QUATRE PARCOURS DE GOLF DE CABOT HONORÉS DANS LE TOP 100 MONDIAL DE GOLF MAGAZINE 2023-24

TORONTO, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- The Cabot Collection , promoteur et exploitant de destinations de villégiature de luxe et de golf en complexe résidentiel, est heureux d'annoncer que ses quatre parcours de golf de longueur réglementaire sont nommés dans le prestigieux Top 100 des parcours du classement mondial de GOLF Magazine. Fait extraordinaire pour une marque de golf, chaque parcours de golf 18 trous de Cabot actuellement ouvert figure dans la liste convoitée, y compris Cabot Cliffs et Cabot Links à Cabot Cape Breton en Nouvelle-Écosse, Point Hardy Golf Club à Cabot Saint Lucia dans les Caraïbes, et Castle Stuart Golf Links à Cabot Highlands en Écosse. De plus, la photo de couverture de l'édition de novembre/décembre de GOLF Magazine présente le nouveau club de golf Point Hardy Golf Club, situé le long de la magnifique côte caribéenne à Sainte-Lucie.

Publié pour la première fois en 1985, le Top 100 Courses in the World de GOLF Magazine comprend une liste hautement compétitive classée par un jury de spécialistes expérimentés, particulièrement attentifs aux questions de design et d'architecture. Le numéro imprimé biennal « Top 100 Courses in the World » reste l'un des numéros les plus populaires de GOLF Magazine et informe les lecteurs des lieux à visiter pour vivre les meilleures expériences de golf. Les quatre classements de Cabot comprennent :

N° 52 : Cabot Cliffs | Inverness , Nouvelle -Écosse, Canada | Bill Coore, Ben Crenshaw, 2016

| , -Écosse, | Bill Coore, Ben Crenshaw, 2016 N° 76 : Point Hardy Golf Club | Cap Estate, Sainte-Lucie | Bill Coore, Ben Crenshaw, 2023

| Cap Estate, | Bill Coore, Ben Crenshaw, 2023 N° 79 : Cabot Links | Inverness , Nouvelle -Écosse, Canada | Rod Whitman, 2012

| , -Écosse, | Rod Whitman, 2012 N° 89 : Castle Stuart Golf Links | Inverness , Écosse | Gil Hanse, Mark Parsinen, 2009

« Nous sommes honorés que nos quatre cours figurent sur cette liste aux côtés des parcours les plus admirés au monde », a déclaré Ben Cowan-Dewar, PDG et cofondateur de Cabot. « C'est un rêve devenu réalité de voir Cabot Saint Lucia en couverture du magazine. La réception initiale du parcours nous a époustouflés, et nous attendons avec impatience notre grande ouverture en décembre. »

Les 100 parcours de la liste 2023-2024 couvrent 14 pays différents et représentent les normes les plus élevées au monde en matière de conception de parcours de golf, d'architecture et d'entretien de terrains de golf. Le Point Hardy Golf Club de Cabot Saint Lucia, qui a ouvert en avant-première en mars 2023 et célébrera son ouverture officielle en décembre 2023, est le premier parcours à Sainte-Lucie à figurer sur la liste. Le Cabot Cliffs et le Cabot Links de Cabot Cape Breton sont les seuls parcours canadiens classés dans le top 100. L'emblématique Castle Stuart Golf Links à Cabot Highlands, classé en 89e position sur la liste, sera bientôt rejoint par un nouveau parcours de golf de 18 trous conçu par Tom Doak, qui ouvrira ses portes en avant-première en 2024.

Parmi les autres destinations de golf actuellement en développement dans le portefeuille de Cabot, mentionnons la première destination américaine, Cabot Citrus Farms , dans le pittoresque centre-ouest de la Floride, et une deuxième destination canadienne, Cabot Revelstoke , en Colombie-Britannique. Cabot Citrus Farms ouvrira en avant-première en janvier 2024 avant l'ouverture officielle en septembre 2024. La destination de golf en Floride proposera à ses invités la découverte de deux parcours de 18 trous et de deux parcours plus courts. Les invités et les propriétaires peuvent également profiter d'un hébergement et d'une variété passionnante d'équipements et d'activités, qui seront tous disponibles en 2024. Cabot Revelstoke, situé au milieu des majestueuses chaînes de montagnes Monashee et Selkirk en Colombie-Britannique, présentera Cabot Pacific, un parcours d'accès public de 18 trous surplombant le fleuve Columbia. Son ouverture est prévue en 2025. Cabot Revelstoke a récemment lancé des préventes pour de nouvelles offres immobilières inspirées des chalets de ski européens des Dolomites, en Italie, ou des chalets en Autriche et en Suisse, et offrant une vue panoramique imprenable.

The Cabot Collection est un développeur de destinations de golf incomparables dans le secteur du luxe. Son portefeuille comprend les entreprises primées Cabot Cape Breton en Nouvelle-Écosse, Cabot Saint Lucia dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms en Floride et Cabot Highlands en Écosse. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence dans le domaine du golf, des offres résidentielles de luxe et des complexes de villégiatures dans chacune de ses propriétés uniques, où les propriétaires et les invités ont un accès exclusif à des expériences spécifiques à la destination et à une qualité de service inégalée.

