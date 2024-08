Queclink présente le GV850 : L'avenir de l'IdO programmable et des solutions personnalisables

SHANGHAI, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, leader mondial des dispositifs et solutions IdO, a présenté la nouvelle passerelle télématique GV850. Cet appareil 4G, très performant et basé sur Linux, est conçu pour répondre aux exigences complexes de la gestion de parcs de véhicules sophistiquée et de diverses applications industrielles, offrant une personnalisation sans précédent et une intelligence de pointe.

Premier produit programmable haut de gamme de la gamme Queclink, le GV850 exploite la flexibilité open-source de Linux, facilitant une personnalisation poussée grâce à divers langages de programmation et à une solide communauté mondiale de développeurs. Cela simplifie non seulement le processus de développement, mais garantit également l'intégration transparente de l'appareil dans les systèmes existants dont disposent les opérateurs de parcs de véhicules ou les propriétaires fonctionnels.

Le GV850 met l'accent sur la personnalisation, permettant aux clients de gérer la programmation de leur appareil de manière indépendante. Il permet également la collecte de données spécifiques que la plupart des appareils disponibles sur le marché ne peuvent pas réaliser. Par exemple, les opérateurs de parcs de véhicules peuvent configurer des centaines ou des milliers de clôtures géographiques en fonction de leurs itinéraires, et les coureurs automobiles peuvent établir des rapports de données jusqu'à 60 fois par seconde pour une analyse détaillée des performances.

Spécialement conçu pour la gestion de parcs de véhicules, le GV850 comprend une bibliothèque CANbus qui prend en charge différents types de véhicules, notamment les poids lourds, les véhicules utilitaires légers, les voitures particulières et les engins lourds. Il dispose de deux ports CANbus à haute/basse vitesse et d'un port K-Line séparé qui permet le téléchargement de fichiers tachygraphes à distance et la réception de données sur l'état de la conduite en temps réel.

Outre le GV850, Queclink a également lancé le GV851, qui va au-delà de la télématique conventionnelle pour s'adapter à une variété de contextes. Le GV851 permet l'intégration de bibliothèques ou de protocoles CAN propriétaires. De l'automatisation industrielle aux applications urbaines intelligentes, il peut être personnalisé pour toutes les utilisations ou presque, en fournissant un contrôle précis et les fonctionnalités requises par divers scénarios.

L'introduction de microprocesseurs ST et d'une grande capacité de mémoire dans les deux produits illustre l'évolution vers un fonctionnement plus autonome des appareils. Ces capacités permettent le calcul informatisé en périphérie de réseau, où les données sont traitées directement sur l'appareil plutôt que d'être envoyées dans le cloud, ce qui accélère la prise de décision, réduit les besoins en bande passante pour la transmission des données, diminue les coûts opérationnels et améliore la confidentialité des données.

« Nos dernières offres, les GV850 et GV851, représentent une avancée significative pour répondre aux besoins spécifiques des différentes industries », déclare Simone Heitjohann, directrice des ventes pour la région DACH chez Queclink. « Ces appareils redéfinissent la manière dont nos clients peuvent tirer parti de la technologie IdO pour stimuler leur activité. Nous sommes impatients de constater l'impact positif que ces solutions auront sur nos clients. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478082/Queclink_Introduces_GV850_Fully_Programmable_Telematics_Gateway.jpg