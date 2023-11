VIER CABOT GOLFPLÄTZE UNTER DEN WELTWEITEN TOP 100 LAUT RANGLISTE DES GOLF MAGAZINE FÜR 2023-24

Alle 18-Loch-Golfplätze von Cabot wurden in das renommierte Golf-Ranking aufgenommen – neuer PlatzCabot Saint Lucia auf der Titelseite

TORONTO, Kanada, 2. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- Wie Cabot Collection, Entwickler und Betreiber von Luxusressorts und Golfdestinationen, mitteilte, wurden alle vier seiner Golfplätze mit regulärer Länge in das prestigeträchtige Ranking Top 100 Courses in the World des GOLF Magazine aufgenommen. Jeder 18-Loch-Golfplatz von Cabot hat es in die begehrte Liste geschafft und so der Marke einen branchenweit außergewöhnlichen Erfolg beschert: Cabot Cliffs und Cabot Links bei Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Point Hardy Golf Club bei Cabot Saint Lucia in der Karibik und Castle Stuart Golf Links bei Cabot Highlands in Schottland. Darüber hinaus zeigt die Titelseite der November/Dezember-Ausgabe des GOLF Magazine den neuen Point Hardy Golf Club an der atemberaubenden karibischen Küste in Saint Lucia.

GOLF Magazine Top 100 Courses in the World

Die „Top 100 Courses in the World" wurden erstmals im Jahr 1985 im GOLD Magazine veröffentlicht. Heute ist diese Liste hart umkämpft und wird von einem erfahrenen Expertengremium mit einem geschulten Blick für Design und Architektur zusammengestellt. Die zweijährlich erscheinende Druckausgabe „Top 100 Courses in the World" zählt zu den beliebtesten Ausgaben des GOLF Magazine und informiert die Leser, wo sie die besten Golferlebnisse erwarten können. Die vier Golfplätze von Cabot sind:

Nr. 52: Cabot Cliffs | Inverness, Nova Scotia , Kanada | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2016

Nr. 76: Point Hardy Golf Club | Cap Estate, Saint Lucia | Bill Coore , Ben Crenshaw , 2023

Nr. 79: Cabot Links | Inverness, Nova Scotia , Kanada | Rod Whitman , 2012

Nr. 89: Castle Stuart Golf Links | Inverness , Schottland | Gil Hanse, Mark Parsinen , 2009

„Wir fühlen uns geehrt, dass alle vier unserer Plätze neben den angesehensten Plätzen der Welt in diese Liste aufgenommen wurden", kommentiert Ben Cowan-Dewar, CEO und Mitbegründer von Cabot. „Es ist ein Traum, Cabot Saint Lucia auf der Titelseite des Magazins zu sehen. Die ersten Reaktionen auf den Platz haben uns überwältigt, und wir freuen uns auf unsere feierliche Eröffnung im Dezember."

Die 100 Golfplätze auf der Rangliste 2023–24 befinden sich in 14 verschiedenen Ländern und erfüllen die höchsten Standards der Welt bei Golfplatz-Design, Architektur und Grünflächenpflege dar. Der Point Hardy Golf Club von Cabot Saint Lucia, der im März 2023 für Vorpremierespiele eröffnet wurde und seine offizielle Eröffnung im Dezember 2023 feiern wird, hat es als erster Platz in Saint Lucia auf die Liste geschafft. Cabot Cliffs und Cabot Links von Cabot Cape Breton sind die einzigen kanadischen Golfplätze unter den Top 100. Auf den legendären Castle Stuart Golf Links in Cabot Highlands, die Nummer 89 auf der Liste, wird in Kürze der neue 18-Loch-Golfplatz Tom Doak folgen, der 2024 für Vorpremierespiele eröffnet werden soll.

Weitere Golfdestinationen des Cabot-Portfolios, die derzeit entwickelt werden, sind die erste US-amerikanische Destination, Cabot Citrus Farms im landschaftlich reizvollen mittleren Westen Floridas und die zweite kanadische Destination, Cabot Revelstoke in British Columbia. Cabot Citrus Farms wird im Januar 2024 vor der großen Eröffnung im September 2024 für Vorpremierespiele eröffnet. Die Golfdestination Floridian lädt Gäste ein, zwei 18-Loch-Plätze und zwei kurze Plätze kennenzulernen. Gäste und Eigentümer können auch Unterkünfte und eine spannende Vielfalt an Annehmlichkeiten und Aktivitäten genießen, die alle ab 2024 verfügbar sein werden. Cabot Revelstoke, das inmitten der majestätischen Gebirgszüge Monashee und Selkirk in British Columbia gelegen ist, wird Cabot Pacific vorstellen, einen 18-Loch-Golfplatz mit Blick auf den Columbia River, der ab 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Cabot Revelstoke hat kürzlich den Vorverkauf für neue Immobilienangebote begonnen, inspiriert von den europäischen Skihütten in den Dolomiten, in Österreich und der Schweiz, und bietet einen atemberaubenden Panoramablick.

Informationen zu Cabot Collection:

Cabot Collection ist ein Luxusentwickler von einzigartigen Golfdestinationen. Sein Portfolio umfasst den preisgekrönten Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Revelstoke in British Columbia, Cabot Citrus Farms in Florida und Cabot Highlands in Schottland. Cabot pflegt seine Tradition der Exzellenz in den Bereichen Golf, Luxus-Wohnangebote und Boutique-Ressorts-Lifestyle in unvergleichlichen Hotels, in denen Eigentümer und Gäste exklusiven Zugang zu destinationsspezifischen Erlebnissen und einer beispiellosen Servicequalität haben.

