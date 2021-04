Queclink e Sigfox fazem parceria para viabilizar gestão de ativos e recuperação de veículos roubados

A Queclink e a Sigfox, dois participantes ativos do setor da IoT (Internet das Coisas), compartilham um objetivo comum para capacitar um futuro onde o mundo físico está conectado ao universo digital. A Queclink, como designer e fabricante de hardware, inspira soluções baseadas em dados com dispositivos inteligentes, enquanto a Sigfox revolucionou a conectividade para dispositivos da IoT com sua rede 0G de baixo consumo, baixo custo e longo alcance, que abrange 72 países.

Essas duas marcas líderes da IoT (Internet das Coisas) uniram forças para melhorar a gestão de ativos e as soluções para Recuperação de Veículos Roubados em todo o mundo. O primeiro marco da parceria é marcado pelo lançamento do GL52S, o primeiro dispositivo de rastreamento Queclink com conectividade Sigfox integrada.

O GL52S é resistente às tentativas de inibição de sinal, método amplamente usado por ladrões de automóveis, e que graças a um dos muitos benefícios da rede Sigfox, permite ao dispositivo ser imune ao Jammer (inibidor de sinal). Com tamanho reduzido e tempo de funcionamento em standby de mais de 4 anos, o GL52S é um dispositivo de fácil ocultação, ideal para rastreamento de veículos e ativos estáticos, pois combina a vasta experiência da Queclink no desenvolvimento de rastreadores autônomos (alimentados apenas por bateria própria), em conjunto com a rede Sigfox, com baixo consumo de energia, baixo custo e escalabilidade.

A Queclink e a Sigfox trabalharão em conjunto para descobrir o potencial oculto da IoT (Internet das Coisas) com novos lançamentos de produtos, para as mais diferentes situações e aplicações direcionadas a cada mercado.

"A Sigfox tem o prazer de fazer parceria com a Queclink, um dos principais fornecedores no mercado global de SVR", afirma Ajay Rane, vice-presidente de desenvolvimento de ecossistema global da Sigfox. "A Sigfox e a Queclink estão oferecendo soluções de IoT atraentes para clientes de SVR que alavancam as competências centrais de ambas as empresas, imunes aos inibidores de sinais, design inovador, dispositivos pequenos com preços atraentes e cobertura global líder do setor para rastreamento e recuperação de ativos. "

"A adição da rede 0G da Sigfox em nossa ampla gama de rastreadores de ativos acrescenta vantagens significativas – resistência ao Jammer. Isso permite que os atuais e os potenciais clientes de SVR da Queclink ganhem uma vantagem ainda maior no combate ao roubo de veículos", disse Alejandro Patino, vice-presidente de vendas globais da Queclink. "Nossa parceria com a Sigfox está alinhada com o compromisso da Queclink de continuamente criar soluções mais inteligentes para a IoT por meio de inovação técnica e parceria."

Sobre a Sigfox

A Sigfox é a pioneira da rede 0G e o principal provedor de serviços da IoT (Internet das Coisas) do mundo. A Sigfox oferece uma combinação única de tecnologias de baixo custo e consumo ultrabaixo com o suporte de uma rede global, permitindo que as empresas obtenham visibilidade e monitorem seus ativos em todo o mundo. Com mais de 17 milhões de dispositivos conectados e 70 milhões de mensagens enviadas por dia, a Sigfox ajuda seus clientes a extrair dados cruciais a um custo mais baixo e a acelerar sua transformação digital em áreas­chave, como rastreamento de ativos e cadeia de suprimentos.

Certificada com ISO 9001 e atendida por um grande ecossistema de parceiros e players essenciais da IoT, a Sigfox foi fundada em 2010 e está sediada em Labège, França, com escritórios em Boston, Dallas, Dubai, Madri, Paris, São Paulo, Singapura e Tóquio.

Sobre a Queclink

Desde 2009, a Queclink Wireless Solutions vem "Conduzindo a IoT da forma mais inteligente". A Queclink é uma designer e fabricante de hardware, que trabalha com muitas empresas conhecidas pelo setor e pelo consumidor para trazer soluções inovadoras da IoT para o mercado. Suas unidades de negócios abrangem transporte, ativos e mobilidade, redes e agricultura. Com 35 milhões de produtos IoT entregues em mais de 140 países, a Queclink inspira soluções baseadas em dados para seus clientes em todo o mundo.

