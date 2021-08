Quantropi entre dans l'histoire en distribuant de manière quantique et sécurisée de véritables clés aléatoires sur de vastes distances en utilisant l'infrastructure réseau existante

La startup de cybersécurité distribue l'entropie quantique en tant que service dans le monde entier, démontrant la vitesse de transmission et l'évolutivité de sa plateforme QiSpace™

OTTAWA, Ontario, 30 août 2021 /PRNewswire/ -- Quantropi, Inc, un fournisseur canadien de solutions de sécurité quantique, a annoncé aujourd'hui les résultats impressionnants d'une démonstration très médiatisée de sa technologie brevetée SEQUR™ Quantum Entropy as a Service, où des clés aléatoires fortes ont été créées, puis cryptées et distribuées de manière quantique et sécurisée dans le monde entier, via l'Internet d'aujourd'hui. La démonstration a été rendue possible par CANARIE, le partenaire fédéral du Réseau national de recherche et d'éducation (RNRE) du Canada, et son partenaire de l'Alberta, Cybera. La participation de CANARIE à la démonstration a permis de tirer parti de l'infrastructure réseau existante pour soutenir la solution de Quantropi et l'évolution de l'écosystème quantique canadien.

Les résultats signalent un changement radical de capacité par rapport aux méthodes courantes de distribution de clés quantiques (QKD).

La configuration déployée partait du serveur QiSpace™ Cloud à Ottawa, au Canada, et consistait à transmettre de l'entropie quantique à Edmonton, au Canada, puis à San Francisco et New York aux États-Unis, à Londres et Francfort en Europe, pour enfin se terminer à près de 15 000 kilomètres de là, à Singapour.

La démonstration a atteint des vitesses de l'ordre des mégabits par seconde, jusqu'à 100 Mbps vers Edmonton. Un tableau comparatif complet des performances peut être consulté ici .

« Transposons ces résultats au monde des affaires », a déclaré Michael Redding, directeur technique de Quantropi. « Si une clé AES de 32 octets est la norme, nous transmettons entre un peu moins de 400 000 (Edmonton) et 55 000 clés par seconde (Singapour). Pour vous donner une idée, Google, qui représente dix fois le trafic de tout autre site sur la planète, a besoin d'environ 64 000 clés de 32 octets par seconde Ainsi, à partir de notre petit serveur bêta à Ottawa, avant optimisation, nous pouvons prendre en charge entre un et six Google par seconde. Avec chaque clé délivrée comme sécurisée contre toute attaque, classique ou quantique. »

« Comparez maintenant cette performance à la distribution de clés quantiques conventionnelle », a ajouté M. Redding. « À 20 kilomètres, la distribution de clés quantiques peut atteindre environ 10 mégabits, soit la moitié d'un Google - c'est déjà moins que ce que nous atteignons à 15 000 kilomètres. Et au-delà de 100 kilomètres, la distribution de clés quantiques tombe à zéro ; elle ne peut pas fonctionner. Ce que nous démontrons ici est donc une rupture radicale, en distribuant des clés de manière quantique et sécurisée sur d'énormes distances, sur n'importe quel réseau. Et cela change la donne. »

Lire l'article complet .

À propos de Quantropi

Quantropi, Inc. est une société canadienne de cybersécurité qui propose des solutions novatrices de communication de données sécurisées de bout en bout par voie quantique. Pour en savoir plus sur Quantropi, cliquez ici.

À propos de CANARIE

Fondé en 1993, CANARIE est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'aider les chercheurs, les étudiants et les entreprises en démarrage du Canada à exceller sur la scène internationale. Pour en savoir plus sur CANARIE, cliquez ici.

Ken Dobell, vice-président, Marketing, [email protected]

SOURCE Quantropi Inc.