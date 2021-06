Queclink déménage son siège à l'occasion de son 12e anniversaire

La société Queclink est désormais mieux positionnée pour faire progresser ses opérations et ses offres après les 12 années de croissance rapide qu'elle a connues. « Nous avons choisi le quartier du CBD Hongqiao pour accueillir notre nouveau bureau après une évaluation minutieuse de l'écosystème commercial, de la qualité de vie de notre personnel et des connexions avec le monde », a déclaré Adam Liao, PDG de Queclink. « Ce quartier abrite un aéroport international et un terminal ferroviaire à grande vitesse, qui permettent à nos clients et partenaires nationaux et étrangers de nous rejoindre en 10 minutes. »

Zone centrale d'un plan de développement économique au niveau national, le quartier du CDB a atteint un agrégat économique de 350 milliards de dollars américains en 2020. « Nous sommes ravis de faire partie de toute cette énergie et ce potentiel, qui ne manqueront pas de créer davantage d'opportunités en matière de communication et de coopération régionales et transfrontalières pour Queclink », a ajouté Liao.

Le nouveau siège de Queclink s'étend sur 6 000 mètres carrés répartis sur cinq étages. « En mettant encore plus l'accent sur l'innovation, nous avons considérablement amélioré nos instruments et notre zone de laboratoire », déclare Alejandro Patino, vice-président des ventes mondiales chez Queclink. « Notre équipe de R&D est désormais mieux équipée avec un environnement et des outils de test plus avant-gardistes, tels qu'une chambre anéchoïque de la taille d'un four micro-onde standard, un équipement de test de communication sans fil 5G et une chambre noire OTA précertifiée. Nous sommes en mesure de fournir un environnement de test 3G, 4G et 5G complet pour répondre pleinement aux besoins actuels et futurs de nos clients en matière de développement et de test de produits. » L'agrandissement de nos bureaux contribue également au bien-être des employés, avec des infrastructures supplémentaires telles qu'une cafétéria, une salle de sport, un salon et un jardin sur le toit.

Avec l'annonce du déménagement du siège social et l'ouverture récente de nouveaux bureaux aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, Queclink poursuit l'expansion de ses activités à l'international. « Ces changements sont une nouvelle validation de la résilience et de la confiance envers Queclink malgré les défis posés par la pandémie et la pénurie mondiale de composants », ajoute Patino. « Chez Queclink, nous disposons des ressources financières et humaines nécessaires pour sortir nos clients de la période d'incertitude actuelle. En travaillant encore plus étroitement avec ses clients et partenaires, Queclink est mieux positionnée pour continuer à fournir des produits, des solutions et des services de haute qualité. »

À propos de Queclink

Depuis 2009, Queclink Wireless Solutions est « le moteur de l'IdO plus intelligent ».

Queclink est un concepteur et fabricant de matériel IdO pur qui travaille avec de nombreuses entreprises industrielles et grand public de renom pour mettre sur le marché des solutions IdO innovantes. Ses unités commerciales couvrent le transport, les actifs et la mobilité, les réseaux et l'agriculture. Avec 35 millions de produits IdO livrés dans plus de 140 pays, Queclink inspire des solutions axées sur les données à sa clientèle mondiale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1535349/PR_news_Queclink_HQ_Relocation.jpg

