRON présente à l'IAA Transportation une plateforme de camions lourds entièrement électriques : le QUANTRON QHM BEV, qui compte le tracteur QUANTRON QHM BEV 44-400 et le châssis QUANTRON QHM BEV 27-400, disponibles dans un grand nombre de variantes. La pile haute tension pouvant atteindre 392 kWh peut être rechargée pour fournir des performances allant jusqu'à 350 kW CC et une autonomie allant jusqu'à 350 km en fonction du poids et des exigences topographiques. Les modèles QUANTRON QHM BEV sont déjà disponibles à la commande.

Pour les fabricants de carrosserie, les véhicules de Quantron AG offrent le plus haut degré de standardisation et de compatibilité. La structure de base du véhicule, connue des constructeurs de carrosserie de toute l'Europe, peut être habillée de nombreux types de carrosseries, la plupart du temps sans aucun problème.

En ce qui concerne les véhicules lourds QUANTRON QHM BEV, l'électrification est réalisée sans que des modifications ne soient apportées à la technologie de prise de force, qu'il s'agisse d'une prise de force dépendante du moteur ou de la boîte de vitesse. De plus, la position et l'espace d'installation des prises de force et des montures de châssis restent eux aussi inchangés. QUANTRON offre donc aux fabricants de carrosserie une interface et une solution optimales qui sont uniques dans ce segment. Au stand de QUANTRON à l'IAA Transportation, les visiteurs peuvent inspecter par eux-mêmes la convivialité des produits exposés.

Présentation d'autres produits à zéro émission : QUANTRON QLI FCEV et QUANTRON CIZARIS 12 EV

Outre le QUANTRON QLI FCEV, QUANTRON présente un camion léger équipé d'un système d'entraînement à pile à hydrogène conçu par Ballard Power, qui lui permet de parcourir jusqu'à 500 km. Ce modèle est désormais disponible à la commande dans la classe 4,2 à 7,2 tonnes. Grâce aux différentes variantes de carrosserie disponibles, ce transporteur silencieux et sans émission peut être utilisé de manière flexible et pour un large éventail d'applications, non seulement pour les trajets à longue distance, mais aussi pour le dernier kilomètre.

Parallèlement, le stand partenaire VanSelect présente le transporteur entièrement électrique QUANTRON QLI BEV de 3,5 à 7,2 tonnes. Ce modèle constitue la solution idéale pour les tâches intra-urbaines dans les villes et les municipalités. Cette variante légère de 3,5 tonnes se caractérise par son efficacité et sa compatibilité avec une utilisation quotidienne. Le modèle est conçu pour transporter jusqu'à 1 000 kg de charge utile (selon la carrosserie). Classé comme véhicule N1, il peut déjà être conduit avec un permis de conduire de classe B et ne nécessite pas de certificats supplémentaires.

À l'occasion du salon, la société présente également le QUANTRON CIZARIS 12 EV. Doté d'une technologie de pile et de traction éprouvée, ce bus entièrement électrique offre une solution de mobilité fiable, peu bruyante et respectueuse de l'environnement, avec une autonomie allant jusqu'à 370 km (selon SORT 2).

Données techniques



QUANTRON

QHM FCEV 44-1000* QUANTRON

QHM FCEV 27-1000* QUANTRON QHM FCEV 60-2000* QUANTRON QHM FCEV 44-2000* Continuous engine power 400 kW 400 kW 400 kW 400 kW Puissance maximale du moteur 550 kW 550 kW 550 kW 550 kW Autonomie maximale jusqu'à 700 km jusqu'à 700 km jusqu'à 1 100 km jusqu'à 1 500 km Volume du réservoir 54 kg 54 kg 116 kg 116 kg Capacité de la batterie 118 kWh 118 kWh 118 kWh 118 kWh Pile à combustible 240 kW Jusqu'à 240 kW 240 kW 240 kW Configuration d'essieu 4x2, 6x2 4x2, 6x2 6x2 6x2 SOP T2 2023 T2 2023 T3 2023 T3 2023



QUANTRON QHM BEV 44-400* QUANTRON QHM BEV 27-400* Puissance de moteur continue 375 kW 375 kW Puissance maximale du moteur Jusqu'à 350 km Jusqu'à 350 km Autonomie maximale 280-392 kWh 280-392 kWh Volume du réservoir 20–80 % SOC en moins de 1 h 20–80 % SOC en moins de 1 h Capacité de la batterie 350 kW CC 350 kW CC Pile à combustible 3 600 mm 3 600 mm Configuration d'essieu 4x2, 6x2 4x2, 6x2 *Toutes les données sont basées sur la situation en septembre 2022. Quantron AG se réserve

le droit de modifier les caractéristiques techniques et les spécifications de ses produits sans

préavis. L'autonomie a été simulée selon le protocole WLTP et varie selon la charge utile et le profil de conduite.

Vous pouvez trouver la photo originale en basse et haute résolution ici : Communiqués de presse de Quantron AG (https://www.quantron.net/en/q-news/press-releases/)

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plateforme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que spin-off high-tech de la célèbre société Haller KG, la société allemande d'Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (Quantron en tant que service, ou QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose un large éventail de solutions, allant des véhicules neufs au service de conversion, qui utilise la technologie très innovante QUANTRON INSIDE pour installer des groupes motopropulseurs électriques à pile et à hydrogène dans des véhicules existants et usagés fonctionnant au diesel. En outre, Quantron AG vend des batteries et des solutions d'électrification intégrées conçues sur mesure. QUANTRON CUSTOMER CARE propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. En outre, ce segment offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud de diagnostic et de gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de leasing, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY mettra en place un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plateforme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Hydrogen Alliance constitue également un pilier du segment QUANTRON POWER STATION, fournissant des véhicules et l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.quantron.net

Retrouvez Quantron AG sur ses réseaux sociaux sur LinkedIn et YouTube.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tFboq0klchU

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1901055/QUANTRON_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1901056/QUANTRON_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1901057/QUANTRON_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1901059/QUANTRON_4.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1901060/QUANTRON_5.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1867778/Quantron_Logo.jpg

SOURCE Quantron AG