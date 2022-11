QuantuMDx et Menarini annoncent un accord de distribution exclusive pour la plateforme Q-POC™

L'accord couvrira initialement le Royaume-Uni et la France et pourra être étendu à d'autres pays européens et au monde entier

NEWCASTLE UPON TYNE, Angleterre et FLORENCE, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- QuantuMDx Group Limited (« QuantuMDx »), un développeur de diagnostics moléculaires transformateurs au point de besoin basé au Royaume-Uni, et A.Menarini Diagnostics S.r.I. (Menarini), ont le plaisir d'annoncer un accord de distribution exclusive pour la plateforme Q-POC™ de QuantuMDx au Royaume-Uni et en France.

Selon les termes de l'accord, Menarini commercialisera, vendra et assurera le service après-vente de Q-POC™, le test SARS- CoV-2 de QuantuMDx et son nouveau test SARS-CoV-2, grippe A/B, RSV Respiratory Panel que la société a lancé plus tôt cette année. L'accord [de cinq ans] couvrira initialement la distribution au Royaume-Uni et en France, avec la possibilité de s'étendre à d'autres marchés.

Jonathan O'Halloran, PDG de QuantuMDx, a déclaré : « Cet accord avec Menarini est une étape commerciale importante pour QuantuMDx. Non seulement Menarini dispose d'un vaste réseau mondial, mais sa connaissance spécifique des pays et sa présence dans toute l'Europe, et au-delà, en font un excellent partenaire pour nous. L'accord nous permettra d'accélérer encore les ventes commerciales de Q-POC™, en apportant notre plateforme de diagnostic moléculaire multiplex au point de besoin dans des contextes cliniques et non cliniques sur une multitude de nouveaux marchés. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Menarini dans le cadre de ce qui, j'en suis sûr, sera un partenariat très fructueux. »

Fabio Piazzalunga, responsable mondial de Menarini Diagnostics S.r.I., a commenté : « La récente pandémie a mis en évidence l'importance de pouvoir diagnostiquer avec précision et rapidement les maladies infectieuses. La plateforme Q-POC™ de QuantuMDx, qui peut fournir des résultats en 30 minutes environ, permettra aux professionnels de santé de prendre des décisions de traitement éclairées et de ralentir le risque de transmission. Menarini est un pionnier de la décentralisation des routines de diagnostic et a développé des compétences et des technologies essentielles à cet effet. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir commencer à fournir une plateforme aussi innovante aux laboratoires du Royaume-Uni et de France. »

À propos de QuantuMDx

QuantuMDx est une entreprise de technologie médicale progressiste qui s'efforce de donner au monde les moyens de contrôler les maladies et de réduire la souffrance. QuantuMDx résout les problèmes de diagnostic du monde réel en créant des solutions moléculaires multiplexes pour le point de besoin.

QuantuMDx a des activités et des partenariats stratégiques dans le monde entier, ce qui lui permet de rester à l'avant-garde du diagnostic moléculaire.

Q-POC™ est un dispositif de test PCR multiplex rapide, simple d'utilisation, portable, de l'échantillon à la réponse. Il a été conçu pour être utilisé dans une série de contextes réels de soins de santé.

Q-POC™ et son premier test, un test de détection multiplex du SRAS-CoV-2, sont marqués CE-IVD en vertu de la directive sur les diagnostics in vitro (98/79/CE), ce qui permet leur utilisation dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Le 26 mai, le Q-POC a reçu le marquage CE en vertu du règlement sur les dispositifs médicaux d'urgence (règlement UE 2017/746).

QuantuMDx prévoit de lancer une gamme de tests multiplex syndromiques dans les mois et années à venir.

Pour plus d'informations sur QuantuMDx et Q-POC™, son système rapide de PCR pour les points de soins, consultez le site: www.quantumdx.com .

À propos de A.Menarini Diagnostics, la touche humaine de la technologie :

La société se consacre depuis plus de 45 ans à aider les professionnels de la santé à établir des diagnostics sûrs et durables pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

A.Menarini Diagnostics fait partie du groupe pharmaceutique Menarini, fondé en 1886. Aujourd'hui, il est présent dans 140 pays à travers le monde et compte plus de 17 000 employés; il a réalisé un chiffre d'affaires de 3,922 milliards d'euros en 2021.

Pour en savoir plus : www.menarinidiagnostics.com .

