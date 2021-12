Quectel adiciona tecnologia de localização de IoT massiva da Polte ao portfólio de módulos LPWA

XANGAI e DALLAS, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A fornecedora global de módulos e antenas de IoT Quectel Wireless Solutions anunciou a adição do suporte à Polte, inovadora em localização em nuvem por tecnologia celular (C-LoC), a seu portfólio de módulos LPWA. A Quectel incorporará o recurso SuperRes da Polte a todos os módulos BG77x e BG95x, para oferecer localização global segura e precisa para posicionamento interno e externo.

A Polte oferecerá aos clientes da Quectel:

Maior segurança graças à redução da complexidade computacional para migração para a nuvem por meio da arquitetura edge-to-cloud patenteada da Polte.

Recurso de posicionamento celular no mínimo dez vezes mais preciso em relação às soluções celulares da concorrência para o rastreamento de ativos de IoT massiva.

Posicionamento global interno e externo, independentemente da operadora de rede móvel, sem a necessidade de implementação de infraestrutura adicional.

Maior eficiência energética e economia de custos em comparação com outras tecnologias tradicionais de localização como GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

Os módulos Quectel BG770, BG950 e BG951 são módulos LPWA ultracompactos que suportam LTE Cat M1, LTE Cat NB2 e GNSS integrado. Todos os três módulos estão totalmente em conformidade com a especificação 3GPP Rel-14 e oferecem taxas máximas de dados de 588 kbps downlink e 1119 kbps uplink. O BG770 tem um fator de forma SMT de 14,9 mm × 12,9 mm × 1,9 mm, enquanto os módulos Quectel BG950 e BG951 têm um fator de forma SMT de 23,6 mm × 19,9 mm × 2,2 mm. Os três módulos contam com consumo de energia ultrabaixo, chegando a uma redução de até 70% no leakage do modo de economia de energia (PSM) e redução de 85% no consumo de corrente de recepção descontínua prolongada (eDRX), em comparação com seus antecessores.

Simplesmente alavancando a infraestrutura celular 4G/5G onipresente e computação em nuvem, a tecnologia exclusiva da Polte permite que rastreadores de ativos de IoT massiva, combinados com os módulos LPWA da Quectel, ofereçam uma vantagem competitiva significativa aos rastreadores que, de outra forma, exigiriam uma combinação de tecnologias tradicionais para conseguir visibilidade semelhante. Juntas, a Polte e a Quectel trarão visibilidade universal de ativos para uma ampla gama de ativos, como pacotes ou paletes na cadeia de suprimentos, à medida que são transportados entre caminhões e distribuídos para os destinos de varejo.

"Dedicamo-nos à inovação contínua e ao aprimoramento do que é possível com o rastreamento de ativos para nossos clientes", disse Neset Yalcinkaya, vice-presidente de produtos da Quectel. "Com a tecnologia da Polte, nossos clientes agora terão acesso à mais alta precisão do setor para dados internos e externos no mundo todo, sem sacrifícios relativos à energia, ao custo ou à segurança. Estamos entusiasmados para dar suporte ao recurso SuperRes da Polte e ajudar os clientes de rastreamento a construir um mundo mais inteligente."

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Quectel para oferecermos nossa tecnologia de localização de IoT massiva a seus clientes", disse Ed Chao, CEO da Polte. "O conceito de visibilidade universal de ativos deve ser simples. Com uma cadeia de suprimentos global que impõe cada vez mais desafios, os gerentes de transporte e logística precisam de visibilidade em seus ativos mais críticos, em todas as etapas de sua jornada, para realmente colher os benefícios dos dispositivos conectados, incluindo melhoria da eficiência operacional e tomada de decisões proativas. Com essa nova parceria, estamos ajudando a tornar a inteligência de localização 'em todos os lugares' o padrão para soluções empresariais."

Para saber mais sobre os módulos BG770, BG950 e BG951 e a linha mais ampla de módulos e antenas da Quectel, acesse www.quectel.com.

Sobre a Quectel:

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em IoT. Como uma empresa extremamente centrada no cliente, criamos módulos e antenas de celular e GNSS superiores com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de mais de três mil profissionais, a maior no setor de módulos de IoT do mundo, garante que sejamos os primeiros no mercado e que continuemos a definir o ritmo de desenvolvimento. Listada na Bolsa de Valores de Xangai (603236.SS), nossa liderança internacional se dedica ao avanço da IoT em todo o mundo.

Para mais informações, acesse www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter

Sobre a Polte:

A Polte, inovadora em localização em nuvem por tecnologia celular (C-LoC), oferece soluções de localização de IoT internas e externas revolucionárias e de baixo custo que capacitam as empresas com visibilidade sem precedentes e em tempo real em todas as coisas que são importantes. Aproveitando os sinais celulares 4G e 5G globais, a Polte transforma o que é possível com o rastreamento de ativos, impulsionando o aumento da acessibilidade e da velocidade para obtenção do ROI para a cadeia de suprimentos, logística, manufatura e uma ampla gama de outros setores. Para mais informações, acesse www.polte.com ou mantenha-se atualizado sobre tudo sobre a Polte seguindo-nos no Twitter, Facebook e LinkedIn.

FONTE Quectel

SOURCE Quectel