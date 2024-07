QUATRE LEADERS DE L'INDUSTRIE S'UNISSENT POUR FORMER L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FABRICANTS DE PATINOIRES

WATERLOO, ON, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Athletica Sport Systems Inc, CIMCO Refrigeration (une division de Toromont Industries Limited), Jet Ice Limited et Zamboni Company Ltd. annoncent la formation de l'International Rink Manufacturers Association (« IRMA »).

Les propriétaires et les exploitants d'arénas sont confrontés à des défis de plus en plus importants en raison de l'augmentation des coûts, du vieillissement de l'infrastructure et de la nécessité d'une planification stratégique des actifs. Les quatre sociétés ont créé l'organisation afin de préserver et de promouvoir l'avenir des sites qui accueillent les sports de glace dans le monde entier.

Grâce à leur connaissance approfondie de l'ensemble du secteur et à leur gamme complémentaire de produits et de services, le groupe est particulièrement bien placé pour représenter les intérêts des exploitants de patinoires, quelle que soit l'ampleur de leurs activités ou la limite de leurs ressources.

Dans un secteur où il est difficile de recruter, de former et de conserver du personnel qualifié, l'une des priorités de cette organisation sera d'offrir des possibilités d'apprentissage continu, favorisant ainsi la croissance professionnelle. Les membres de l'IRMA démontrent déjà leur leadership dans l'industrie en ce qui concerne la formation et le développement, avec des cours individuels proposés aux arènes et à leurs employés pour assurer la cohérence avec l'exploitation des produits et renforcer les meilleures pratiques.

L'IRMA s'efforcera de trouver des solutions significatives et mesurables pour un secteur qui doit trouver des solutions écologiques pour minimiser son impact. La collaboration avec les responsables gouvernementaux et les municipalités en vue de développer et d'exploiter des mesures incitatives en faveur des pratiques durables apportera une valeur financière au niveau de la patinoire, permettant l'adoption de produits et de services qui économiseront du temps, de l'argent et des ressources.

Pour plus d'informations, consultez le site www.internationalrink.com.

Retrouvez l'IRMA lors de ces prochains événements :

Conférence mondiale OSCAR de l'ASM à Knoxville, TN, du 14 au 17 juillet 2024

Journée de l'innovation CIMCO/IRMA à Edmonton, AB, les 7 et 8 novembre 2024

Contact : Greg Taylor, [email protected] ; Andrew McRae, [email protected], [email protected]