VIER BRANCHENFÜHRER SCHLIESSEN SICH ZU EINEM INTERNATIONALEN VERBAND DER EISBAHNHERSTELLER ZUSAMMEN

WATERLOO, ON, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Athletica Sport Systems Inc., CIMCO Refrigeration (ein Geschäftsbereich von Toromont Industries Limited), Jet Ice Limited und Zamboni Company Ltd. geben die Gründung der International Rink Manufacturers Association („IRMA") bekannt.

Eigentümer und Betreiber von Eisstadien sehen sich mit steigenden Kosten, alternder Infrastruktur und der Notwendigkeit einer strategischen Anlagenplanung konfrontiert. Die vier Unternehmen haben die Organisation gegründet, um die Zukunft von Eissportstätten auf der ganzen Welt zu sichern und zu fördern.

Das gemeinsame umfangreiche Wissen der Unternehmen über die gesamte Branche und ihr komplementäres Produkt- und Dienstleistungssortiment gewährleisten, dass die Gruppe in einzigartiger Weise qualifiziert ist, die Interessen der Eisbahnbetreiber zu vertreten, unabhängig von der Größe ihrer Anlage oder der Begrenzung ihrer Ressourcen.

In einer Branche, in der es schwierig ist, qualifiziertes Personal einzustellen, auszubilden und zu halten, wird ein Schwerpunkt dieser Organisation darin bestehen, kontinuierliche Lernmöglichkeiten zu bieten und das berufliche Wachstum zu fördern. Die IRMA-Mitglieder sind bereits führend in der Branche, wenn es um Schulung und Entwicklung geht, und bieten individuelle Kurse für die Arenen und ihre Mitarbeiter an, um die Einheitlichkeit des Produktbetriebs zu gewährleisten und bewährte Verfahren zu stärken.

IRMA wird sich für sinnvolle und messbare Lösungen für eine Branche einsetzen, die umweltfreundliche Lösungen finden muss, um ihre Auswirkungen zu minimieren. Die Zusammenarbeit mit Regierungsvertretern und Kommunen bei der Entwicklung und Nutzung von Anreizen für nachhaltige Praktiken bringt finanziellen Nutzen auf der Ebene der Eisbahn und ermöglicht die weitere Einführung von Produkten und Dienstleistungen, die Zeit, Geld und Ressourcen sparen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.internationalrink.com.

