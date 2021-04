Queclink s'associe à Sigfox pour assurer la gestion d'actifs et la récupération des véhicules volés

Queclink et Sigfox, deux acteurs majeurs dans le domaine de l'IoT, partagent un objectif commun : bâtir un avenir où le monde physique est connecté à l'univers numérique. Queclink, en tant que concepteur et fabricant de matériel IoT, propose des solutions axées sur les données pour les appareils intelligents, tandis que Sigfox a révolutionné la connectivité des appareils IoT grâce à son réseau 0G à faible consommation d'énergie, à faible coût et à longue portée, qui couvre aujourd'hui 72 pays.

Ces deux grandes marques de l'IoT ont uni leurs forces pour améliorer les solutions de gestion d'actifs et de récupération des véhicules volés dans le monde entier. La première étape de ce partenariat est marquée par le lancement du GL52S, le premier dispositif de suivi intégré Sigfox de Queclink.

Le GL52S résiste au brouillage, largement utilisé par les voleurs de voitures, et ce grâce à l'un des nombreux avantages qu'offre le réseau de Sigfox. Avec son faible encombrement et son autonomie de plus de 4 ans, le GL52S est un dispositif discret idéal pour le suivi des véhicules et des biens statiques. En effet, il combine la grande expertise de Queclink en conception de traqueurs avec batterie à celle du réseau de Sigfox qui offre faible consommation d'énergie, rentabilité et évolutivité.

Queclink et Sigfox travailleront ensemble à l'avenir pour exploiter encore plus le potentiel de l'IoT en mettant au point d'autres produits, avec différents designs et applications ciblées.

« Sigfox est ravie de s'associer à Queclink, l'un des principaux fournisseurs sur le marché mondial de la récupération des véhicules volés », a déclaré Ajay Rane, VP Global Ecosystem Development chez Sigfox. « Sigfox et Queclink fournissent aux clients spécialisés dans la récupération des véhicules volés des solutions IoT pertinentes qui tirent parti de l'expertise des deux sociétés, telles que la résistance au brouillage, une conception innovante, des appareils compacts à prix concurrentiel et une couverture mondiale de premier plan pour le suivi et la récupération de biens. »

« L'intégration du réseau 0G de Sigfox dans notre vaste gamme de traqueurs d'actifs offre un avantage de taille : la résistance au brouillage. Cela permet aux clients spécialisés dans la récupération de véhicules volés actuels et potentiels de Queclink de prendre une avance encore plus grande dans la lutte contre le vol de voitures », a jouté Alejandro Patino, VP Global Sales chez Queclink. « Notre partenariat avec Sigfox s'inscrit dans le cadre de notre engagement à concevoir sans cesse des solutions IoT plus intelligentes grâce à l'innovation technique et à des partenariats. »

À propos de Sigfox

Sigfox est l'initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de services IoT (Internet des Objets). La société offre une combinaison unique de technologies à très faible coût et à très faible consommation d'énergie, avec un réseau mondial permettant aux entreprises de gagner en visibilité et de suivre leurs actifs dans le monde entier pour améliorer leur performance. Avec plus de 17 millions d'objets connectés et plus de 60 millions de messages envoyés par jour, Sigfox aide ses clients à extraire des données cruciales au plus bas coût et à accélérer leur transformation numérique dans des domaines clés tels que le suivi des actifs et la chaîne d'approvisionnement.

Certifiée ISO 9001 et s'appuyant sur un vaste écosystème de partenaires et d'acteurs majeurs de l'IoT, Sigfox a été fondée en 2010 et son siège social est situé à Labège en France avec des bureaux à Boston, Dallas, Dubaï, Madrid, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

CONTACT : Antoine Mège, [email protected]

À propos de Queclink

Depuis 2009, Queclink Wireless Solutions est « le moteur de l'IdO plus intelligent ».

Queclink est un concepteur et fabricant de matériel IdO pur qui travaille avec de nombreuses entreprises industrielles et grand public de renom pour mettre sur le marché des solutions IdO innovantes. Ses unités commerciales couvrent le transport, les actifs et la mobilité, les réseaux et l'agriculture. Avec 35 millions de produits IdO livrés dans plus de 140 pays, Queclink inspire des solutions axées sur les données à sa clientèle mondiale.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web, suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, Facebook ou envoyez un email à [email protected]

