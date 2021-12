Quectel ajoute la technologie de localisation IoT massive de Polte à son portefeuille de modules LPWA

L'incorporation de la technologie de localisation Massive IoT de Polte au portefeuille de modules LPWA de Quectel permettra aux développeurs d'obtenir une intelligence de localisation plus sécurisée, précise et disponible dans le monde entier pour le suivi des actifs dans tous les secteurs.

SHANGHAI et DALLAS, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de modules et d'antennes IoT, a annoncé le soutien de Polte, innovateur de la technologie Cloud Location over Cellular (C-LoC), à son portefeuille de modules LPWA. Quectel intégrera la capacité SuperRes de Polte dans tous les modules BG77x et BG95x, afin d'offrir une localisation globale sûre et précise pour le positionnement intérieur et extérieur.

Polte livrera aux clients Quectel :

Sécurité accrue grâce au déchargement de la complexité de calcul vers le cloud via l'architecture brevetée Edge-to-Cloud de Polte.

Capacité de positionnement cellulaire 10 fois plus précise que les solutions cellulaires concurrentes pour le suivi des actifs IoT massif.

Positionnement global à l'intérieur et à l'extérieur, quel que soit l'opérateur de réseau mobile, sans nécessiter de déploiement d'infrastructure supplémentaire.

Une plus grande efficacité énergétique et des économies de coûts par rapport aux autres technologies de localisation traditionnelles telles que le GPS, le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Les Quectel BG770, BG950 et BG951 sont des modules LPWA ultra-compacts prenant en charge LTE Cat M1, LTE Cat NB2 et GNSS intégré. Les trois modules sont entièrement conformes à la spécification 3GPP Rel-14 et offrent des débits de données maximum de 588 kbps en liaison descendante et de 1119 kbps en liaison montante. Le BG770 a un facteur de forme SMT de 14,9 mm × 12,9 mm × 1,9 mm tandis que les modules Quectel BG950 et BG951 ont un facteur de forme SMT de 23,6 mm × 19,9 mm × 2,2 mm. Les trois modules présentent une consommation d'énergie ultra-faible, permettant une réduction jusqu'à 70 % des fuites en mode d'économie d'énergie (PSM) et une réduction de 85 % de la consommation de courant en réception discontinue étendue (eDRX) par rapport à leurs prédécesseurs.

S'appuyant simplement sur l'infrastructure cellulaire 4G/5G omniprésente et le cloud computing, la technologie unique de Polte permet aux trackers d'actifs Massive IoT combinés aux modules LPWA de Quectel de fournir un avantage concurrentiel significatif aux trackers qui pourraient autrement nécessiter une fusion de technologies traditionnelles pour atteindre une visibilité similaire. Ensemble, Polte et Quectel apporteront une visibilité universelle des actifs pour un large éventail d'actifs, tels que les colis ou les palettes dans la chaîne d'approvisionnement, car ils sont transportés entre les camions et distribués vers des destinations de vente au détail.

« Nous nous engageons à continuer d'innover et à améliorer ce qui est possible avec le suivi des actifs pour nos clients », a déclaré Neset Yalcinkaya, vice-président des produits de Quectel. « Avec la technologie de Polte, nos clients auront désormais accès à une précision de pointe pour les informations intérieures et extérieures à l'échelle mondiale, sans sacrifier la puissance, le coût ou la sécurité. Nous sommes impatients de soutenir la capacité SuperRes de Polte et d'aider le suivi des clients à créer un monde plus intelligent. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Quectel pour apporter notre technologie de localisation Massive IoT à leurs clients », a déclaré Ed Chao, PDG de Polte. « Le concept de visibilité universelle des actifs doit être simple. Avec une chaîne d'approvisionnement mondiale de plus en plus contestée, les responsables du transport et de la logistique ont besoin d'une visibilité sur leurs actifs les plus critiques à toutes les étapes de leur parcours pour vraiment profiter des avantages des appareils connectés, notamment une efficacité opérationnelle améliorée et une prise de décision proactive. Avec ce nouveau partenariat, nous contribuons à faire de la géolocalisation « partout » la norme pour les solutions d'entreprise. »

Pour en savoir plus sur les modules BG770, BG950 et BG951 et la gamme plus large de modules et d'antennes Quectel, visitez www.quectel.com .

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IoT. Une organisation très centrée sur le client, nous créons des modules et des antennes cellulaires et GNSS supérieurs soutenus par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de plus de 3 000 professionnels, la plus grande de l'industrie des modules IoT au monde, garantit que nous sommes les premiers sur le marché et que nous continuons à accélérer le développement. Coté à la Bourse de Shanghai (603236.SS), notre leadership international se consacre à l'avancement de l'IoT à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.quectel.com , LinkedIn , Facebook et Twitter

À propos de Polte :

Polte, l'innovateur de la technologie Cloud Location over Cellular (C-LoC), fournit des solutions de localisation IoT intérieures et extérieures perturbatrices et peu coûteuses qui offrent aux entreprises une visibilité en temps réel sans précédent sur tout ce qui compte. Tirant parti des signaux cellulaires mondiaux 4G et 5G, Polte transforme ce qui est possible avec le suivi des actifs en améliorant l'accessibilité et en accélérant le retour sur investissement pour la chaîne d'approvisionnement, la logistique, la fabrication et un large éventail d'autres secteurs. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.polte.com ou restez au courant de tout Polte en nous suivant sur Twitter , Facebook et LinkedIn .

