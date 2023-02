QUANTRON présente les résultats de son année réussie ainsi que ses plans de croissance pour 2023

À l'occasion du premier QUANTRON Tech Day, Quantron AG a présenté ses résultats de l'année écoulée ainsi que ses plans pour 2023

Malgré les difficultés persistantes du contexte économique, la société a enregistré un chiffre d'affaires de près de 13 millions d'euros en 2022

La société prévoit un chiffre d'affaires de 45 à 60 millions d'euros en 2023, avec un volume de commandes cible de 360 véhicules

Les investissements en recherche et développement de nouveaux produits ont augmenté de 80 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Une autre augmentation de 100 % est prévue en 2023

La société a également annoncé la clôture réussie d'une ronde A, qui a permis de lever jusqu'à 45 millions d'euros

AUGSBOURG, Allemagne, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- QUANTRON, spécialiste du transport de passagers et de marchandises sans émissions, annonce les résultats de son exercice 2022 réussi et présente ses prévisions pour l'exercice en cours. La société de technologie, fondée en 2019, confirme ainsi son succès continu.

Andreas Haller, Founder and Executive Chairman of Quantron AG

En 2022, malgré les défis du contexte actuel tels que les crises géopolitiques européennes, Quantron AG est parvenue à réaliser un chiffre d'affaires de près de 13 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 25 % par rapport à l'année précédente. En raison de la demande croissante de solutions de transport de passagers et de marchandises sans émissions, la société s'attend à enregistrer un volume de commandes de 360 produits approximativement en 2023 et prévoit ainsi un chiffre d'affaires de près de 45 à 60 millions d'euros.

La société a mis l'accent sur l'utilisation et le développement de nouvelles technologies, comme en témoigne l'augmentation de 80 % des dépenses en recherche et développement, comparativement à 2021. En 2023, elle compte doubler ces dépenses par rapport à l'année écoulée, avec un accent sur les camions à pile à combustible alimentés par H2.

Ces objectifs de développement ambitieux se reflètent également dans le nombre d'employés ciblé, qui a augmenté de 89 % en 2022. En 2023, QUANTRON vise à augmenter de 30 % la taille de son effectif, qui est composé d'experts et de spécialistes dans les domaines de l'ingénierie, de la mobilité électrique, de l'après-vente et des solutions numériques, pour un total de près de 150 employés.

Michael Perschke, PDG de Quantron AG, a déclaré : « En 2023, nous voulons nous établir en tant qu'entreprise technologique et définir la norme dans le domaine du transport de personnes et de marchandises sans émissions. À ces fins, nous mettrons davantage l'accent sur le développement de notre écosystème Quantron-as-a-Service, une offre unique destinée à nos clients qui minimise le risque de la transition technologique vers les véhicules sans émission, grâce à une solution holistique englobant les véhicules, l'approvisionnement en énergie et l'infrastructure. De plus, nous sommes fiers d'avoir clôturé avec succès notre ronde A, qui a permis de lever jusqu'à 45 millions d'euros en espèces. »

Andreas Haller, fondateur et président exécutif de Quantron AG a ajouté : « Je suis extrêmement fier de la performance de notre équipe, qui nous a permis d'atteindre nos objectifs ambitieux. La façon dont la société s'est développée depuis sa fondation est remarquable. Je suis convaincu que nous pourrons poursuivre ce développement positif rapide en 2023, tout en mettant en œuvre la stratégie d'internationalisation de QUANTRON. »

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plate-forme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller KG, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, elle offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des conseils individuels sont aussi proposés aux clients, notamment sur les solutions personnalisées de recharge et de réservoir, la location, le financement et le crédit-bail. Des cours de formation et des ateliers sont également proposés à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY réalisera un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plate-forme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette alliance pour l'hydrogène constitue également un pilier pour la QUANTRON POWER STATION, la fourniture de véhicules avec l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H2.

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la FIABILITÉ, L'ÉNERGIE ET LE COURAGE. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises.

Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net .

