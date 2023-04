QUANTRON soutient la révolution de la mobilité avec l'hydrogène

Quantron US présente une solution en deux étapes pour ouvrir la voie à une mobilité propre grâce à l'hydrogène lors de l'ACT Expo 2023

Le semi-remorque électrique à pile à combustible (FCEV) à hydrogène de Quantron, actuellement en cours de développement, peut parcourir des distances jusqu'ici inégalées par les autres options en matière d'énergie propre

Une nouveauté permettra également d'étendre le modèle de tarification au kilomètre de Quantron, ce qui devrait faciliter la transition des gestionnaires vers des flottes roulant à l'hydrogène

DÉTROIT, 30 avril 2023 /PRNewswire/ -- Une équipe d'entrepreneurs de Détroit en pleine expansion débloque l'avenir de la mobilité propre grâce à l'hydrogène. La société Quantron US sera présente à l'Advanced Clean Transportation Expo qui se tiendra à Anaheim, en Californie, du 2 au 4 mai, pour présenter sa solution en deux étapes permettant aux gestionnaires de passer facilement à des flottes roulant à l'hydrogène, sans émissions de carbone. L'entreprise présentera son semi-remorque électrique à pile à combustible (FCEV) à hydrogène et exposera les abonnements Quantron-as-a-Service, un service clé en main complet qui permet aux propriétaires de flottes d'accéder à toutes les ressources nécessaires pour passer à l'hydrogène.

« Les forces technologiques, sociales et de politique publique prônent que la mobilité sans émissions de carbone est l'avenir », a déclaré Rick Haas, président-directeur général de Quantron US. « Alors que ces forces montent en puissance, les gestionnaires de flottes se demandent comment opérer la transition. Les véhicules électriques n'ont qu'une utilité limitée pour les secteurs d'activités qui transportent de grandes quantités de marchandises sur de longues distances. Le poids, l'autonomie, les temps de recharge et l'existence d'un nombre suffisant d'infrastructures de recharge sont autant d'obstacles que les gestionnaires de flottes doivent prendre en compte. Notre solution à hydrogène contourne tous ces obstacles pour dégager la voie vers le futur ».

Créée en 2019, Quantron AG est un spin-off du pionnier de la mobilité Haller GmbH + Co KG. La société Haller a fait ses débuts en 1882 en tant qu'entreprise de voitures hippomobiles et, depuis, la société n'a cessé de mener des transformations dans le domaine de la mobilité. Quantron a rapidement su tirer parti de cette histoire. En Europe, l'entreprise fournit actuellement à de nombreux clients, dont IKEA, des véhicules utilitaires électriques à batterie et à hydrogène.

« Arès avoir rencontré un certain succès en Europe, nous avons commencé à réfléchir au vaste potentiel des solutions à base d'hydrogène en Amérique du Nord » a indiqué Michael Perschke, PDG de Quantron AG. « Les entreprises basées en Amérique du Nord dépendent de chargements lourds sur de longues distances. La technologie des batteries n'est pas en mesure d'y répondre de manière fiable, mais l'hydrogène dégage le chemin vers le futur. »

Quantron US construit des camions à pile à hydrogène de classe 8 dans son siège situé près de Détroit. Les camions à pile à hydrogène éliminent l'anxiété liée à l'autonomie, de sorte que les propriétaires de flottes peuvent envisager de parcourir des itinéraires longs en toute confiance. Lorsqu'ils seront terminés, Quantron prévoit que ses camions auront une autonomie d'environ 750 à 850 miles.

Haas a démarré son activité en 2022 avec une seule équipe qui travaillait depuis son domicile dans la banlieue de Détroit, mais les choses ont changé peu après la création de l'entreprise lorsque celle-ci a signé un accord pour une commande de 500 camions de classe 8 équipés de groupes motopropulseurs électriques à pile à hydrogène. Le PDG de la société s'est appuyé sur ses 40 années d'expérience pour recruter une petite équipe d'experts chevronnés en ingénierie automobile.

Depuis, tous les efforts ont été déployés pour mettre au point et fournir le premier camion roulant à l'hydrogène. Le camion de Quantron utilise à la fois une pile à combustible et une batterie de taille modérée afin d'optimiser les performances du véhicule, sa capacité de nivellement et son autonomie. Les deux sources d'énergie fonctionnent ensemble pour piloter le véhicule en fonction des conditions routières spécifiques. Quantron est en train d'équiper un tracteur de classe 8 avec sa technologie de pile à combustible à hydrogène et devrait le présenter à l'occasion de l'ACT Expo.

« Ce véhicule contribuera à montrer au monde les immenses avantages de l'hydrogène », a ajouté M. Haas. « Mais le service clé en main que nous offrons aux propriétaires de flottes est vraiment ce qui dégage le chemin vers le futur. Quantron a conçu un moyen de surmonter les principaux problèmes de coût et d'infrastructure qui limitent considérablement les autres solutions utilisant des énergies alternatives. »

En combinant les meilleurs systèmes de leur catégorie dans le véhicule avec son service complet, Quantron permet aux flottes d'entamer la transition vers l'hydrogène propre de manière simple et pratique. Quantron-as-a-Service fournit des véhicules, du carburant et des services aux gestionnaires de flottes dans le cadre d'un système de tarification simple au kilomètre. L'entreprise annoncera bientôt des détails supplémentaires sur ce service.

Quantron présentera la phase actuelle de son semi-remorque électrique à pile à hydrogène, ainsi que des informations complémentaires sur Quantron-as-a-Service lors de l'ACT Expo. Vous pouvez la retrouver au stand 5683, du 2 au 4 mai (Anaheim Convention Center, Anaheim, Californie).

À propos de Quantron US, Inc.

Quantron US, Inc., est une filiale de Quantron AG, basée en Allemagne, qui proposera des camions FCEV à hydrogène et QaaS, une plate-forme qui fournit des solutions complètes centrées sur le client, afin de répondre à la demande en forte croissance du marché américain. La société est basée à Auburn Hills, dans le Michigan. Elle combinera l'expertise avérée de Quantron AG avec l'écosystème d'ingénierie et de technologie du Michigan, qui demeure l'un des plus grands centres mondiaux de développement de solutions de mobilité avancées.

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plate-forme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller KG, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, elle offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de crédit-bail, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATION réalisera un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plate-forme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Clean Transportation Alliance constitue également un pilier pour la fourniture de véhicules dotés de l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net

