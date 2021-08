Quantropi schreibt Geschichte durch quantensichere Verteilung echter Zufallszahlen über große Entfernungen unter Verwendung bestehender Netzwerkinfrastruktur

Das Cybersicherheits-Startup vertreibt weltweit Quantum Entropy as-a-Service und demonstriert die Übertragungsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit seiner QiSpace™ Plattform

OTTAWA, ON, 30. August 2021 /PRNewswire/ -- Quantropi, Inc., ein kanadischer Anbieter von Quanten-Sicherheitslösungen, gab heute die beeindruckenden Ergebnisse einer viel beachteten Demonstration seiner patentierten SEQUR™ Quantum Entropy as-a-Service-Technologie bekannt, bei der starke Zufallsschlüssel erstellt und anschließend quantensicher verschlüsselt und über das heutige Internet weltweit verteilt wurden. Die Demonstration wurde von CANARIE, dem staatlichen Partner des kanadischen nationalen Forschungs- und Bildungsnetzes (NREN), und dessen Partner Cybera aus Alberta ermöglicht. Durch die Beteiligung von CANARIE an der Demonstration wurde die bestehende Netzwerkinfrastruktur genutzt, um die Lösung von Quantropi und die Entwicklung des kanadischen Quanten-Ökosystems zu unterstützen.

Die Ergebnisse signalisieren eine radikale Veränderung der Fähigkeiten im Vergleich zu den vorherrschenden Methoden der Quantum Key Distribution (QKD).

Die eingesetzte Konfiguration begann mit dem QiSpace™-Cloud-Server in Ottawa, Kanada, und umfasste die Übertragung von Quantenentropie nach Edmonton, Kanada, danach nach San Francisco und New York in den USA sowie London und Frankfurt in Europa und endete schließlich fast 15.000 Kilometer entfernt in Singapur.

Bei der Demonstration wurden Geschwindigkeiten im Megabitbereich erreicht - bis zu 100 Mbit/s in Edmonton. Eine vollständige vergleichende Leistungsübersicht ist hier zu finden.

„Übertragen wir diese Ergebnisse auf die Geschäftswelt", erläutert Michael Redding, CTO von Quantropi. „Wenn ein 32-Byte-AES-Schlüssel der Standard ist, übermitteln wir zwischen knapp 400.000 (Edmonton) und 55.000 Schlüssel pro Sekunde (Singapur). Um sich ein Bild davon zu machen: Google – das zehnmal mehr Datenverkehr als jede andere Website auf der Welt hat – benötigt ungefähr 64.000 32-Byte-Schlüssel pro Sekunde. Allein von unserem kleinen Betaserver in Ottawa aus – vor der Optimierung – können wir etwa ein bis sechs in räumlicher Nähe befindliche Googles pro Sekunde unterstützen. Jeder einzelne Schlüssel ist gegen jegliche Angriffe – ob klassische oder Quantenangriffe – geschützt.

„Vergleichen Sie nun diese Leistung mit einer konventionellem QKD", so Redding weiter. Bei einer Entfernung von 20 Kilometern kann man mit QKD etwa 10 Megabit oder ein halbes Google erreichen – das ist schon weniger als das, was wir bei 15.000 Kilometern erreichen. Und jenseits von 100 Kilometern geht QKD auf Null; es kann nicht funktionieren. Was wir hier also demonstrieren, ist eine radikale Umwälzung durch die quantensichere Verteilung von Schlüsseln über große Entfernungen und über beliebige Netze. Und das ist ein Wendepunkt."

Informationen zu Quantropi

Quantropi, Inc., ist ein kanadisches Cybersicherheitsunternehmen, das neuartige End-to-End-Lösungen für die quantensichere Datenkommunikation anbietet. Erfahren Sie hier mehr über Quantropi.

Informationen zu CANARIE

CANARIE wurde 1993 als gemeinnützige Organisation gegründet, um kanadischen Forschenden, Studierenden und Start-ups die Möglichkeit zu geben, sich auf der globalen Bühne zu behaupten. Erfahren Sie mehr über CANARIE hier.

Ken Dobell, VP - Marketing, [email protected]

SOURCE Quantropi Inc.