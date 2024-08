Queclink stellt GV850 vor: Die Zukunft des programmierbaren IoT und selbst anpassbarer Lösungen

SHANGHAI, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Geräten und -Lösungen, hat das neue Telematik-Gateway GV850 vorgestellt. Dieses hochleistungsfähige 4G-Gerät auf Linux-Basis wurde entwickelt, um die komplexen Anforderungen des anspruchsvollen Flottenmanagements und verschiedener industrieller Anwendungen zu erfüllen, und bietet beispiellose Anpassungsmöglichkeiten und Edge Intelligence.

Queclink Introduces GV850: Fully Programmable Telematics Gateway

Als erstes programmierbares High-End-Produkt in der Queclink-Produktpalette nutzt das GV850 die Open-Source-Flexibilität von Linux und ermöglicht eine umfassende Anpassung, die durch verschiedene Programmiersprachen und eine stabile globale Entwicklergemeinschaft unterstützt wird. Dies vereinfacht nicht nur den Entwicklungsprozess, sondern gewährleistet auch die nahtlose Integration des Geräts in bestehende Systeme von Flottenbetreibern oder Geschäftsinhabern.

Beim GV850 steht die individuelle Anpassung im Vordergrund, so dass Kunden die Programmierung ihres Geräts selbst verwalten können. Außerdem unterstützt es eine spezifische Datenerfassung, die die meisten handelsüblichen Geräte nicht leisten können. Flottenbetreiber können beispielsweise Hunderte oder Tausende von Geo-Fences auf der Grundlage ihrer Routen konfigurieren, und Rennfahrer können Datenberichte bis zu 60 Mal pro Sekunde für eine detaillierte Leistungsanalyse einrichten.

Das GV850 wurde speziell für das Flottenmanagement entwickelt und enthält eine CANbus-Bibliothek, die verschiedene Fahrzeugtypen unterstützt, darunter LKWs, LGVs, PKWs und schwere Maschinen. Es verfügt über zwei High/Low-Speed-CANbus-Anschlüsse und einen separaten K-Line-Anschluss, der das Herunterladen von Fahrtenschreiberdateien und den Empfang von Live-Fahrstatusdaten ermöglicht.

Neben dem GV850 hat Queclink auch das GV851 auf den Markt gebracht, der über die herkömmliche Telematik hinausgeht und eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bietet. Das GV851 ermöglicht die Integration von proprietären CAN-Bibliotheken oder Protokollen. Von der Industrieautomatisierung bis hin zu Smart-City-Anwendungen kann es für praktisch jeden Einsatzzweck angepasst werden und bietet präzise Steuerung und Funktionalität für die unterschiedlichsten Szenarien.

Die Einführung von ST-Mikroprozessoren und großer Speicherkapazität in beiden Produkten ist ein Beispiel für den Übergang zu einem autonomeren Gerätebetrieb. Diese Funktionen ermöglichen Edge Computing, bei dem die Daten direkt auf dem Gerät verarbeitet werden, anstatt sie an die Cloud zu senden, was die Entscheidungsfindung beschleunigt, den Bandbreitenbedarf für die Datenübertragung reduziert, die Betriebskosten senkt und den Datenschutz verbessert.

„Unsere neuesten Angebote, der GV850 und der GV851, stellen einen bedeutenden Sprung nach vorne dar, wenn es darum geht, die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen", sagte Simone Heitjohann, Sales Director für die DACH-Region bei Queclink. „Diese Geräte definieren neu, wie unsere Kunden die IoT-Technologie nutzen können, um ihr Geschäft anzukurbeln. Wir sind gespannt auf die positiven Auswirkungen, die diese Lösungen für unsere Kunden haben werden."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478082/Queclink_Introduces_GV850_Fully_Programmable_Telematics_Gateway.jpg